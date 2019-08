THẾ GIỚI 24H: Đánh bom xe ở Libya, 2 nhân viên Liên hợp quốc thiệt mạng

Quảng cáo

Sự việc trên diễn ra trong bối cảnh Liên hợp quốc đang nỗ lực làm trung gian cho thỏa thuận ngừng bắn ở thủ đô Tripoli của nước này. Vụ nổ trên xảy ra ở trước cửa một trung tâm mua sắm và ngân hàng. Theo ghi nhận tại hiện trường vụ nổ, có ít nhất một xe ôtô của Liên hợp quốc bị bốc cháy.



Liên hợp quốc sẽ không sơ tán nhân viên khỏi Libya bất chấp vụ tấn công khiến ba nhân viên của tổ chức thiệt mạng ngày 10/8. Tuyên bố được trợ lý của Tổng thư ký Liên hợp quốc về châu Phi, bà Bintou Keita đưa ra ngày 10/8 tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an về tình hình Libya. Phát biểu tại cuộc họp, bà Bintou Keita nói: “Liên hợp quốc không có kế hoạch sơ tán nhân viên khỏi Libya. Trong tương lai, vị trí của chúng tôi là ở bên cạnh người dân Libya."

Ngày 11/8, hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) thông báo trong ngày 10/8, nước này đã tiến hành thử nghiệm một loại vũ khí mới dưới sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. KCNA không nêu cụ thể tên gọi của loại vũ khí mới song cho biết mẫu vũ khí mới được chế tạo phù hợp với điều kiện của Triều Tiên, có tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với các mẫu vũ khí cũ.

Pakistan ngày 10/8 tuyên bố, với sự hỗ trợ của Trung Quốc, nước này sẽ trình lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc một bản kiến nghị lên án Ấn Độ vì quyết định bãi bỏ quy chế đặc biệt của vùng lãnh thổ Kashmir do New Delhi kiểm soát. Phát biểu họp báo, Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi nói: "Tôi đã thông báo với phía Trung Quốc rằng Chính phủ Pakistan đã quyết định đưa vấn đề này ra Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Chúng tôi sẽ cần sự trợ giúp của Trung Quốc trong việc này. Trung Quốc đã đảm bảo hoàn toàn ủng hộ Pakistan."

Các binh sỹ Israel ngày 10/8 đã tiêu diệt bốn người Palestine có vũ trang sau khi những người này tìm cách vượt hàng rào biên giới giữa Dải Gaza và Israel. Người phát ngôn Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), ông Jonathan Conricus, thông báo bốn người này bị phát hiện bằng camera giám sát đặt tại biên giới khi đang tiếp cận hàng rào bên ngoài. Ông Conricus cho biết các binh sỹ đã nổ súng sau khi một trong số bốn người Palestine trên vượt qua hàng rào và ném lựu đạn về phía các binh sỹ. Không có báo cáo thương vong đối với các binh sỹ Israel.

Ngày 10/8 trên Twitter, ông Hossein Amir Abdollahian - Cố vấn cấp cao của Quốc hội Iran và của Chủ tịch Quốc hội Iran lên tiếng cảnh cáo Israel về ý định tham gia vào liên minh hàng hải mà Mỹ lên kế hoạch và đang vận động thành lập nhằm tuần tra, bảo vệ các tuyến vận chuyển dầu ở eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư. Ông Abdollahian cảnh cáo Israel hoặc tránh xa liên minh này hoặc sẽ phải chịu hậu quả, hãng Sputnik đưa tin.

Ngày 10/8, Liên đoàn Arab (AL) đã hối thúc các bên tham chiến ở thành phố Aden của Yemen “thể hiện sự sáng suốt” và chấm dứt giao tranh. Truyền thông Trung Đông dẫn tuyên bố của AL nêu rõ: “AL kêu gọi các bên liên quan đến cuộc xung đột ở Aden chấm dứt giao tranh và tiến tới đối thoại có trách nhiệm để giải quyết các bất đồng”. AL cũng kêu gọi toàn thế người dân Yemen sáng suốt đặt lợi ích của đất nước lên trên những toan tính hẹp hòi đề duy trì an ninh và sự thống nhất của đất nước.

Đại sứ Mỹ tại Đức Richard Grenell tuyên bố nước này sẽ rút quân khỏi Đức và đưa đến Ba Lan nếu Berlin không nâng mức chi tiêu quốc phòng lên 2% GDP theo thỏa thuận của NATO. Đại sứ Mỹ tại Ba Lan Georgette Mosbacher hôm 8.8 cũng viết trên Twitter rằng sẽ hoan nghênh việc chuyển lính Mỹ từ Đức đến Ba Lan vì Warsaw đáp ứng quy định của NATO trong khi Berlin thì không.

Cảnh sát địa phương thông báo, ngày 10/8, một người đã bị thương trong vụ nổ súng bên trong một thánh đường Hồi giáo ở ngoại ô thủ đô Oslo của Na Uy. Trên mạng xã hội Twitter, cảnh sát Oslo nêu rõ: "Một người đã bị bắn. Chưa rõ những vết thương của nạn nhân có nghiêm trọng hay không. Một nghi can đã bị bắt giữ. Cảnh sát đang làm việc tại khu vực này." Vụ nổ súng xảy ra tại trung tâm Hồi giáo al-Noor ở thị trấn Baerum, ngoại ô Oslo.

Trong cuộc tập trận “Lá chắn đại dương” các quân nhân Nga đang thực hành chiến thuật phong tỏa các tuyến đường biển để gây phức tạp cho việc lực lượng NATO tiếp cận biển Baltic. Cuộc tập trận đang nói đến ở đây là hoạt động diễn ra từ ngày 1 đến ngày 9/8 ở vùng biển Baltic, Na Uy và Biển Bắc. Tính chung có phần tham gia của hơn 10.500 quân nhân, 49 tàu chiến, 20 tàu hỗ trợ và hơn 50 phi cơ quân sự.

