Pháp, Jordan phong tỏa để ngăn Covid-19 lây lan

Theo biện pháp phong tỏa mà Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vừa công bố, tất cả các chuyến đi không cần thiết đều bị cấm và ai vi phạm có thể bị phạt tới 135 euro (148 USD), CNN đưa tin ngày 17/3.

Ông Macron tuyên bố, chính phủ sẽ hỗ trợ các nhân viên y tế bằng cách trả hóa đơn khách sạn, taxi và chăm sóc trẻ em trong giai đoạn khủng hoảng coronavirus. Khẩu trang sẽ được phân phát cho các nhân viên y tế.

Tổng thống Pháp cũng cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp bằng các khoản vay trị giá 300 tỷ euro, giãn thời gian đóng tiền thuê mặt bằng, trả hóa đơn điện, nước cho các công ty nhỏ.

Italy phong tỏa toàn quốc từ thứ Sáu tuần trước, Tây Ban Nha phong tỏa một phần đất nước từ thứ Bảy tuần trước. Người dân chỉ được phép rời nhà đi làm, mua lương thực, thực phẩm, tới hiệu thuốc hoặc bệnh viện.

Trong khi đó, Thụy Sĩ cấm mọi sự kiện, đóng cửa các cửa hàng, quán ăn từ nửa đêm thứ Hai.

Ngày 17/3, Tổng cục An ninh Jordan thông báo, họ “đang chuẩn bị sử dụng vũ lực” để đảm bảo thực thi lệnh phong tỏa toàn quốc, Jordan News Agency đưa tin. Các lực lượng an ninh nói rằng, họ sẽ sử dụng mọi phương tiện hiện có, bao gồm “vũ lực phù hợp để thực thi các quyết định nhằm bảo vệ công dân, giữ cho họ an toàn”.

Hôm nay, Jordan thông báo phong tỏa toàn quốc trong 2 tuần để ngăn dịch Covid-19. Người dân chỉ được phép rời nhà trong trường hợp cực kỳ cần thiết. Giao thông công cộng bị đình chỉ, công việc ở cả khu vực công và tư cũng tạm dừng lại. Chỉ có các ca tư vấn và phẫu thuật khẩn cấp là được phép thực hiện.

Dự kiến, quân đội Jordan cũng được triển khai tới cửa ngõ các thành phố lớn để thực thi lệnh phong tỏa. Chính phủ cấm người dân di chuyển giữa các tỉnh.

Jordan có 35 ca mắc Covid-19 và hơn 4.700 người bị cách ly, Bộ trưởng Y tế Saad Jaber cho biết.

Trước đó, Philippines, Li-băng và một phần của Trung Quốc cũng đưa công dân của họ vào tình trạng phong tỏa toàn phần hoặc một phần. Malaysia sẽ ra lệnh cấm công dân ra nước ngoài, và hạn chế du khách nước ngoài nhập cảnh.

Thái An