THẾ GIỚI 24: Bộ trưởng Mỹ quan ngại hành động khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông

Bộ Quốc phòng Mỹ cũng cho biết đang tiếp tục giám sát các hành vi “rất hung hăng” của các đơn vị Hải quân và Không quân Trung Quốc ở Biển Đông. Theo ông Esper, phần lớn các cuộc chạm trán giữa lực lượng hải quân hai nước đã diễn ra một cách chuyên nghiệp. Trong một số trường hợp, Mỹ xem đó là hành động không chuyên nghiệp, song không cố ý của phía Trung Quốc. Ông Esper nhấn mạnh, điều quan trọng là hai nước cần giữ liên lạc chặt chẽ, nhất là khi hoạt động tại các vùng biển đang có tranh chấp.

Ngày 6/5, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul đã tới thăm làng đình chiến liên Triều Panmunjom, chỉ vài ngày sau khi xảy ra vụ nổ súng tại Khu Phi quân sự (DMZ) chia tách hai miền. Bộ Thống nhất nêu rõ chuyến thăm của Bộ trưởng Kim Yeon-chul nhằm đánh giá công tác chuẩn bị cho việc nối lại các chuyến du lịch tới làng đình chiến Panmunjom, vốn bị trì hoãn kể từ khi bùng phát dịch tả lợn châu Phi vào năm ngoái. Theo quan chức này, Chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm quyết định khi nào nối lại chương trình du lịch sau chuyến thăm của Bộ trưởng Kim Yeon-chul.



Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS, Mỹ) báo cáo Triều Tiên đã tăng cường năng lực tên lửa của mình với một căn cứ quân sự bí mật mới, đài RT cho hay. Sáng 6/5 (theo giờ Việt Nam), trang Twitter của chương trình "Korea Chair" (chuyên nghiên cứu bán đảo Triều Tiên) của CSIS thông báo đã phát hiện một tổ hợp các công trình nằm gần sân bay quốc tế Bình Nhưỡng đủ khả năng chứa tên lửa Hwasong-15. Hwasong-15 là tên lửa đạn đạo liên lục địa lớn nhất của Triều Tiên và được cho là có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.



Ngày 6/5, cơ quan tình báo Afghanistan cho biết đã bắt giữ một nhánh mạng lưới chung giữa Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và Haqqani mà cơ quan này cáo buộc thực hiện một số vụ tấn công, trong đó có vụ đột kích gây chết người ở một ngôi đền theo đạo Sikh ở thủ đô Kabul. Trong một thông báo, Ban Giám đốc An ninh Quốc gia (NDS) cho hay 5 phiến quân đã bị tiêu diệt trong khi 8 phiến quân khác đã bị bắt giữ khi các lực lượng an ninh ập vào 2 địa điểm ẩn náu của nhóm này, một ở thủ đô Kabul và một ở ngoại ô thủ đô.



“Người đứng đầu Bộ Văn hóa Nga, bà Olga Lyubimova, đang làm việc tại nhà. Bà được xác nhận mắc COVID-19”, Thư ký báo chí Bộ trưởng Văn hóa Nga thông báo. Thông báo này nói thêm rằng bà Lyubimova có triệu chứng nhẹ. Cùng với việc tự cách ly tại nhà, bà vẫn tham gia các cuộc họp trực tuyến. Bà Lyubimova là thành viên thứ 3 trong nội các Nga được xác nhận mắc COVID-19

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 6/5 tiếp tục chỉ trích Trung Quốc che giấu thông tin về Covid-19. Trong cuộc họp báo ngày 6/5, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho rằng sự thiếu minh bạch của Trung Quốc đã khiến hàng trăm nghìn người trên toàn thế giới tử vong. Ông Pompeo cáo buộc Trung Quốc đã che giấu thông tin ban đầu về dịch bệnh ở Vũ Hán và vẫn tiếp tục từ chối chia sẻ thông tin với các nước. Theo ông Pompeo, Trung Quốc đã thông tin sai lệch về dịch bệnh mặc dù phải có nghĩa vụ chia sẻ thông tin theo các quy định y tế quốc tế khi là thành viên của WHO.

Nhật Bản sẽ tìm một địa điểm mới để bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất Aegis Ashore mới trong bối cảnh chính quyền và người dân tỉnh Akita, Đông Bắc nước này phản đối mạnh mẽ phương án triển khai hệ thống này tại đây. Ngày 6/5, hãng tin Kyodo dẫn các nguồn tin chính phủ cho biết Chính phủ Nhật Bản từng hy vọng triển khai hệ thống Aegis Ashore do Mỹ phát triển đến khu vực huấn luyện của Lực lượng phòng vệ mặt đất (GSDF) ở huyện Araya thuộc tỉnh Akita sớm nhất là trước năm 2025.

Ngày 6/5, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết ông đã khẳng định với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov rằng Mỹ sẵn sàng tham gia các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí nhằm thúc đẩy an ninh của quốc gia này cũng như các đối tác. Trên trang Twitter, Ngoại trưởng Pompeo khẳng định: “Trong cuộc thảo luận với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, tôi đã khẳng định rằng chúng ta sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán kiểm soát vũ khí nhằm thúc đẩy an ninh của Mỹ và các đối tác" đồng thời cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy các cơ chế để có thể kiểm chứng và thực thi.



