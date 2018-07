Ông Trump sẽ “rắn” với ông Putin?

Trước hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ tại Helsinki ngày 16/7, hai nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới đã có hai cuộc gặp (lần đầu tại G20 ở Ðức và lần thứ 2 tại hội nghị cấp cao APEC tại Việt Nam), nhưng đây sẽ là cuộc gặp mặt đối mặt đúng nghĩa nhất.

Dự kiến chương trình nghị sự

Một trong những vấn đề chủ chốt trong cuộc gặp thượng đỉnh ngày 16/7 mà chính giới Mỹ mong muốn ông Trump đề cập là xử lý cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. Theo Independent, trả lời báo chí bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Brussels ngày 13/7, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ chất vấn nhà lãnh đạo Nga về cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016. “Tất cả những gì mà tôi có thể làm là nói: “Ông có làm việc đó hay không” và “đừng làm như thế một lần nữa”, ông Trump nói. Hai chủ đề khác trong chương trình nghị sự tại Helsinki có thể là việc Nga ủng hộ chế độ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine năm 2014.

Theo CNBC News, Tổng thống Mỹ nói ông sẽ thảo luận với Tổng thống Nga nhiều vấn đề mà các đối tác NATO đã gửi gắm tới ông trong suốt hai ngày họp thượng đỉnh NATO ở Brussels. Tổng thống Trump cho biết, chương trình nghị sự của ông với Tổng thống Putin sẽ bao gồm các vấn đề mà các nước NATO lo ngại nhất, bao gồm Ukraine, Syria, Trung Ðông, gia tăng hạt nhân. Ông Trump cũng hy vọng có thể thiết lập mối quan hệ tốt với Nga, Trung Quốc và các nước khác.

James Collins, cựu Ðại sứ Mỹ tại Nga nói rằng, cuộc họp thượng đỉnh lần này cũng là cơ hội để hai nhà lãnh đạo tiến tới hợp tác về quản lý vũ khí.

Kêu gọi hoãn cuộc gặp thượng đỉnh

Theo The New York Times, trong khi Tổng thống Trump tỏ ra cởi mở trước khi bước vào hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ, chính giới Mỹ lại muốn đóng cửa với Nga. Công tố viên đặc biệt Robert Mueller, người đứng đầu cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ, mới đây áp lệnh trừng phạt đối với 19 thực thể và cá nhân người Nga, trong đó có đầu bếp riêng của Tổng thống Putin và 12 nhân viên tình báo quân sự.

Nhiều quan chức chính phủ hàng đầu của đảng Dân chủ kêu gọi ông Trump hoãn cuộc gặp thượng đỉnh với ông Putin. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc ông Mueller đang cố gắng phá hoại cuộc họp thượng đỉnh. Ðiều này cho thấy, trong khi ông Trump đang cố gắng mở ra một kỷ nguyên mới về hợp tác với ông Putin, phần còn lại trong chính quyền Tổng thống Trump muốn nhắc nhở Nhà Trắng rằng Nga là mối đe dọa lớn nhất về an ninh và thịnh vượng của nước Mỹ, giới quan sát nhận định.

Hai tổng thống gặp riêng Hãng TASS của Nga trích lời trợ lý Tổng thống Putin, Yuri Ushakov, cho hay, cuộc gặp giữa ông Putin và ông Trump sẽ bắt đầu vào 13 giờ (giờ địa phương). “Chúng tôi thực sự không biết cuộc hội đàm giữa hai tổng thống sẽ diễn ra trong bao lâu”, ông Ushakov nói. “Phía Nga không giới hạn về thời gian”. “Ðây là một cuộc gặp chỉ có Tổng thống Nga và Mỹ, cùng các phiên dịch viên. Sau đó, các cuộc đàm phán đầy đủ sẽ được tiến hành, theo kiểu ăn sáng làm việc, với một số thành viên đoàn tham gia”. “Sau hội đàm, hai tổng thống dự kiến tổ chức họp báo. Mỗi bên sẽ có bài phát biểu và trả lời 4 câu hỏi”, trợ lý của ông Putin nói. A.M

Lan Anh ​