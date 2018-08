Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Nhiều cơ hội chưa tận dụng hết

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh nhận định, nhìn lại từ Hội nghị Ngoại giao 29 đến nay, tình hình thế giới và khu vực đang chuyển động hết sức nhanh chóng, phức tạp, có nhiều diễn biến mang tính bước ngoặt.

Điểm sáng đáng mừng là kinh tế thế giới đã bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với tốc độ cao hơn. Trong xu thế chung đó, khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn đi đầu cả về tăng trưởng và liên kết kinh tế. Nhưng cùng với đó là các nhân tố gây bất ổn, rủi ro như chủ nghĩa bảo hộ, xung đột thương mại, chống toàn cầu hóa cũng tác động không thuận đến đà phát triển của kinh tế thế giới và Việt Nam.

Các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước tới dự khai mạc Hội nghị Ngoại giao lần thứ 30.

Tình hình chính trị - an ninh thế giới và khu vực đang có nhiều biến động. Sự điều chỉnh chính sách và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, chủ nghĩa dân túy, thực dụng tăng cao khiến cục diện an ninh ngày càng bấp bênh hơn. Sự vận động, đấu tranh giữa các trào lưu, xu thế cũ và mới diễn ra hết sức gay gắt. Tình hình Biển Đông vẫn diễn biến ngày càng phức tạp, đe dọa an ninh và ổn định ở khu vực cũng như quyền và lợi ích chính đáng của nhiều nước, trong đó có Việt Nam.