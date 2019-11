THẾ GIỚI 24H: Amazon kiện Lầu Năm Góc, chỉ trích Tổng thống Mỹ

Quảng cáo

Cho rằng mình chịu bất công, Amazon đã đệ đơn kiện Lầu Năm Góc. Đồng thời, họ cũng chỉ trích Tổng thống Mỹ Donald Trump làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của mình. Amazon và Microsoft là hai công ty công nghệ lớn của Mỹ đã tranh đua quyết liệt từ đầu năm nay để ký được hợp đồng JEDI với Lầu Năm Góc. Amazon luôn thắng thế trước Microsoft trong cuộc đấu này. Nhưng cuối cùng vào tháng 10 vừa qua, Lầu Năm Góc lại bất ngờ tuyên bố bản hợp đồng 10 tỷ USD sẽ thuộc về Microsoft.



Sau nhiều nghi ngờ và đồn đoán, cựu thị trưởng New York Michael Bloomberg hôm 24/11 chính thức tuyên bố tham gia chạy đua chức tổng thống Mỹ năm 2020. Trong quảng cáo phát trên truyền hình, tỷ phú Bloomberg cam kết "sẽ xây dựng lại đất nước và khôi phục niềm tin vào giấc mơ làm nên nước Mỹ. Đây là một phần của chiến dịch quảng cáo trị giá 31 triệu USD của tỷ phú đảng Dân chủ Bloomberg, theo CNBC. Tuyên bố được cho là bước ngoặt so với quyết định không tham gia tranh cử tổng thống hồi đầu năm nay của cựu thị trưởng New York.

Trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ phát hiện 39 thi thể trong một thùng xe tải đông lạnh tại hạt Essex, Đông Bắc thủ đô London hồi tháng trước, cảnh sát Anh ngày 24/11 cáo buộc một đối tượng nam giới 23 tuổi sống tại Bắc Ireland các tội danh buôn người. Trong một thông báo, cảnh sát Anh cho biết Christopher Kennedy đã bị bắt ngày 22/11 vừa qua trên tuyến cao tốc M40. Đối tượng bị truy tố với các tội danh tiếp tay vận chuyển người với ý định bóc lột và tiếp tay cho hành vi vi phạm luật nhập cư của Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Florence Parly ngày 24/11 cho biết một căn cứ hải quân của nước này tại Abu Dhabi, thủ đô của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), sẽ giữ vai trò là một trụ sở cho một phái bộ do châu Âu đứng đầu để bảo vệ các vùng nước thuộc Vùng Vịnh và trụ sở này sẽ sớm đi vào hoạt động. Theo bà Parly, trung tâm chỉ huy này sẽ tiếp đón hàng chục quan chức đại diện cho các nước liên quan.

Một máy bay nhỏ chở 18 người đã gặp nạn khi đang cất cánh ngày 24/11, rơi xuống một khu dân cư ở Goma của CHDC Congo. Theo hãng tin Nga RT, chuyến bay do hãng Busy Bee ở địa phương vận hành và đang hướng tới Beni với 16 hành khách và 2 thành viên tổ lái. Các nhà chức trách địa phương xác nhận không ai trên máy bay sống sót sau tai nạn.

Hơn một trăm nghìn người Pháp đã xuống đường tại thủ đô Paris và nhiều thành phố lớn để phản đối bạo lực gia đình gia tăng khi từ đầu năm 2019 đã có 116 phụ nữ bị chồng hoặc bạn trai sát hại. Riêng tại thủ đô Paris, cuộc biểu tình đã thu hút sự tham gia của ít nhất 49.000 người. Những người biểu tình mang theo các khẩu hiệu màu tím, diễu hành trên nhiều tuyến phố lớn yêu cầu chính phủ Pháp phải ngay lập tức có biện pháp chấm dứt tình trạng bạo lực gia đình hiện nay.

Cơ quan báo chí của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết 9 thành viên của tổ chức chính trị Hồi giáo cực đoan Hizb ut-Tahrir đã bị bắt giữ. Hizb ut-Tahrir được cho là một tổ chức khủng bố ở Nga, Đức, Đan Mạch, Anh cũng như ở Nam và Đông Nam Á. Theo một báo cáo đăng trên trang web của FSB, 2 trong số 9 kẻ bị bắt là lãnh đạo của tổ chức Hizb ut-Tahrir.

Quân đội Mỹ sẽ bắt tay trở lại với người Kurd mở chiến dịch tấn công tàn dư của khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Đông Bắc Syria. "Chiến dịch chống IS do Mỹ dẫn đầu sẽ diễn ra trong vài ngày, vài tuần tới. Chúng tôi có kế hoạch hợp tác cùng Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) mở chiến dịch chống IS dọc sông Euphrates", Kenneth McKenzie, chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phụ trách hoạt động tác chiến ở Trung Đông ngày 23/11 thông báo, theo RT.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã yêu cầu Bộ trưởng Hải quân Richard Spencer từ chức "sau khi mất lòng tin với ông này do thiếu sự thẳng thắn trong khi liên hệ với Nhà Trắng" về việc giải quyết vụ việc Tổng thống Donald Trump đảo ngược quyết định giáng chức một biệt kích thuộc lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ. Tuyên bố cũng cho biết ông Spencer đã nộp đơn từ chức theo yêu cầu của ông Esper và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đã khuyến nghị Tổng thống Trump tìm kiếm nhân sự thay thế.

