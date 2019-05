THẾ GIỚI 24H: 7 chiến đấu cơ Pháp hạ cánh khẩn cấp xuống Indonesia

Các tổ bay điều khiển 7 chiếc máy bay chiến đấu Dassault Rafale đã hạ cánh an toàn xuống căn cứ không quân Sultan Iskandar Muda ở tỉnh Aceh của Indonesia, hãng AP dẫn lời chỉ huy căn cứ, Đại tá Hendro Arief cho biết. Đại tá Hendro Arief giải thích rằng, các máy bay này đang tham gia các cuộc tập trận quân sự không nằm trong lãnh thổ Indonesia.Đột ngột, điều kiện thời tiết xấu đã buộc những chiến đấu cơ này hạ cánh xuống căn cứ nêu trên khi chúng trên hành trình quay trở lại tàu Hải quân Pháp đậu ở khu vực cách đảo Sumatra khoảng 100 hải lý về phía tây. Sau khi hạ cánh, các máy bay này đã được không quân Indonesia kiểm tra kỹ lưỡng, Đại tá Hendro Arief cho biết thêm.



Nhà chức trách Brazil cho biết, ngày 19/5, các tay súng đã sát hại ít nhất 11 người tại một quán bar ở miền Bắc Brazil. Theo giới chức bang Para, vụ nổ súng xảy ra tại thành phố Belem. Hiện chưa có thêm thông tin về động cơ của vụ việc này.

Saudi Arabia ngày 19/5 đã kêu gọi các cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) và Liên đoàn Arab (AL) để thảo luận về căng thẳng leo thang trong khu vực. Theo Reuters, Quốc vương Saudi Arabia Salman đã mời các nhà lãnh đạo GCC và AL tới 2 hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp ở Mecca vào ngày 30/5 để thảo luận về “các vụ gây hấn và hậu quả gần đây” trong khu vực. Căng thẳng tăng vọt ở vùng Vịnh sau khi Mỹ triển khai một tàu sân bay và các máy bay ném bom đến khu vực này.

Ít nhất 17 người bị thương trong vụ nổ nhằm vào xe buýt chở du khách gần kim tự tháp Giza. Không trường hợp tử vong nào được báo cáo. Lãnh sự tại Đại sứ quán Israel ở Cairo cho biết không có người Israel nào bị thương trong vụ nổ, theo Bộ Ngoại giao. Các nguồn tin an ninh cho biết vụ nổ xảy ra khi chiếc xe buýt đang di chuyển gần kim tự tháp Giza và bảo tàng quốc gia mới. Một thiết bị phát nổ và làm vỡ kính xe buýt chở 25 người từ Nam Phi.

Nguồn tin an ninh Iraq cho biết một quả tên lửa Katyusha đã rơi xuống giữa khu vực Vùng Xanh gần đại sứ quán Mỹ mà không gây ra bất kỳ tổn thất nào. Tối Chủ nhật (19/5), các nguồn tin cho biết, lực lượng an ninh Iraq đã được tăng cường quanh Vùng Xanh, nơi đặt trụ sở của các cơ quan chính phủ và đại sứ quán các nước sau vụ tai nạn. Cơ quan an ninh Iraq tiếp tục điều tra vụ việc để xác định nguồn gốc của vụ phóng tên lửa, trong khi chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo: “Nếu Iran muốn đánh nhau, thì đó sẽ là kết thúc chính thức của Iran. Đừng bao giờ đe doạ Mỹ một lần nữa”. Theo AP, người đứng đầu nước Mỹ đưa ra cảnh báo trên sau khi một quả rocket rơi xuống gần đại sứ quán Mỹ tại Vùng Xanh ở Baghdad, Iraq hôm 19/5, làm tăng căng thẳng vốn có ở trong vùng. Trước đó, các quan chức Iran tuyên bố, Tehran không muốn khởi chiến.

Hàng trăm nghìn người đã xuống đường tại nhiều thành phố lớn của Đức trong ngày 19/5, nhằm chống lại làn sóng dân tộc chủ nghĩa và nêu cao các khẩu hiệu ủng hộ Liên minh châu Âu. Hơn 20.000 người tại thủ đô Berlin, 14.000 người tại Frankfurt cùng hàng chục nghìn người khác tại các thành phố lớn như Cologne, Munich… của Đức đã đồng loạt xuống đường trong ngày Chủ nhật (19/5) nhằm phản đối làn sóng dân tộc chủ nghĩa và cực đoan cánh hữu tại châu Âu, vào thời điểm chỉ một tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu.

