Quan tham Trung Quốc giấu 3 tấn tiền mặt trong nhà

Các nhân viên điều tra khi khám xét các ngôi nhà của ông này đã tìm thấy tới số tiền mặt gồm Nhân dân tệ và ngoại tệ tổng số 270 triệu tệ (945 tỷ VND). Số tiền mặt này nặng tới 3 tấn, khi xếp lại thì chiếm thể tích tới hơn 3 mét khối. Tuy nhiên theo Tài Tân, số tiền mặt này chỉ là “phần nổi của tảng băng” so với tổng số tiền mà Lại Tiểu Dân vơ vét được trong vụ án tham nhũng này.

Trước đó, tối 17/4, trang web của Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương - Ủy ban Giám sát quốc gia (UBKTKLTW) đăng tin: Lại Tiểu Dân, Bí thư đảng ủy, Chủ tịch Công ty Hữu hạn cổ phần quản lý tài sản Hoa Dung Trung Quốc đã bị UBKTKLTW tiến hành điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng; đây là vụ đại án tiền tệ đầu tiên mà cơ quan này tiến hành sau khi được thành lập, mở đầu cho việc chống tham nhũng trong giới tài chính.

Lại Tiểu Dân sinh 1962, quê Giang Tây, đại biểu Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) khóa 12; có lai lịch không mấy phức tạp, suốt nửa đầu sự nghiệp đều công tác trong cơ quan giám sát quản lý. Năm 1983 về làm việc tại Ngân hàng Nhân dân trung ương, lần lượt giữ các chức vụ cấp phòng, vụ, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban giám sát quản lý ngân hàng; năm 2009 được điều chuyển sang làm Bí thư, Chủ tịch Công ty Hữu hạn cổ phần quản lý tài sản Hoa Dung (China Huarong Asset Management Co., Ltd.) – một công ty tài chính quốc doanh được Bộ Tài chính và Tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc thành lập năm 1999.

Lại Tiểu Dân khi còn giữ chức Chủ tịch Hoa Dung.



Năm 2009, khi Lại Tiểu Dân tiếp nhận Hoa Dung, đại đa số các công ty con đều trong tình trạng thua lỗ, nợ nần, thu không đủ chi, thực tế Hoa Dung đang ở trong trạng thái tồi tệ. Khi về, Dân đề ra mục tiêu phải hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận 530 triệu tệ/năm và giao chỉ tiêu nhiệm vụ cho từng thành viên, nhưng trong công ty sĩ khí rất thấp. Sau đó Dân đưa về từ Ngân hàng Bình An Chu Hỏa Vinh, giao phụ trách chi nhánh công ty Quảng Đông. Năm đó chi nhánh Quảng Đông chuyển lỗ sang lãi 56 triệu tệ, năm thứ hai lãi hơn 100 triệu tệ. Năm 2010, hơn 30 công ty trực thuộc tập đoàn đều chuyển từ lỗ sang lãi, tổng số 894 triệu tệ. Năm 2011, Quốc Vụ viện quyết định cổ phần hóa Hoa Dung, tự chủ kinh doanh, cạnh tranh thị trường, đề ra kế hoạch hợp tác với nhà đầu tư chiến lược, chuẩn bị lên sàn. Năm 2012, Công ty Hữu hạn cổ phần quản lý tài sản Hoa Dung, Trung Quốc chính thức treo biển, chuyển thành tổ chức tài chính thị trường hóa.

Dưới sự lãnh đạo của Lại Tiểu Dân, Hoa Dung liên tục phát triển, lần lượt nhận được giấy phép kinh doanh ngân hàng, đầu tư PE (mua cổ phiếu chờ niêm yết), ký hợp đồng tương lai (futures contract), tháng 3/2018 được Ủy ban giám sát chứng khoán phê chuẩn lập công ty quản lý quỹ… 9 năm Dân nắm giữ Hoa Dung đã khiến tập đoàn này phát triển đến chóng mặt. Năm 2017, Hoa Dung thu mua tài sản 352,3 tỷ tệ, tăng 27,65%, 3 năm thu mua tài sản 1000 tỷ tệ. Năm 2017 Hoa Dung lãi ròng 26,6 tỷ tệ, tăng 15,1% so với 2016. Đến cuối 2017, tổng tài sản của tập đoàn có 1.870 tỷ tệ, tăng 32,5% so với 2016.

