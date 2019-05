THẾ GIỚI 24H: Chìm tàu ngoài khơi Tunisia, ít nhất 70 người di cư thiệt mạng

Theo hãng tin nhà nước Tunis Afrique Presse, vị trí tàu bị chìm cách bờ biển Sfax khoảng 74 km. Sau khi tai nạn xảy ra, các tàu thuyền đánh cá gần đó đã cứu được một số người sống sót. Trong khi đó, theo Cơ quan Di trú Liên hợp quốc, vụ tai nạn này đã cướp đi ít nhất 50 sinh mạng, trong khi có 16 người sống sót.

Không quân Indonesia thông báo sẽ tham gia vào truyền thống của quốc gia Đông Nam Á này là đánh thức người dân để dùng sahur (bữa ăn sáng trước bình minh) trong tháng chay Ramadan. Cụ thể, trong giờ sahur, chiến đấu cơ F-16 và T50 sẽ bay lượng trên bầu trời và phi công được yêu cầu dùng cả thùng chất đốt phụ để tạo tiếng ồn lớn. Hoạt động này sẽ được thực hiện tại nhiều thành phố trên đảo Java, trong đó có Surabaya, Klaten và Sragen.

Chính phủ Ấn Độ có kế hoạch chi hơn 7 tỷ USD vào xây dựng cơ sở hạ tầng quanh thủ đô, nhằm làm giảm hơn 30% tình trạng ô nhiễm không khí trong thành phố. Chính phủ Ấn Độ sẽ làm sạch bầu không khí ô nhiễm tại thủ đô New Delhi trong vòng 3 năm tới. Trong những năm gần đây, cuộc khủng hoảng về ô nhiễm không khí tại Ấn Độ ngày càng trầm trọng.

Ngày 10/5, Chính phủ Sri Lanka đã yêu cầu các đền thờ Hồi giáo phải phòng ngừa các phần tử cực đoan và nộp bản sao các bài thuyết giảng sau loạt vụ đánh bom liều chết khiến hàng trăm người thiệt mạng vào tháng trước. Bộ Các vấn đề văn hóa và hồi giáo của Sri Lanka khẳng định các đền thờ không nên bị lợi dụng để cực đoan hóa những người sùng đạo.

Ngày 10/5, các máy bay chiến đấu của Không quân Ấn Độ (IAF) đã chặn máy bay chở hàng của Gruzia đang trên đường tới thủ đô New Delhi do vi phạm không phận Ấn Độ. IAF cho biết máy bay An-12 của Gruzia đã bị hai chiến đấu cơ Sukhoi Su-30 chặn lại sau khi bay chệch khỏi lộ trình ban đầu. Sự việc xảy ra khi máy bay của Gruzia đang trên đường từ thành phố Karachi tới thủ đô New Delhi.

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn ngày 10/5 cảnh báo Trung Quốc đại lục gia tăng nỗ lực xâm nhập và tạo ảnh hưởng ở vùng lãnh thổ này. Nữ lãnh đạo còn nói Đài Bắc sẽ ngăn chặn cuộc xâm lược ở eo biển Đài Loan, cam kết tăng cường các khả năng phòng vệ, trong đó có nâng cấp thiết bị quân sự và mới đây xúc tiến chương trình đóng tàu ngầm.

Thanh Huyền