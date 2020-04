THẾ GIỚI 24H: Gần 1.000 người tử vong một ngày, Anh sắp thành tâm dịch của châu Âu

Quảng cáo

Nước Anh đang nổi lên là tâm dịch COVID-19 mới của châu Âu. Ngày 10/4, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock thông báo Vương quốc Anh đã ghi nhận thêm 980 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại Xứ sở sương mù tính tới 16 giờ 00 ngày 9/4 giờ GMT (23 giờ 00 cùng ngày theo giờ Hà Nội) lên 8.958 trường hợp. Tính đến 5 giờ 30 phút ngày 11/4 (giờ Việt Nam), Vương quốc Anh ghi nhận tổng cộng 73.758 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 1.559 bệnh nhân đang nguy kịch, 8.958 trường hợp tử vong.



Người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết: "Thủ tướng đã có thể bước đi ngắn, thỉnh thoảng nghỉ một chút, như một phần trong quá trình chăm sóc giúp ông phục hồi". Theo người phát ngôn, Thủ tướng Johnson, 55 tuổi, "chỉ mới bắt đầu quá trình hồi phục" và "tiếp tục duy trì tinh thần rất tốt". Hiện tại người đứng đầu Nội các Anh vẫn ở lại bệnh viện và sẽ tham khảo lời khuyên từ nhóm y tế của mình. Thủ tướng Johnson đã trải qua 3 đêm trong khu chăm sóc đặc biệt và được "thở ô xy mức tiêu chuẩn", nhưng không cần tới xông khí cơ học hoặc xâm lấn.



Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h00 ngày 11/4, dịch COVID-19 đã lây lan ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, với tổng cộng 1.696.244 trường hợp mắc bệnh và 102.594 ca tử vong. Mỹ tiếp tục là quốc gia hứng chịu nhiều thiệt hại về người nhất do dịch COVID-19, với 18.644 ca tử vong - lần đầu tiên vượt qua Italy, trong khi số bệnh nhân mới tăng thêm 32.706, lên tổng số 501.272 người, với 27.239 ca đã hồi phục. Cùng ngày 10/4, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ sớm công bố các thành viên trong một hội đồng có nhiệm vụ tập trung vào quá trình mở cửa trở lại nền kinh tế của nước này sau khi đại dịch COVID-19 qua đi.

Bộ Quốc phòng Pháp vừa xác nhận trên tàu sân bay Charles de Gaulle đã có 50 thủy thủ bị nhiễm COVID-19. Chiếc tàu đang trên đường về cảng Tuolon sau khi cắt ngắn nhiệm vụ ở Địa Trung Hải. 3 thủy thủ đã được sơ tán khỏi tàu Charles de Gaulle vào hôm 10/4 bởi trực thăng quân sự NH-90 đến Bồ Đào Nha trước khi được đưa đến bệnh viện tại Tuolon. Tình hình của những người nhiễm bệnh không đến mức nguy kịch.

Một thành phố (TP) nhỏ của Trung Quốc nằm gần biên giới với Nga đang tăng cường các biện pháp khẩn cấp trước nguy cơ dịch COVID-19 tràn sang từ Nga. Ngày 9/4, Tuy Phân Hà báo cáo thành phố này đã có tổng số 123 ca COVID-19 từ bên ngoài vào, chiếm gần 97% trong tổng số ca bệnh của tỉnh Hắc Long Giang. 70.000 người dân của thành phố này được yêu cầu ở nhà và mỗi nhà được cử 1 người ra ngoài 3 ngày một lần để mua đồ thiết yếu. Các tuyến xe buýt và taxi không được rời khỏi thành phố. (XEM CHI TIẾT…)

Bộ trưởng Nghệ thuật bang New South Wales của Don Harwin vừa phải từ chức sau hai ngày bị phát hiện vi phạm các quy định về giãn cách xã hội. Mặc dù cho rằng mình không vi phạm các quy định của chính phủ song Bộ trưởng Don Harwin vẫn từ chức để thể hiện sự ủng hộ đối với nỗ lực ngăn chặn sự lây lan COVID-19 của Chính phủ. Vào hôm 8/4 vừa qua, Bộ trưởng Nghệ thuật bang New South Wales Don Harwin đã rời căn hộ tại Sydney để đến ngôi nhà nghỉ của mình ở Central Coast trong lúc chính quyền liên bang và cả chính quyền bang New South Wales yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra đường trong một số trường hợp được phép và không được đến vùng nông thôn để hạn chế sự lây lan của COVID-19. Vì việc này mà ông Don Harwin đã bị cảnh sát bang New South Wales phạt 1000AUD.



Ngày 10/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm, trong đó thảo luận về thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ toàn cầu của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và đối tác (OPEC+).Thông báo của Điện Kremlin cho biết, tại cuộc điện đàm, Tổng thống Trump cho hay ông đã trao đổi với lãnh đạo một số quốc gia sản xuất dầu mỏ và họ đều nhất trí tiếp tục thảo luận vấn đề dầu mỏ. Cũng theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ còn trao đổi về cuộc khủng hoảng dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 cũng như hợp tác song phương trong lĩnh vực không gian.’



Chương trình không gian Trung Quốc phải chiụ thêm một thất bại khác vào tối 9/4, khi tên lửa đẩy Long March-3B gặp sự cố trong quá trình phóng vệ tinh cho Indonesia. Đây là vụ thất bại thứ 2 trong vòng chưa đầy một tháng, Tân Hoa Xã đưa tin. Các quan chức đang điều tra nguyên nhân gây ra sự cố trong quá trình tách giai đoạn thứ 3 của tên lửa đẩy. Tên lửa Long March-3B mang theo vệ tinh Palapa-N1(Nusantara 2) của Indonesia rời bệ phóng ở trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương, tây nam tỉnh Tứ Xuyên vào lúc 19h46 tối 9/4.

Thanh Huyền