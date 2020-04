THẾ GIỚI 24H: Hàng ngàn người Mỹ kí đơn kiện, đòi Trung Quốc bồi thường vì COVID-19

Quảng cáo

Động thái trên diễn ra sau khi ngày càng nhiều chính trị gia Mỹ và phương Tây lên tiếng kêu gọi Trung Quốc "chịu trách nhiệm", hãng tin của Australia cho hay. Trước đó, đã có ít nhất 4 đơn khởi kiện tập thể được gửi tới Tòa án Liên bang Mỹ với lí do tương tự, trong đó yêu cầu Trung Quốc bồi thường hàng nghìn tỉ USD tổn thất cho Mỹ vì đã thất bại trong việc kiểm soát đại dịch COVID-19 và trong việc cảnh báo cộng đồng quốc tế về sự nguy hiểm của virus corona chủng mới. Một đơn khởi kiện tập thể của 5 doanh nghiệp tại Las Vegas, bang Nevada cũng yêu cầu Trung Quốc bồi thường hàng tỉ USD. Tuy nhiên, giáo sư luật Stephen L Carter tại trường Đại học Yale nhận định rằng cơ hội các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ thắng kiện trước Trung Quốc và nhận được bồi thường rất thấp.



Theo con số do Cơ quan bảo vệ dân sự Italy đưa ra, trong ngày 20/4, Italy ghi nhận một chỉ số quan trọng, đó là lần đầu tiên kể từ ngày 21/2, số bệnh nhân Covid-19 đang phải điều trị tại Italy giảm so với ngày trước đó. Cụ thể, tính đến ngày 20/4, Italy đang có 108.237 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị, giảm 20 người so với 24h trước đó. Trong ngày 20/4, Italy có thêm 454 bệnh nhân thiệt mạng, cao hơn 21 người so với hôm Chủ Nhật. Tổng cộng, Italy đã có 24.114 ca tử vong và trên 181.000 ca nhiễm bệnh từ đầu dịch.

Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 6h00 ngày 21/4 (giờ Việt Nam), tổng số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trên toàn thế giới là 2.476.066 ca, trong đó có 170.121 ca tử vong. Dịch bệnh đã lan rộng ra 210 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số bệnh nhân phục hồi là 645.214 ca.

Giám đốc Trung tâm Phòng chống và kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc, bà Jung Eun-kyeong ngày 20/4 cảnh báo một đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 quy mô lớn khác có thể lại diễn ra vào mùa Đông tới, đồng thời yêu cầu giới chức và người dân nước này không được mất cảnh giác cho đến khi phát triển được vaccine và bào chế được thuốc điều trị hiệu quả. Bà Jung Eun-kyeong đã lưu ý tới đường cong dịch tễ lên xuống trong các đại dịch đã qua và nhiều thông tin về chủng virus SARS-CoV-2 vẫn còn là ẩn số.

Hôm nay, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif dẫn đầu 1 đoàn quan chức nước này tới thủ đô Damascus của Syria và có cuộc gặp với Tổng thống Bashar al-Assad.Chuyến thăm khá bất ngờ dự kiến kéo dài chỉ trong 1 ngày. Theo một số nguồn tin, tại Damascus, Ngoại trưởng Iran đã có các cuộc gặp với người đồng cấp Syria Walid al-Muallem và Tổng thống Bashar al-Assad. Nội dung các cuộc gặp được tiết lộ với báo giới chỉ bao gồm việc thúc đẩy các hợp tác song phương, bàn về những diễn biến chiến sự và cuộc chiến chống khủng bố tại Syria.



Trung Quốc vừa ngang nhiên đặt tên cho 80 cấu trúc thuộc hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa của Việt Nam, sau khi thực hiện hàng loạt hành động trái phép, vi phạm chủ quyền của Việt Nam và gây mất lòng tin ở khu vực. Báo SCMP dẫn thông báo của Bộ Tài nguyên và Bộ Dân chính Trung Quốc nói rằng nước này vừa đặt tên cho 80 cấu trúc thuộc hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Những cấu trúc đó bao gồm 25 đảo, bãi cạn và bãi đá ngầm, cùng 55 núi và rặng núi dưới biển.(XEM CHI TIẾT…)

Theo TASS ngày 20/4 đưa tin, giới chức Nga cho biết, đã tiến hành thử nghiệm siêu tăng T-14 Armata ở chiến trường Syria và đang chuẩn bị các bước để xuất khẩu vũ khí này. Bộ trưởng Công nghiệp và Thương mại Nga, Denis Manturov cho biết: "Một số xe tăng Amata đã được tiến hành thử nghiệm tại chiến trường Syria và cho thấy kết quả khả quan. Chúng đã được hoạt động thực tế trong nhiều điều kiện khác nhau nên chắc chắn việc đưa vào sản xuất đang được cân nhắc. Khi quá trình sản xuất hàng loạt tiến triển tốt, chúng tôi sẽ làm việc với các đối tác nước ngoài".



Truyền thông Israel đưa tin, ngày 20/4, Thủ tướng Benjamin Netanyahu và đối thủ chính trị theo đường lối ôn hòa Benny Gantz đã ký thỏa thuận thành lập chính phủ liên hiệp, qua đó mở ra hy vọng chấm dứt 1 năm bế tắc về chính trị ở nước này. Thảo thuận mang tính đột phá nói trên, qua đó chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Trung Đông này trong gần 1 năm qua, đạt được sau khi đảng đảng Likud của ông Netanyahu và đảng Xanh-Trắng của ông Gantz tiến hành các cuộc đàm phán chia sẻ quyền lực suốt 1 tháng qua.

