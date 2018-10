Thân nhân tiết lộ 'điềm gở' trước chuyến bay định mệnh của Lion Air

Chiều thứ Bảy, 27/10, hai ngày trước khi chiếc máy bay Lion Air JT610 gặp nạn trên vùng biển Java, bà Sukartini – mẹ ruột của nữ tiếp viên Alfiani Hidayati Solikah bất ngờ nhìn thấy một chú chim bồ câu ngã vào bể nước trước nhà.

Bà vớt chú chim lên và đặt vào trong một chiếc lồng. Lúc đó, bà Sukartini “không mảy may nghĩ rằng đây là điềm báo chẳng lành đối với con gái Solikah”.

Hai ngày sau đó, vào lúc sáng sớm ngày 29/10, chiếc máy bay chở Solikah gặp sự cố và rơi xuống vùng biển Java. Toàn bộ 189 người trên máy bay được cho là đã thiệt mạng.

Bà Sukartini tiết lộ với báo giới câu chuyện về chú chim bồ câu vào buổi tối cùng ngày.

Ngoài ra, 3 ngày trước khi xảy ra vụ tai nạn, Solikah cũng đăng tải trên Instagram cá nhân một dòng trạng thái, mà được cư dân mạng cho là một điềm báo chuyện không may.

Bức ảnh được Alfiani chụp vào buổi tối, dưới ánh sáng của dãy đèn lồng với dòng chú thích: "It's dark inside, i want save that light" (tạm dịch: "Giữa màn đêm u tối, tôi muốn níu lấy ánh sáng ấy").