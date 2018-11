Phó Thủ tướng trao đổi về tình hình người Việt tại Campuchia

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tham dự Hội nghị Hội đồng Cộng đồng Chính trị An ninh ASEAN (APSC) lần thứ 18 tại Singapore. Ảnh: BNG VN

Bên lề các hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Campuchia Prak Sokhonn.Trao đổi về tình hình thế giới và khu vực, các nước tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ vững và thúc đẩy hoà bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, duy trì đoàn kết và tiếng nói chung của ASEAN, đồng thời nỗ lực thúc đẩy thực hiện đầy đủ, hiệu quả Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc về Ứng xử ở Biển Đông (COC).