THẾ GIỚI 24H: Canada đáp trả Mỹ bằng thuế 12,6 tỷ

Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland phát biểu tại thành phố Hamilton, bang Ontario rằng: "Canada không có lựa chọn nào khác ngoài việc đáp trả bằng biện pháp lấy tiền đáp trả tiền một cách qua lại và có chừng mực. Đó là điều chúng tôi đang làm." Ngoại trưởng Freeland nhấn mạnh, đây là hành động thương mại cứng rắn nhất của Ottawa kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ Hai.Từ ngày 22/6 vừa qua, Liên minh châu Âu (EU) cũng đã tuyên bố áp thuế 25% đối với một loạt hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ nhằm đáp trả các biện pháp của Washington.

Ngày 29/6, các thành viên của Liên minh châu Âu ( EU) đã đạt được thỏa thuận về người di cư sau khi Ý yêu cầu có những hành động cụ thể giải quyết cuộc khủng hoảng này. Với thỏa thuận này, gánh nặng này được chia sẻ rộng rãi giữa các quốc gia thành viên, thay vì Ý phải hứng chịu một mình. Một trong những tiến bộ đạt được tại hội nghị thượng đỉnh này là các nhà lãnh đạo EU đã đồng ý, trên cơ sở tự nguyện, thiết lập các trung tâm xử lý di dân “có kiểm soát” ở châu Âu. Việc làm này sẽ giúp phân biệt nhanh những người xin tị nạn chính đáng và “những người di cư bất thường sẽ được trả lại”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 29/6 cho biết, Nga sẽ nâng cấp 8 máy bay ném bom chiến lược Tu-160 và Tu-95 MS vào trước thời điểm cuối năm nay. Phát biểu tại một hội nghị qua video với quan chức quân sự cấp cao, ông Sergei Shoigu nói: "Những máy bay này là thành phần quan trọng nhất trong bộ ba hạt nhân của Nga. Ông Shoigu nhấn mạnh: "Thời gian hoạt động của những máy bay mang tên lửa chiến lược này sẽ được kéo dài và khả năng chiến đấu của chúng sẽ được cải thiện."

Một quan chức cấp cao của chính quyền Palestine cho hay, lãnh đạo các nước Arab đã cảnh báo hai quan chức của Mỹ không nên công bố kế hoạch hòa bình Trung Đông trong thời điểm hiện nay. Với lý do nhiều nước Arab đang phải đối phó với các thách thức trong nước giữa lúc cuộc khủng hoảng Syria chưa có lối thoát và ảnh hưởng của Iran đang gia tăng tại nước này. Các lãnh đạo Arab đã thông báo với lãnh đạo chính quyền Palestine rằng, bất kỳ kế hoạch hòa bình nào không đáp ứng được các đòi hỏi của Palestine sẽ chỉ làm gia tăng căng thẳng tại khu vực.

Nhận định của các chuyên gia cho rằng tình trạng nguồn cung dầu thô từ Iran bị “chặn” liên quan tới các lệnh trừng phạt của Mỹ có thể đẩy giá dầu lên tới mức 90 USD/thùng. Kênh truyền hình CNBC dẫn phát biểu của chuyên gia Hootan Yazhari thuộc Ngân hàng America Merrill Lynch cho biết: “Chúng tôi cho rằng giá dầu sẽ lên tới 90 USD/thùng vào cuối quý 2 năm sau.” Theo ông Yazhari, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang “tích cực” tìm cách cô lập Iran và gây sức ép đối với các đồng minh để họ không mua dầu từ Tehran.

Các cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng ngày 29/6 cho biết Tổng thống Trump đã nhiều lần nói với các cộng sự rằng ông muốn Mỹ rút khỏi WTO. Tổng thống Trump được dẫn lời nêu rõ: “Tôi không hiểu tại sao chúng ta lại tham gia tổ chức này. WTO do các nước khác thành lập để ép buộc Mỹ". Theo nguồn tin trên, chính quyền Tổng thống Trump sẽ tiếp tục kêu gọi chú ý đến việc Mỹ, theo nhiều cách khác nhau, phải đối mặt với điều mà một số cố vấn của ông Trump coi là sự đối xử bất công và không cân bằng trong khuôn khổ WTO.

Theo tờ AMN đưa tin trực tiếp tại chiến trường chiều ngày 29/6, các lực lượng nổi dậy tại 3 thị trấn lớn tỉnh Daraa đã tuyên bố đầu hàng Quân đội Ả-Rập Syria (SAA), tạo điều kiện cho SAA tiếp cận căn cứ của IS. Theo nhà báo Sohayb Masri đang có mặt tại chiến trường, các thị trấn của 'Ibtaa, Tafas, và Da'el sẽ được trao trả cho Quân đội Ả-Rập Syria (SAA); tuy nhiên, quân đội vẫn chưa tiếp cận khu vực này.

Australia đã giành chiến thắng trong một vụ tranh cãi thương mại lớn về việc tiên phong áp dụng luật đưa ảnh chân thực cảnh báo về sự tác động đối với sức khỏe trên vỏ bao thuốc lá, sau khi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) bác đơn kiện của Cuba, Indonesia, Honduras và Cộng hòa Dominica chống Canberra. Chiến thắng trong vụ kiện này đối với Australia được cho sẽ bật “đèn xanh” để những nước khác có thể thực thi những luật tương tự. Ngoài ra, việc này cũng mở đường để Australia có thể xem xét áp dụng luật tương tự đối với dán nhãn đồ uống có cồn và thức ăn nhanh.

Số người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do các cuộc xung đột mới nhất ở khu vực miền Nam Syria đã lên đến 160.000 người. Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm 29/6 cho biết, số người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn do các cuộc xung đột mới nhất ở khu vực miền Nam Syria sẽ tiếp tục tăng lên khi cuộc xung đột tại miền Nam Syria ngày càng quyết liệt. Tuyên bố trên diễn ra trong bối cảnh quân đội Syria đã bắt đầu triển khai cuộc tấn công quy mô lớn vào các khu vực do phiến quân chiếm đóng ở miền Nam nước này nhằm đánh bật các nhóm vũ trang cực đoan ra khỏi Daraa và các tỉnh lân cận Quneitra và Sweida.

