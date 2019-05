THẾ GIỚI 24H: Bỉ cân nhắc ngừng cung cấp vũ khí cho Ả Rập Saudi

Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders cho rằng sẽ rất hợp lý khi đình chỉ hoạt động cung cấp vũ khí cho Ả Rập Saudi nếu có bằng chứng cho thấy chúng được sử dụng trong một cuộc xung đột đang diễn ra, chẳng hạn như ở Yemen. Vấn đề cung cấp vũ khí cho Ả Rập Saudi đang gây chia rẽ các chính phủ châu Âu. Một nguồn tin ngoại giao cho biết vấn đề trên sẽ được các ngoại trưởng Liên minh châu Âu (EU) đưa ra thảo luận vào ngày 13/5 tới tại Brussels (Bỉ).

Ngày 11/5, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono bày tỏ hy vọng sẽ hoàn tất đàm phán về hiệp ước hòa bình với Nga càng sớm càng tốt, song ông cũng nhấn mạnh cần phải giải quyết vấn đề theo phương thức mà hai bên có thể chấp nhận được. Nhật Bản mong muốn ký hiệp ước hòa bình với Nga nhằm chấm dứt tranh chấp chủ quyền đối với chuỗi đảo mà Tokyo gọi là Vùng Lãnh thổ phương Bắc hiện do Moskva kiểm soát với tên gọi Nam Kuril. Bất đồng này đã gây căng thẳng quan hệ song phương suốt bảy thập niên qua.



Ngày 11/5, các cuộc biểu tình "Áo vàng" diễn ra tại các thành phố lớn của Pháp trong tuần thứ 26 liên tiếp nhằm phản đối các chính sách kinh tế mà Tổng thống Emmanuel Macron đưa ra. Tại thành phố Nantes, những người biểu tình đội mũ trùm đầu màu đen đã ném chai lọ và đập phá cửa sổ nhiều cửa hàng. Cảnh sát đã buộc phải dùng hơi cay và lựu đạn gây choáng nhằm giải tán đám đông biểu tình.

Giới chức Israel hôm qua (11/5) cho biết, Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ yêu cầu Tổng thống Reuven Rivlin gia hạn thêm 2 tuần, để thành lập chính phủ liên minh mới do quá trình đàm phán giữa các đảng trong liên minh vẫn chưa hoàn tất. Theo hiến pháp Israel, ông Netanyahu sẽ có thời hạn 28 ngày để hoàn thành nhiệm vụ và có thể gia hạn thêm 2 tuần. Tuy nhiên, chỉ còn 2 ngày nữa (14/5), thời hạn 28 ngày đầu tiên sẽ kết thúc, trong khi quá trình đàm phán vẫn chưa xong.

Ít nhất một người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, khi một nhóm các tay súng, được trang bị vũ khí hạng nặng, tấn công vào khách sạn 5 sao Pearl Continental, ở thành phố Cảng Gwadar, thuộc tỉnh Balochistan, Pakistan vào chiều ngày 11/5 (theo giờ địa phương). Giới chức Pakistan xác nhận toàn bộ những kẻ tấn công đã bị tiêu diệt sau cuộc đấu súng căng thẳng và kéo dài nhiều giờ giữa lực lượng an ninh với một nhóm gồm 4 tay súng.

Ngày 11/5, hãng tin Amaq - kênh tuyên truyền của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã phát đi tuyên bố, nhóm khủng bố này đã thành lập một tỉnh mới tại Ấn Độ, có tên là Wilayah Of Hind. Dường như đây mới chỉ dừng lại là một tuyên bố phô trương thanh thế, trong bối cảnh IS đang thảm bại tại chiến trường Iraq và Syria.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm qua (11/5) đã kêu gọi sự thống nhất, đoàn kết giữa các Đảng phái chính trị tại nước này, để đối phó với những áp lực lớn "chưa từng có" từ Mỹ. Tổng thống Hassan Rouhani một lần nữa chỉ trích Mỹ khi rút khỏi thỏa thuận hạt nhân đã ký với nhóm P5+1 năm 2015, cho rằng, Mỹ đang bị các đồng minh theo chiều hướng "ôn hòa" bỏ rơi. Tuy nhiên, ông Hassan Rouhani tin tưởng nước này sẽ vượt qua mọi khó khăn hiện tại, khi có được sự thống nhất và đoàn kết nội bộ.

