Phát hiện 115 thi thể do IS sát hại gần thành trì cũ Raqqa

Hãng tin SANA của Syria dẫn lời một chỉ huy quân đội chính phủ cho biết, sau khi giải phóng Raqqa khỏi IS, họ nhận được báo cáo từ người dân cho biết đã phát hiện hai ngôi mộ tập thể.

Quân đội Syria lập tức đến hiện trường để xác minh thông tin, và chứng kiến được cảnh tượng khủng khiếp, theo vị chỉ huy.

Theo đó, hàng chục xác chết của binh sĩ và thường dân được xếp chồng dưới lớp cát. Một nhóm bảo vệ dân sự đã đào bới hai ngôi mộ để tìm kiếm những thi thể khác.

Cho đến nay, 115 xác chết đã được tìm thấy từ những ngôi mộ tập thể, ở phía tây tỉnh Raqqa, cách thành phố al-Wawi 25km về phía nam.

Những thi thể này sau đó được vận chuyển đến bệnh viện quân đội Aleppo để xác định danh tính, cũng như thực hiện các thủ tục pháp lý khác. Theo vị chỉ huy, một số người bị IS giết hại đã được xác định.

Hiện, chưa rõ thời điểm và nơi các binh sĩ và thường dân bị sát hại, chỉ biết họ bị giết sau khi những kẻ khủng bố xâm chiếm khu vực, SANA báo cáo.

Al-Masdar News trích dẫn một số nguồn tin tiết lộ, một số binh sĩ Syria bị giết khi đang bảo vệ Căn cứ Không quân Tabqa, phía bắc Raqqa. Nơi này bị IS chiếm giữ vào tháng 8/2014, sau đó thuộc quyền kiểm soát của nhóm nổi dậy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF), do Mỹ hậu thuẫn, vào tháng 3 năm nay.

Được biết, vào năm 2014, hơn 50 binh sĩ đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố vào Sư đoàn 17 của quân đội Syria. Các chiến binh thánh chiến tuyên bố, đã hành quyết hàng chục binh sĩ chính phủ, và chôn họ trong một ngôi mộ tập thể. IS cũng đăng video và hình ảnh bằng chứng về vụ thảm sát.

Raqqa được giải phóng hoàn toàn khỏi IS vào tháng 10, do SDF thực hiện, sau nhiều tháng đụng độ dữ dội, pháo kích và không kích do liên minh do Mỹ dẫn đầu tiến hành.

Mặc dù vậy, cái giá của chiến thắng này là không hề nhỏ. 80% thành phố chỉ còn đống đổ nát, với phần lớn các tòa nhà dân sự bị thiệt hại không thể khắc phục được.

Chưa kể, cùng với lượng người thiệt mạng vẫn chưa được thống kê rõ, khoảng 270.000 người buộc phải chạy trốn khỏi thành phố và khu vực xung quanh.

Trong khi đó, liên minh do Mỹ dẫn đầu gần đây vướng vào cuộc tranh cãi khác, khi BBC báo cáo, liên minh đã cho phép hàng trăm chiến binh IS tự do rời khỏi Raqqa trong một thỏa thuận bí mật giữa người Kurd và IS.

Tú Oanh

Theo RT