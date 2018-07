THẾ GIỚI 24H: Donald Trump mời Putin đến Mỹ vào mùa thu

Theo bà Sanders, các cuộc thảo luận cho chuyến thăm này đã được đề cập trong cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Helsinki, Phần Lan vào ngày 16-7. Bất chấp các chỉ trích từ cả đảng Dân chủ và Cộng hòa cho rằng Tổng thống Trump đã nhượng bộ Nga quá nhiều trong cuộc gặp tại Helsinki, ông Trump đăng trên Tweeter vào ngày 19-7 nói rằng đó là “một thành công lớn và ông mong chờ cuộc gặp tiếp theo với ông Putin”. Ông Trump và ông Putin đã thảo luận trong cuộc họp kín chỉ có thông dịch viên có mặt.

Hãng tin Bloomberg của Mỹ cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng giải pháp cho tình hình xung đột ở miền Đông Ukraine hiện nay đó là tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý. Putin đã đề cập đến điều này trong một cuộc họp kín với các đại sứ Nga tại thủ đô Moscow vào ngày 19/7. Được biết, ông Trump đã trả lời rằng Tổng thống Nga không được nói đến đề xuất này trong cuộc họp báo chung diễn ra sau đó bởi ông cần thời gian suy nghĩ thêm.

Reuters hôm qua (20-7) dẫn lời Thủ tướng Đức Angela Merkel nói về việc ông Trump mời ông Putin đến Mỹ rằng “Các cuộc đối thoại về cơ bản là tốt cho mọi người, đặc biệt là giữa hai nước đó”. Thủ tướng Đức nói trong cuộc họp báo tại Berlin về lời mời của ông Trump rằng: “Tôi nghĩ rằng việc tổng thống Nga và Mỹ gặp nhau nên được coi là điều bình thường như trước đây”. Khi được hỏi về mối quan hệ với Trump sau khi ông chỉ trích các chính sách tị nạn, chi tiêu quốc phòng và thặng dư thương mại của Đức trong chuyến thăm châu Âu, bà Merkel nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác xuyên Đại Tây Dương. Bà Merkel nói lịch sử cho thấy châu Âu và Mỹ từng có những lần bất hòa “nhưng luôn đáng để giải quyết những mâu thuẫn này”.

Ngày 20/7, lực lượng an ninh Pakistan đã tiêu diệt kẻ chủ mưu vụ đánh bom liều chết đẫm máu nhất trong lịch sử nước này trong một vụ đấu súng tại tỉnh Tây Nam Balochistan. Giới chức huyện Qalat thuộc tỉnh Balochistan cho biết lực lượng an ninh đã tiến hành chiến dịch truy bắt sau khi nhận được thông tin tình báo về việc Hidayat Ullah, một thành viên của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng, đang ở làng Darenjo, huyện Qalat. Lực lượng biên giới Pakistan (FC) đã đột kích vào căn nhà tên này đang ở và tiêu diệt Hidayat Ullah. Một quan chức cấp cao của FC yêu cầu giấu tên cho biết Ullah là kẻ đã chỉ huy Hafeez Nawaz, kẻ tiến hành vụ đánh bom liều chết hồi tuần trước làm ít nhất 149 người thiệt mạng.

Chính quyền Malaysia mở chiến dịch triệt phá IS và những kẻ ủng hộ sau khi lãnh đạo nước này bị dọa giết. Trong chiến dịch trải rộng trên 5 bang của Malaysia, cảnh sát đã bắt giữ ba người Indonesia và 4 người Malaysia tình nghi là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS). Một số kẻ từng đe dọa trên Internet sẽ tấn công khắp Đông Nam Á, còn những kẻ khác từng quyên tiền cho IS, theo Guardian. Một nghi phạm là công dân Malaysia 34 tuổi, bị bắt sau khi tuyên bố trung thành với tổ chức trên Facebook và dọa ám sát vua và lãnh đạo hàng đầu của Malaysia vì không điều hành quốc gia theo luật Hồi giáo Shariah.

BBC hôm qua (20-7) đưa tin tin tặc đã đánh cắp dữ liệu cá nhân của hơn 1,5 triệu bệnh nhân, chiếm gần 1/4 dân số Singapore. Ngoài thông tin về bệnh nhân, BBC cũng cho biết tin tặc đã lấy đi thông tin đơn thuốc của 160.000 người. Những thông tin về bệnh án như chẩn đoán, ghi chú bác sĩ và kiểm tra sức khỏe vẫn an toàn. Đây được đánh giá là một trong những vụ tấn công mạng nghiêm trọng nhất từ trước đến nay ở Singapore.

Nhật Bản ngày 20.7 thông qua luật gây tranh cãi cho phép kinh doanh sòng bài. Theo Kyodo News, quốc hội Nhật Bản thông qua dự luật. Dù vấp phải sự phản đối gay gắt của các đảng đối lập. Hạ viện Nhật đã thông qua dự luật hồi tháng trước, còn phiên bỏ phiếu tại thượng viện chỉ mới hoàn tất trong hôm nay. Sau khi được phê duyệt, luật cho phép lập các sòng bài ở tối đa ba "khu nghỉ dưỡng phức hợp", bao gồm cả khách sạn, phòng hội nghị và trung tâm mua sắm. Khu nghỉ dưỡng phức hợp đầu tiên dự kiến sẽ được mở cửa vào giữa những năm 2020, sau khi chính phủ dành thời gian chọn địa điểm thích hợp.

Một người đàn ông gốc Iran đã dùng dao tấn công các hành khách trên một chuyến xe bus tại thành phố Lubeck, vùng Schleswig-Holstein, miền Bắc nước Đức. Theo tờ Bild của Đức, 12 người đã bị thương nhẹ và 2 hành khách khác bị thương nặng sau cuộc tấn công trên xe buýt. Cảnh sát địa phương cho biết không có ai thiệt mạng sau vụ tấn công. Kẻ tấn công còn sống và đã bị cảnh sát bắt giữ. Theo báo địa phương Lubecker Nachrichten, nghi phạm khoảng 30 tuổi và đến từ Iran.HIện trường xung quanh trạm xe buýt đã được phong tỏa, cảnh sát vẫn đang hiện diện tại đó để thu thập thêm bằng chứng.

Ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng và nhiều người bị thương trong vụ bắn pháo từ Israel vào dải Gada chiều qua 20/7. Theo quan chức Palestine, quân đội Israel đã bắn pháo vào các vị trí dọc phía đông biên giới dải Gaza, trong khi máy bay chiến đấu của Israel đã phát động một cuộc tấn công vào phía đông và phía đông nam của thành phố Gaza. Lữ đoàn al-Qassam của Hamas nói rằng, những người thiệt mạng là thành viên của phong trào này và cho biết con số thương vòng còn tăng do các binh sĩ Israel đã nổ súng vào làn sóng người biểu tình. Những người biểu tình đốt lửa để ngăn cản tầm nhìn của lính bắn tỉa Israel dọc theo biên giới phía đông Dải Gaza.

Hạ Yến My

Tổng hợp