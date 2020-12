THẾ GIỚI 24H: Đại cử tri Mỹ bỏ phiếu trực tiếp quyết định tổng thống thứ 46

Quảng cáo

Hơn 150 triệu cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu lựa chọn người họ mong muốn là tổng thống Mỹ trong 4 năm tới hôm 3/11. Nhưng thực tế lá phiếu của cử tri phổ thông chỉ chọn ra 538 đại cử tri. Ngày 14/12, các đại cử tri sẽ họp để cùng bỏ lá phiếu trực tiếp quyết định ai sẽ là ông chủ Nhà Trắng tiếp theo. Các đại cử tri sẽ bỏ hai phiếu bằng giấy - một cho tổng thống và một cho phó tổng thống. Các lá phiếu được kiểm, sau đó đại cử tri sẽ ký vào 6 giấy xác nhận kết quả. Mỗi phiếu xác nhận sẽ được đính kèm xác nhận về số phiếu phổ thông của tiểu bang. 6 bộ phiếu này sau đó được sao chụp và gửi tới các quan chức theo quy định của pháp luật, trong đó quan trọng nhất là chủ tịch Thượng viện, tức đương kim phó tổng thống. Sau ngày 14/12, kết quả bỏ phiếu của các đại cử tri sẽ được gửi tới lưỡng viện Quốc hội. Ngày 6/1/2021, lưỡng viện sẽ tổ chức một cuộc họp chung, do Phó tổng thống Mike Pence - Chủ tịch Thượng viện - chủ trì, để xem xét kết quả bỏ phiếu của đại cử tri đoàn. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến pháp lý nhằm đảo ngược kết quả tổng tuyển cử 2020, bất chấp việc Đại cử tri đoàn sẽ quyết định lãnh đạo mới của Nhà Trắng trong ngày 14/12. Trong cuộc phỏng vấn với chương trình "Fox & Những người bạn" phát sóng hôm 13/12, ông Trump tuyên bố, ngay cả khi Tòa án tối cao Mỹ bác bỏ vụ kiện của bang Texas, vốn yêu cầu hủy kết quả bỏ phiếu mang lại chiến thắng cho chính khách Dân chủ Joe Biden tại 4 bang chiến địa Pennsylvania, Georgia, Wisconsin và Michigan, ông vẫn còn trong tay những quân bài khác.

Ngày 14/12, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phủ quyết Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng (NDAA). Trong thông báo đăng trên Twitter, Tổng thống Trump đã lý giải quyết định của mình, cũng như khẳng định việc sẽ dùng quyền phủ quyết. Trước đó, dự luật này được Thượng viện Mỹ, hiện do đảng Cộng hòa kiểm soát, thông qua hồi cuối tháng Bảy vừa qua với 86 phiếu thuận và 14 phiếu chống.

Theo cảnh sát thành phố New York (Mỹ), một tay súng ngày 13/12 đã nổ súng trong một buổi lễ đồng ca đang diễn ra bên ngoài Nhà thờ thánh John nổi tiếng ở khu vực Upper West Side của New York. Theo người phát ngôn Sở cảnh sát New York, tay súng này đã bắn cảnh sát, song không gây thương vong cho lực lượng an ninh và người qua đường. Nghi can, hiện chưa được xác định danh tính, sau đó đã bị bắn mình và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương trong tình trạng nguy kịch. Hiện trường vụ nổ súng ngay bên ngoài nhà thờ nổi tiếng ở Manhattan, giữa lúc dàn đồng ca đang biểu diễn ở bậc thềm của nhà thờ.

Theo trang mạng worldometer.info, trong vòng 24 giờ qua, thế giới ghi nhận trên 492.000 ca bệnh COVID-19 và trên 7.100 ca tử vong. Tổng số ca bệnh từ đầu dịch tới nay đã vượt 72,5 triệu ca, trong đó trên 1,61 triệu ca tử vong. Ba quốc gia có số ca mắc trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (trên 149.000 ca), Nga (28.080 ca) và Ấn Độ (27.336 ca). Ba quốc gia có số ca tử vong trong 24 giờ qua cao nhất thế giới là Mỹ (1.072 ca), Mexico (685 ca) và Nga (488 ca). Nhiều nước đang xúc tiến kế hoạch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên.

Cảnh sát Nigeria xác nhận hàng trăm học sinh đã mất tích sau khi các tay súng tấn công một trường trung học ở bang Katsina, Tây Bắc nước này. Người phát ngôn cảnh sát bang Katsina, Gambo Isah cho biết một trường trung học ở Kankara đã bị một nhóm cướp sử dụng súng tiểu liên AK 47 tấn công vào tối 11/12. Cảnh sát đã đọ súng với những kẻ tấn công, tạo điều kiện cho một số học sinh có cơ hội chạy thoát. Ngôi trường này được cho là có hơn 600 học sinh và theo ông Isah, khoảng 400 học sinh đang mất tích trong khi 200 học sinh đã được tìm thấy.

Giới chức Afghanistan ngày 13/12 thông báo hàng chục tay súng Taliban đã bị tiêu diệt trong cuộc giao tranh ác liệt vào đêm hôm trước giữa các lực lượng chính phủ và phiến quân - lực lượng đã tấn công nhiều trạm kiểm soát ở thành trì của quân nổi dậy tại tỉnh Kandahar, miền Nam nước này. Thông báo của Bộ Quốc phòng Afghanistan nêu rõ phiến quân Taliban đã tấn công các trạm kiểm soát ở 5 huyện xung quanh thành phố Kandahar, song các lực lượng chính phủ đã đáp trả mạnh mẽ bằng các đợt không kích và tấn công trên bộ. Bộ trên nhấn mạnh: "Các lực lượng an ninh đã đẩy lùi vụ tấn công này, tiêu diệt 51 phần tử khủng bố và làm 9 tay súng khác bị thương", song không công bố số lượng thương vong bên phía lực lượng chính phủ.





