Phiên dịch viên tại thượng đỉnh Trump-Putin bị đề nghị điều trần

Theo hãng tin The Hill, nghị sĩ Cộng hòa Mỹ Bill Pascrell ngày 17/7 đã đề nghị bà Marina Gross, phiên dịch viên của Bộ Ngoại giao Mỹ trong cuộc họp kín giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Putin đầu tuần này, phải ra điều trần trước Quốc hội về nội dung cuộc họp.

Trong thư gửi lãnh đạo Ủy ban cải cách chính phủ và giám sát Hạ viện, nghị sĩ Pascrell nói rằng, ủy ban này nên nghe điều trần từ bà Marina - người Mỹ duy nhất trong cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo. Cùng ngày, hàng loạt nghị sĩ cũng lên tiếng đề nghị bà Marina phải ra điều trần.

Ông Trump và ông Putin đã có cuộc gặp riêng kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ bên trong Dinh Tổng thống Phần Lan ở Helsinki hôm 16/7. Mặc dù ông Putin sử dụng tiếng Anh trong cuộc họp, nhưng cả hai nhà lãnh đạo đều có phiên dịch riêng. Người phiên dịch của ông Trump là bà Marina - một phiên dịch viên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ.

Sau cuộc họp, Tổng thống Trump nói rằng, Nga không có lý do gì can thiệp bầu cử Mỹ và ông cũng tin tưởng Tổng thống Putin khi bác bỏ cáo buộc can thiệp.

Bà Marina trở thành tâm điểm trong bối cảnh chính giới chức Mỹ cũng không hay biết về những thỏa thuận của ông Trump trong cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với ông Putin. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoli Antonov hôm qua nói rằng, hai nhà lãnh đạo đã đạt được nhiều thỏa thuận miệng quan trọng tại cuộc họp ở Helsinki.

Phản hồi về đề nghị bà Marina ra điều trần trước quốc hội, tại cuộc họp báo hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert cho rằng không có tiền lệ nào về việc phiên dịch viên của tổng thống phải điều trần trước quốc hội.

"Tôi có thể nói với quý vị rằng không có đề nghị chính thức nào buộc người phiên dịch phải ra điều trần trước bất cứ ủy ban nào của quốc hội vào thời điểm này. Song về cơ bản chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác với quốc hội”, bà Nauert nói.

Theo Dân trí