THẾ GIỚI 24H: Hàn Quốc,Triều Tiên đóng cửa 20 đồn biên phòng biên giới

Theo một thỏa thuận vào cuối tháng 10, Triều Tiên và Hàn Quốc đã đồng ý mỗi người xóa 10 đồn và mỗi bên giữ lại một một đồn gác tại biên giới. Hàn Quốc có khoảng 60 đồn gác như vậy dọc theo biên giới trong khi Triều Tiên có khoảng 160 đồn, Yonhap nói. Khu vực an ninh chung (JSA) - là nơi duy nhất dọc theo biên giới dài 250 km, nơi những người lính từ hai miền Triều Tiên và của Liên Hợp Quốc đứng đối mặt với nhau.

Ngày 12/11, quân đội Israel thông báo một vụ đấu súng với người Palestine đã nổ ra cùng ngày trong một chiến dịch quân sự tại Dải Gaza. Phía Palestine cho hay đã có 6 người thiệt mạng, trong đó có một chỉ huy dịa phương của cánh vũ trang thuộc phong trào Hồi giáo Hamas. Theo các nguồn tin an ninh Palestine, vụ đụng độ đã xảy ra ở phía Đông thành phố Khan Yunis ở miền Nam Dải Gaza.

Ngày 10/11, Nội các Malaysia đã thông qua việc sửa đổi đạo luật Đại học và cao đẳng (UUCA) 1971 theo đó cho phép sinh viên các trường cao đẳng và đại học tham gia vào các hoạt động chính trị tại trường. Chính phủ Malaysia cũng tuyên bố các kế hoạch giảm độ tuổi được bầu cử từ 21 tuổi hiện nay xuống còn 18 tuổi.

Ngày 10/11, Cảnh sát Liên bang Brazil cho biết đang mở cuộc điều tra nghi vấn tin tặc can thiệp vào hệ thống nội bộ của Tòa án Bầu cử cấp cao (TSE) - cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc bầu cử, cũng như hoạt động của các hòm phiếu điện tử ở Brazil hiện nay. Theo đó, cuộc điều tra trên được Cảnh sát Liên bang Brazil điều tra bắt nguồn từ một phóng sự điều tra của tờ “TecMundo”, nên nhà chức trách Brazil nhận định, vụ can thiệp do các tin tặc (hacker) tiến hành đã xảy ra một tuần trước khi diễn ra vòng 2 cuộc bầu cử Tổng thống Brazil.

Theo hãng tin nhà nước SANA của Syria, Bộ Ngoại giao Syria ngày 10-11, đã trao công hàm tới Tổng Thư ký Liên hiệp quốc (LHQ) Antonio Guterres và Chủ tịch Hội đồng Bảo an LHQ Amr Abdellatif Aboulatta để phản đối vụ không kích của liên quân do Mỹ đứng đầu làm ít nhất 26 dân thường Syria ở thị trấn Hajin, tỉnh Deir al-Zour, miền Đông nước này thiệt mạng hôm 9/11. Phía Syria cho rằng đây là “tội ác quân sự”, thể hiện Mỹ và liên quân đã lừa dối khi tuyên bố mục tiêu của chiến dịch không kích là chống khủng bố, song kết quả là cái chết của dân thường và phá hủy cơ sở hạ tầng ở Syria.

Hạm đội phương Bắc của Nga cho biết, cuộc tập trận hải quân chung chống cướp biển của nước này và Nhật Bản đã bắt đầu tại Vịnh Aden. Mục đích của cuộc tập trận nhằm tăng cường hợp tác giữa các tàu chiến của Nga và Nhật Bản trong cuộc chiến chống cướp biển và chống khủng bố. Tàu chống ngầm cỡ lớn Severomorsk của Nga và tàu khu trục Ikazuchi của Nhật Bản cùng tham gia cuộc tập trận.

Một phụ nữ bán khỏa thân với dòng chữ "Kẻ kiến tạo hòa bình giả" viết trên ngực ngày 11/11 đã vượt qua hàng rào an ninh xông thẳng tới giữa đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ Donald Trump và hô khẩu hiệu phản đối. Sự cố xảy ra khi Tổng thống Trump đang trên đường tới dự lễ kỷ niệm 100 năm ngày kết thúc Thế chiến I tại Paris. Cảnh sát Pháp ngay lập tức bắt giữ người phụ nữ trên.

Quốc hội Peru ngày 10/11/2018 chấp thuận đề nghị của Ủy ban điều tra chống tham nhũng, truy tố hàng loạt quan chức nước này có dính dáng đến vụ tham ô móc ngoặt giữa tập đoàn xây dựng BTP Oderbrech của Peru và tập đoàn dầu khí Brazil Petrobas. Trong đề nghị trình quốc hội ngày 10/11, Ủy ban điều tra chống tham nhũng của Peru yêu cầu truy tố 132 người, trong đó có ba cựu tổng thống dính líu vào đại án tham ô cấp quốc gia và liên quốc gia. Ba cựu tổng thống Peru bị tố cáo gồm Alejandro Toledo, Ollanta Humala và Pedro Pablo Kuczynski.

Khoảng 70 nhà lãnh đạo của thế giới đã tập trung dưới trời mưa tại Khải Hoàn Môn ở thủ đô Paris của Pháp để kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế chiến 1. Lễ kỷ niệm là sự kiện trung tâm của một loạt hoạt động diễn ra trên toàn cầu tưởng nhớ hơn 10 triệu binh sỹ đã thiệt mạng trong giai đoạn 1914-1918 và thời khắc kết thúc Thế chiến 1 được ký kết ở đông bắc nước Pháp, có hiệu lực từ 11h trưa 11/11/1918.(XEM CHI TIẾT...)

Thanh Huyền

Tổng hợp