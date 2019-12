Ông Trump dùng điện thoại cá nhân và các nguy cơ an ninh

Quảng cáo

Yêu cầu luận tội tổng thống của phe Dân chủ đang làm dấy lên nỗi lo ngại về an ninh và khả năng dễ bị tổn thương của hệ thống thông tin liên lạc của ông Trump. Lời khai của những người làm chứng cho thấy một số quan chức cấp cao liên tục không tuân thủ quy trình được thiết kế để ngăn các cuộc điện đàm nhạy cảm, bao gồm điện đàm của tổng thống bị tình báo nước ngoài nghe lén.

Một số cựu quan chức Mỹ nói với CNN rằng, rất có khả năng cuộc gọi bằng điện thoại di động của Đại sứ Mỹ tại Liên minh châu Âu Gordon Sondland cho Tổng thống Trump từ một nhà hàng ở Ukraine hồi mùa hè đã bị các cơ quan tình báo nước ngoài nghe được.

Thông thường, đại sứ Mỹ sẽ gọi điện từ đại sứ quán, sử dụng đường dây điện thoại có độ bảo mật cao vì điện thoại di động dễ bị can thiệp hơn rất nhiều, một cựu sĩ quan tình báo Mỹ nói với CNN. Cuộc gọi từ nơi công cộng (nhà hàng) ở Ukraine lại càng không an toàn vì tình báo nước ngoài của một số nước đối thủ của Mỹ đang nhằm vào Ukraine, các cựu quan chức Mỹ nói.

An toàn phải đến từ hai phía

Báo cáo điều trần của Ủy ban Tình báo Hạ viện được công bố mới đây cho thấy có nhiều cuộc liên lạc điện thoại giữa nhà báo bảo thủ John Solomon, Rudy Giuliani - luật sư riêng của Tổng thống Trump, doanh nhân Mỹ gốc Ukraine Lev Parnas, Devin Nunes (lúc đó là chủ tịch Ủy ban) và văn phòng ngân sách Nhà Trắng. Lịch sử cuộc gọi của Giuliani cho thấy chúng dường như không được gọi thông qua đường dây an toàn từ đại sứ quán và dường như cũng không được mã hóa thông qua các ứng dụng như Signal hay Whatsapp.

Thậm chí nếu Tổng thống Trump dùng điện thoại di động có độ bảo mật cao để gọi cho luật sư Giuliani (cựu thị trưởng New York) thì đường dây không an toàn của Giuliani cũng làm gia tăng mức độ lo ngại về vấn đề bảo mật.

“Tất cả thiết bị liên lạc của tất cả quan chức chính phủ cấp cao đều bị các chính phủ nước ngoài nhắm đến. Điều này không có gì mới. Điều mới là trong kỷ nguyên điện thoại hiện nay, rất dễ can thiệp chúng. Dĩ nhiên, cuộc gọi chỉ an toàn khi cả hai bên sử dụng thiết bị an toàn”, Bryan Cunningham, giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu và Chính sách an ninh mạng – Đại học California-Irvine, nói với CNN.

Lịch sử cuộc gọi không thể hiện tên của ông Trump nhưng Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff kết nối một số điện thoại “không xác định” được đặt tên đơn giản là "-1" trong lịch sử cuộc gọi tới tổng thống. Nhưng một số thành viên Ủy ban Tình báo Hạ viện nói với CNN rằng, họ không biết "-1" là ai.

Từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump được cảnh báo nhiều lần rằng, không nên dùng đường dây không an toàn, nhưng ông vẫn tiếp tục sử dụng một số điện thoại mà ông dùng trước khi vào Nhà Trắng, một số người biết về các cuộc gọi này nói. Tổng thống cũng sử dụng số điện thoại thứ hai được chính phủ cung cấp. Tối thứ Sáu (giờ Mỹ), Tổng thống Trump viết rằng, một vài năm qua ông không dùng điện thoại di động cá nhân. “Chỉ dùng điện thoại mà chính phủ phê chuẩn và cung cấp”, ông viết trên Twitter.

Điện thoại di động được coi là kém an toàn hơn so với điện thoại cố định trong Nhà Trắng được các đời tổng thống sử dụng. Trước đây, ông Trump đã đưa số cá nhân của mình cho các nhà lãnh đạo nước ngoài trong nhiều dịp, bỏ qua quy trình an ninh, CNN đưa tin.

Theo báo Mỹ The Washington Post, thậm chí ông Trump còn dùng đường dây điện thoại cá nhân của mình để gọi điện thoại trực tiếp với người nhận mà ngay cả các trợ lý hàng đầu của Nhà Trắng cũng không biết. Năm ngoái, báo Mỹ The New York Times đưa tin, các điệp viên Trung Quốc và Nga đã nghe các cuộc gọi của Tổng thống Trump gọi bằng điện thoại di động cá nhân của ông.

Khi mới nhậm chức, ông Trump đồng ý không dùng điện thoại cá nhân nhưng sau đó lại sử dụng. Ông nhận thấy tất cả các cuộc gọi của mình (dùng điện thoại được cung cấp) có thể bị giám sát theo lịch sử cuộc gọi. Khi còn là Chánh văn phòng Nhà Trắng, ông John Kelly cho giám sát danh sách đó thường xuyên.

Thái An