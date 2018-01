Sang Trung Quốc cổ vũ U23 Việt Nam, CĐV cần lưu ý những gì?

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho các cổ động viên Việt Nam sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết diễn ra vào ngày 27/ tại Thường Châu, Trung Quốc, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải đã đề nghị Ban Tổ chức giải và các cơ quan chức năng sở tại tạo thuận lợi cho các cổ động viên Việt Nam trong việc mua vé vào sân vận động, đồng thời có biện pháp bảo đảm an ninh cho cổ động viên Việt Nam.

Tổng Lãnh sự quán cũng có một số lưu ý sau đối với các cổ động viên:

-Chỉ nên mua vé tại quầy bán vé chính thức của Ban tổ chức;

- Mang theo quần áo ấm để giữ gìn sức khỏe do tình hình thời tiết tại khu vực có mưa tuyết và nhiệt độ xuống rất thấp;

- Bảo quản kỹ giấy tờ tùy thân (hộ chiếu…), các đồ đạc, hành lý cá nhân để tránh mất mát.

- Tuân thủ các quy định của nước sở tại để tránh phát sinh những vấn đề pháp lý đáng tiếc; ứng xử văn minh, không có các hành vi quá khích ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam.

Trong trường hợp cần sự hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị liên hệ:

- Đường dây nóng Bảo hộ công dân của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải: +86.21.68555698; +86.13636427223; +86.13262651727.

- Tổng đài Bảo hộ công dân: +84.981.84.84.84.

​Bình Giang