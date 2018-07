THẾ GIỚI 24H: Anh hoàn thành thủ tục rời WTO

Theo đó, WTO đã lưu hành hai dự thảo thỏa thuận mật về tư cách thành viên của Anh sau khi rời khỏi EU, đi kèm với đó là các quyền và nghĩa vụ về giao thương của Anh. Dự thảo tài liệu của Anh dài 719 trang. Thông cáo của WTO cho hay, 164 thành viên của tổ chức này sẽ có 3 tháng để xem xét bản tài liệu này và sẽ được thông qua nếu không có phản đối từ các nước thành viên. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 23 năm của tổ chức có một sự kiện như vậy. Tân Bộ trưởng Brexit Anh hối thúc EU hồi đáp những đề xuất của Anh và cho rằng đã đến lúc hai bên cần đẩy nhanh các hoạt động đàm phán mới mong có thể đạt thỏa thuận vào tháng 10 tới như kế hoạch.

Quân đội Israel đã bắn hạ một máy bay chiến đấu “sukhoi” của Syria bị cáo buộc là đã xâm nhập không phận nước này bằng 2 tên lửa Patriot. Tuyên bố của Quân đội Israel nêu rõ: “Quân đội Israel theo dõi chiếc máy bay chiến đấu của Syria khi xâm nhập không phận Israel khoảng 2 km và bắn hạ bằng 2 tên lửa từ hệ thống phòng không Patriot”. Israel giải thích rằng trước khi máy bay bị bắn hạ họ cho rằng máy bay này không thuộc Lực lượng không quân vũ trụ Nga (VKS). Trước đó, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Ya'alon trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti cho biết quân đội Israel "có thể phân biệt được máy bay chiến đấu Su-24 của Syria và Su-24 của Nga". Giữa quân đội hai nước có một đường dây nóng hoạt động để ngăn chặn sự cố ở Syria. Số phận của phi công hiện chưa rõ. Hiện giới chức Syria chưa đưa ra bình luận gì về thông tin trên.

Trái với phản ứng 2 ngày trước về thỏa thuận hạt nhân Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua (24/7) đã tuyên bố, để ngỏ khả năng đàm phán về một thỏa thuận hạt nhân mới nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân Iran. Trong bài phát biểu trước các cựu chiến binh Mỹ, ông Donald Trump nhấn mạnh: “Tôi đã rút nước Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân một chiều. Chúng ta đã thấy Iran không còn là Iran như trước đây. Tôi sẵn sàng làm một thỏa thuận hạt nhân thực sự - không phải thỏa thuận dưới thời chính quyền Mỹ trước đây như một thảm họa.”

Cơ quan giám sát năng lượng nguyên tử Nhật Bản quyết định sẽ xem xét một cách nghiêm túc về nguy cơ sử dụng thiết bị bay không người lái (UAV) để tấn công khủng bố các nhà máy điện hạt nhân. Cơ quan này đang quan ngại về các nguy cơ tiềm ẩn gây ra bởi các thiết bị bay cỡ nhỏ, mặc dù chưa từng có trường hợp nào thiết bị bay không người lái xâm nhập nhà máy điện hạt nhân tại Nhật Bản. Các công ty điện lực được yêu cầu theo dõi các nhà máy điện hạt nhân bằng camera an ninh và lực lượng bảo vệ để ngăn chặn các thiết bị bay không người lái xâm nhập.

Giới chức Hy Lạp ngày hôm qua (24/7) cho biết, số người thiệt mạng do cháy rừng tại nước này đã lên tới 74 người khi các đám cháy rừng đang lan dần tới Thủ đô Athens. Nguồn tin cũng cho biết, ít nhất 187 người trong đó có 23 trẻ em bị thương. Số người mất tích hiện chưa rõ. Con số trên đã vượt quá số thương vong kỷ lục năm 2007, khi xảy ra đợt cháy rừng ở vùng Peloponnese, miền Nam Hy Lạp, làm 70 người thiệt mạng. Trước diễn biến nghiêm trọng của cháy rừng, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cùng ngày đã tuyên bố 3 ngày quốc tang đối với những người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng ở nước này.

Cựu chiến lược gia trưởng Steve Bannon của Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập một nhóm chính trị với quyết tâm làm suy yếu, thậm chí gây tê liệt EU. Trong cuộc trả lời phỏng vấn Reuters, ông Bannon và đồng sự Raheem Kassam, cựu cố vấn của thủ lĩnh cực hữu Anh Nigel Farage, xác nhận tổ chức mới mang tên The Movement (tạm dịch: Phong trào). “The Movement sẽ là ngôi nhà chung cho những cá nhân hoặc tổ chức lo ngại về chủ quyền, kiểm soát biên giới, việc làm và các vấn đề khác của châu Âu”, ông Kassam tuyên bố, đồng thời khẳng định The Movement đã sẵn sàng đi vào hoạt động. Trong khi đó, ông Bannon mô tả tổ chức mới nhằm “phát động sự thay đổi ở châu Âu”. Mục tiêu trước mắt của The Movement là lôi kéo cử tri cánh hữu, cực hữu và chủ nghĩa dân tộc châu Âu tham gia bỏ phiếu để tăng ảnh hưởng của thế lực này trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu vào tháng 5.2019.

Anh thường xuyên gây sức ép để Bồ Đào Nha không cấp quốc tịch cho người dân Macau, từng là thuộc địa của nước này, nhằm mục tiêu ngăn chặn người Hong Kong cũng làm điều tương tự, trước khi hai thành phố này được trả cho Trung Quốc quản lý. Kết luận này được SCMP đưa ra sau khi giải mật một số tài liệu. Các nhà hoạt động ở Hong Kong nói tài liệu này một lần nữa cho thấy Anh đã ứng xử tệ bạc như thế nào đối với công dân ở các thuộc địa trong giai đoạn gần tới thời điểm chuyển giao Hong Kong (1997), sau 100 năm thành phố này nằm trong tay người Anh. London đã từ chối quyền cư trú đối với 50.000 người Hong Kong và gia đình họ. Một số người khác được cấp hộ chiếu công dân Anh ở nước ngoài (BNO), không đồng nghĩa là họ có quyền cư trú ở Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 24/7 cho biết, kể từ năm 2016 tại Quân khu miền Tây đã thành lập hơn 70 binh đoàn và đơn vị quân đội. Phóng viên TTXVN tại Moskva dẫn lời Bộ trưởng Shoigu nhấn mạnh, tình hình tại hướng chiến lược miền Tây đòi hỏi Nga phải liên tục hoàn thiện thành phần chiến đấu của quân đội và hệ thống đồn trú. Để triển khai các đơn vị quân đội mới cần phải có cơ sở hạ tầng cần thiết. Theo kế hoạch, đến cuối năm nay hơn 350 công trình sẽ được đưa vào sử dụng. Bộ trưởng Shoigu cho biết thêm, Nga đã cung cấp cho các binh chủng thuộc Quân khu miền Tây gần 6.000 đơn vị vũ khí, kỹ thuật quân sự mới và được hiện đại hóa, cho phép tăng tỷ lệ trang bị vũ khí hiện đại từ 39% lên 54%.

Hạ Yến My

Tổng hợp