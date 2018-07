THẾ GIỚI 24H: Donald Trump hoãn cuộc gặp thứ hai với Tổng thống Nga

Theo ông Bolton, cuộc gặp sẽ được tổ chức trong năm 2019 sau khi cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào bầu cử Mỹ kết thúc. Tuần trước, Tổng thống Trump đã mời Tổng thống Nga sang thăm Mỹ vào mùa thu 2018. Lời mời của ông Trump đã bị dư luận trong nước, bao gồm cả phe Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ, chỉ trích mạnh mẽ. Lãnh đạo Quốc hội thuộc phe Cộng hòa tuyên bố Tổng thống Putin sẽ không được hoan nghênh tại Quốc hội Mỹ. Điện Kremlin cũng cho biết, Tổng thống hai nước có thể gặp tại các địa điểm khác, ví dụ như hội nghị G20 tại Argentina vào cuối tháng 11/2018.

Ngày 25/7, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc kiêm Đặc phái viên về vấn đề Triều Tiên Khổng Huyễn Hựu và người đồng cấp Triều Tiên Ri Kil Song đã có cuộc gặp tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên. Tại cuộc gặp, hai bên đã thảo luận sâu về các vấn đề, bao gồm việc tăng cường trao đổi và hợp tác chiến lược trong lĩnh vực ngoại giao nhằm phát triển quan hệ hữu nghị song phương lên một giai đoạn mới, đúng như mong muốn của lãnh đạo hai nước. Cùng ngày, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết có khả năng các bên liên quan sẽ tuyên bố kết thúc Chiến tranh Triều Tiên khi các nhà lãnh đạo gặp nhau vào mùa Thu tới.

Ngày 25/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi tuyên bố Tehran sẽ không bao giờ tham gia các cuộc đàm phán không công bằng với Mỹ do bị đe dọa. Trong một phát biểu, ông Bahram Qassemi nhấn mạnh: "Mỹ nên vĩnh viễn quên đi ý tưởng về các cuộc đàm phán bất công núp bóng một sự đe dọa." Phát biểu này dường như là một phản ứng của Tehran đối với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 24/7 rằng nhà lãnh đạo Mỹ sẵn sàng "thực hiện một thỏa thuận thực sự" với Iran.

Tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đã nhận là thủ phạm của vụ xả súng ở thành phố Toronto của Canada ngày 22/7 vừa qua khiến 2 người thiệt mạng và 13 người bị thương. Trên trang tin Amaq của IS ngày 25/7 công bố một phần tử IS đã tiến hành vụ tấn công trên nhằm đáp lại lời kêu gọi tấn công “nhằm vào các công dân của các nước thuộc liên minh”. Tuy nhiên, IS không đưa ra bất cứ bằng chứng nào cho thấy sự liên hệ của tổ chức này với thủ phạm Faisal Hussain, 29 tuổi. Thủ phạm đã chết sau khi đấu súng với cảnh sát. Gia đình thủ phạm nói rằng tên này bị rối loạn tâm thần và trầm cảm từ lâu nhưng họ không bao giờ tưởng tượng Hussain sẽ làm một việc như vậy.

Ngày 25/7, đoàn đại biểu Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đến thành phố Skopje - thủ đô của Macedonia, có cuộc gặp với lãnh đạo nước này và thông báo bắt đầu đàm phán về việc Macedonia gia nhập NATO. Cơ quan báo chí của Chính phủ Macedonia cho biết đoàn đại biểu NATO do Giám đốc Văn phòng Đối tác châu Âu-Đại Tây Dương và toàn cầu của NATO James McKay dẫn đầu. Trong thời gian tới, cứ 2-3 tuần, các nhóm chuyên viên của NATO với thành phần khác nhau sẽ đến thăm Macedonia và cùng với các nhóm chuyên viên của nước chủ nhà nhất trí các biện pháp cũng như tiêu chuẩn cần thiết để Macedonia có được tư cách thành viên đầy đủ trong NATO. Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 10 Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) diễn ra từ ngày 25-27/7 tại thành phố Johannesburg, Nam Phi sẽ giúp nhóm 5 quốc gia gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi khẳng định lại vai trò và ảnh hưởng của mình như một hình mẫu cho quan hệ hợp tác đối tác cùng phát triển. Nhiệm vụ của BRICS là tìm cách thức ứng phó hiệu quả với làn sóng mới của chủ nghĩa bảo hộ trên thế giới, trước hết là ảnh hưởng của căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, một khi “cơn bão” thương mại này không chỉ có nguy cơ cuốn phăng đi những lợi ích kinh tế của các nước nằm trong “tâm bão” mà còn gây thiệt hại đáng kể cho nhiều quốc gia khác. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 25/7 cáo buộc Triều Tiên tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân bất chấp cam kết phi hạt nhân hóa. Tại cuộc điều trần trước Ủy ban quan hệ đối ngoại của Thượng viện Mỹ, Ngoại trưởng Mike Pompeo cho biết, Triều Tiên vẫn tiếp tục sản xuất nhiên liệu cho bom hạt nhân. Tuy nhiên, ông từ chối cho biết liệu Triều Tiên vẫn theo đuổi sản xuất tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hoặc chương trình hạt nhân của nước này vẫn đang tiến triển hay không. Theo ông Mike Pompeo, Mỹ đã theo đuổi ngoại giao kiên nhẫn nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân tuy nhiên Mỹ sẽ không để quá trình này kéo dài mà không có kết thúc.

Ngày 25/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tái khẳng định, Mỹ từ chối công nhận việc Nga sáp nhập Crimea từ Ukraine. Tuyên bố nêu rõ: "Mỹ bác bỏ nỗ lực sáp nhập Crimea của Nga và cam kết duy trì chính sách này cho đến khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga được khôi phục. Mỹ kêu gọi Nga tôn trọng các nguyên tắc mà nước này từ lâu đã tuyên bố, tuân thủ và chấm dứt việc chiếm đóng Crimea... Thông qua các hành động của mình, Nga đã hành động theo cách thức không tương xứng với một quốc gia vĩ đại và đã chọn việc tự cô lập khỏi cộng đồng quốc tế".

Cơ quan an toàn hàng hải Tây Ban Nha cho biết, lực lượng cứu hộ nước này đã cứu được gần 500 người di cư trên 30 chiếc thuyền cũ nát ở eo biển Gibraltar và biển Alboran thuộc Địa Trung Hải. Theo AFP dẫn số liệu Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM), khoảng 18.653 người di cư đến Tây Ban Nha từ đầu năm đến nay và chủ yếu là từ các nước châu Phi cận Sahara như Guinea, Mali, Mauritania và Morocco, tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2017. Trong tổng số 1.489 người di cư thiệt mạng trên biển Địa Trung Hải có 294 người đang cố gắng để đến Tây Ban Nha.

Hạ Yến My

Tổng hợp