“Tài Tân” đã tiết lộ các tình tiết vụ Lại Tiểu Dân bị ngã ngựa: ngày 14/4, Dân bị UBKTKLTW gọi gặp nói chuyện; 9h sáng 17/4, Dân nhận được thông báo đến Ủy ban Giám sát ngân hàng họp và bị tuyên bố điều tra rồi bắt giữ; ngày 18, Tổ chuyên án của UBKTKLTW chính thức về nằm vùng tại Hoa Dung, việc điều tra chính thức bắt đầu.

Báo chí Trung Quốc cho rằng, nguyên nhân khiến Lại Tiểu Dân ngã ngựa có thể do có quan hệ lợi ích với nhiều công ty tư nhân theo kiểu “tuồn tiền để ăn chia”. Một trường hợp điển hình được báo chí nêu tên dính líu đến vụ án Lại Tiểu Dân là Cổ Thiên Tướng, người giàu nhất tỉnh Ninh Hạ - Chủ tịch Tập đoàn Thiên Nguyên Mạnh Nghiệp, Ninh Hạ. Tài Tân cho biết, Lại Tiểu Dân bất chấp sự hoài nghi, bàn tán của người trong công ty, năm nào cũng ra sức rót tiền cho Thiên Nguyên Mạnh Nghiệp, tổng số lên tới hàng chục tỷ tệ, biến nó trở thành công ty “bóng” của Hoa Dung để thực hiện mưu đồ chia chác lợi ích.

Ngoài ra, sau khi bị điều tra, các mối quan hệ giữa Lại Tiểu Dân với Tiêu Kiến Hoa - người đứng đầu Tập đoàn Tomorrow, Diệp Giản Minh – Chủ tịch Tập đoàn Hoa Tín và Tôn Chính Tài – nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Trùng Khánh cũng dần dần bị phơi bày. Những người này đều nắm giữ cổ phần của Hoa Dung.

Trong đó quan hệ giữa Dân với Tôn Chính Tài được chú ý. Hoa Dung đã đầu tư ở Trùng Khánh tới 4 tỷ tệ và thành lập tại đây Công ty quản lý quỹ đầu tư Du Phúc, Hoa Dung. Khi Tôn Chính Tài còn đương chức và là “ngôi sao chính trường đang lên”, hình ảnh chụp chung giữa Lại Tiểu Dân và Tôn Chính Tài được đăng ngay trên trang chủ của website Hoa Dung cùng với tin đồn Lại Tiểu Dân sẽ là “đại quản gia” của nhà lãnh đạo tương lai. Tuy nhiên sau khi Tôn Chính Tài bị ngã ngựa, hình ảnh này đã bị gỡ bỏ. Lại Tiểu Dân cũng có lối sống tha hóa. Ông ta tìm cách bỏ bà vợ nguyên là tổng giám đốc bộ phận quản lý bán hàng của Ngân hàng Quang Đại; có nhiều người tình.

Số tiền mặt 270 triệu tệ bị thu giữ tại nhà riêng đã khiến tên tuổi Lại Tiểu Dân được ghi nhận là người phá vỡ kỷ lục cũ do Ngụy Bằng Viễn, Vụ phó Vụ Than, Cục Năng lượng quốc gia lập hồi tháng 4/2014. Khi đó các nhân viên điều tra đã thu giữ được 230 triệu tệ giấy bạc tại nhà Viễn, 4 chiếc máy đếm tiền đã bị cháy do hoạt động quá công suất.

Lan Hương