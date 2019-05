THẾ GIỚI 24H: Dàn chiến hạm Mỹ trong tầm bắn của tên lửa Iran

Hãng thông tấn Fars ngày 17/5 dẫn lời Mohammad Saleh Jokar, Phó tư lệnh IRGC phụ trách các vấn đề quốc hội khẳng định: "Ngay cả các tên lửa tầm ngắn của chúng ta cũng có thể chạm tới các tàu chiến Mỹ ở Vùng Vịnh". Ông Jokar nói thêm rằng, Mỹ sẽ không thể đủ sức cáng đáng một cuộc chiến tranh mới với Iran vì các lí do tài chính, nhân sự và xã hội.

Sau một chiến dịch quân sự quy mô lớn của liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu, ngày 17/5, các lực lượng chính phủ Yemen thông báo đã giành lại quận chiến lược Qataba thuộc tỉnh al-Dhalea ở miền Nam từ tay phiến quân Houthi. Cả hai phe tham chiến đã huy động một lực lượng lớn các tay súng tới các tuyến đầu ở tỉnh al-Dhalea trong bối cảnh các cuộc giao tranh vũ trang diễn ra kể từ vài tuần trước tại tỉnh hiện nằm dưới sự kiểm soát của Chính phủ Yemen, cách thủ đô Sana 245 km về hướng Nam.

Ngày 17/5, Facebook, Google và Twitter đã bị Ủy ban châu Âu khiển trách vì đã không làm đủ khả năng để giải quyết vấn nạn tin tức giả mạo gây khó chịu cho chiến dịch bầu cử Nghị viện châu Âu. Theo giới chức EU, dữ liệu được cung cấp từ các hãng công nghệ vẫn còn thiếu mức độ chi tiết cần thiết để cho phép đánh giá độc lập và chính xác về cách thức các nền tảng truyền thông xã hội đã thực sự góp phần làm giảm sự lan truyền thông tin sai lệch ở EU. Google và Twitter đã bị chỉ trích vì không phát triển và thực hiện các chính sách để xác định và tiết lộ về các quảng cáo dựa trên vấn đề tranh luận trên mạng (issue-based ads) trước thời điểm diễn ra các cuộc bỏ phiếu vào tuần tới.

Trong tuyên bố chung ngày 17/5, Mỹ và Canada đã nhất trí dỡ bỏ thuế quan đánh vào nhôm, thép của nhau - một chính sách đã gây bất đồng giữa hai đối tác gần gũi này trong thời gian qua. Năm 2018, viện dẫn lý do an ninh quốc gia, Mỹ áp thuế 25% đối với thép và 10% đối với nhôm nhập khẩu - một chính sách đã trở thành rào cản lớn để Mỹ, Mexico và Canada phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) phiên bản mới.

Biến đổi khí hậu được xem là vấn đề mang tính quyết định trong tổng tuyển cử ở Úc ngày 18/5. Úc là một trong những quốc gia có mức phát thải bình quân đầu người cao nhất thế giới. Các cuộc tranh luận về năng lượng và tình trạng toàn cầu ấm dần lên đã bao trùm chiến dịch tranh cử ở quốc gia này thời gian qua. Nhiều cử tri đã kêu gọi thay đổi trong bối cảnh nhiên liệu hóa thạch vẫn chiếm đến 85% nguồn phát điện ở Úc.

Ông Chung Eui-yong, Giám đốc Cơ quan An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cho biết, bất chấp các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên, Hàn Quốc vẫn xúc tiến kế hoạch viện trợ lương thực cho Bình Nhưỡng. Ông Chung nhấn mạnh vấn đề nhân đạo nên được tách riêng với vấn đề an ninh. Chính phủ Hàn Quốc sẽ sớm công bố kế hoạch chi tiết viện trợ lương thực ước tính trị giá 8 triệu USD.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã quyết định hoãn kế hoạch tăng thuế ôtô và linh kiện ôtô nhập khẩu trong 180 ngày, đồng thời chỉ thị cho các cơ quan chức năng Mỹ tiếp tục thương lượng với các đối tác thương mại chủ chốt để "giải quyết mối đe dọa an ninh quốc gia." Thông báo được công bố đúng một ngày trước thời hạn chót ngày 18/5. ngoài việc hoãn tăng thuế ôtô và linh kiện ôtô nhập khẩu, Mỹ cũng đưa Hàn Quốc vào diện hưởng quy chế miễn trừ thuế ôtô xuất khẩu kể cả khi Washington quyết định tăng mức thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu này trong tương lai.

Ngày 17/5, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua Luật sửa đổi cấm các thiết bị bay không người lái bay qua những địa điểm trọng yếu cũng như các địa điểm thi đấu Olympic-Paralympic sẽ diễn ra tại Tokyo vào năm 2020 để ngăn ngừa các vụ tấn công khủng bố. Luật trên sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tháng 6/2019, theo đó các thiết bị bay không người lái sẽ bị cấm bay qua các khu vực trọng yếu như Hoàng cung, Văn phòng Thủ tướng, các nhà máy điện hạt nhân cùng các căn cứ quân sự của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, lực lượng Mỹ tại Nhật Bản. Ngày 17/5, một vụ tai nạn giao thông đường bộ thảm khốc đã xảy ra tại tỉnh Leyte, miền Trung Philippines, khiến 8 người thiệt mạng và 13 bị thương. Theo cảnh sát địa phương, tai nạn xảy ra trên tuyến đường cao tốc thuộc địa phận thành phố Babatngon khi một xe khách đâm thẳng vào một xe tải đi ngược chiều. Sau vụ va chạm, chiếc xe chở khách đã bị lật khiến 8 người tử vong tại chỗ.

Thanh Huyền