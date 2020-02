THẾ GIỚI 24H: Hơn 1.100 cựu quan chức yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ từ chức

Quảng cáo

Theo tờ The New York Times ngày 16/2, những người ký vào đơn kiến nghị nói trên biết rõ lá đơn không đủ gây sức ép để buộc Bộ trưởng Tư pháp William Barr từ chức. Do vậy, nhóm này kêu gọi những người làm việc lâu năm trong Bộ Tư pháp “hãy giữ lời tuyên thệ khi nhậm chức là bảo vệ công lý, không để bị ảnh hưởng bởi phe phái, chính trị". "Đáng tiếc là hành động của ông Barr trong việc tuân hành các chỉ thị cá nhân của Tổng thống, đã cho thấy điều khác hẳn với lời nói của ông. Những hành động đó, cùng với các thiệt hại gây ra cho danh tiếng và sự liêm chính của Bộ Tư pháp đòi hỏi ông Barr phải từ chức", nhóm cựu quan chức tuyên bố.

Ngày 16/2, hơn 2 triệu binh sĩ của Lực lượng vũ trang quốc gia Bolivar (FANB) và Dân quân Venezuela đã tiến hành cuộc diễn tập quân sự mang tên Lá chắn Bolivar 2020 tại khắp nơi trên cả nước. Tổng thống Nilcolas Maduro tuyên bố phát động cuộc diễn tập quân sự chỉ vài ngày sau khi Venezuela chính thức bổ sung gần 4 triệu thành viên của lực lượng dân quân vào FANB, nhằm tăng cường sức mạnh của lực lượng vũ trang trong công cuộc bảo vệ lãnh thổ quốc gia cùng với các binh chủng truyền thống khác như lục quân, hải quân, không quân và vệ binh quốc gia. Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc hôm 17/2 công bố 1.933 ca nhiễm mới vì virus corona, và 100 ca tử vong mới được ghi nhận trong ngày 16/2. Con số các ca nhiễm mới được ghi nhận tăng gần 5% so với ngày trước đó, nhưng số người tử vong giảm đáng kể so với con số 139 người chết hôm 15/2. Gần 90% ca nhiễm mới được ghi nhận ở thành phố Vũ Hán, nơi được cho là khởi phát của dịch. Ủy ban y tế Hồ Bắc cho biết tổng số trường hợp nhiễm bệnh trong tỉnh đã lên tới 58.182 vào tối 16/2, với 1.696 người chết. Vũ Hán chiếm 71% tổng số ca nhiễm và 77% số ca tử vong của tỉnh. Một quan chức y tế cấp cao của Mỹ ngày 16/2 cho biết, 40 công dân nước này trên du thuyền Diamond Princess bị cách ly ở ngoài khơi thành phố Yokohama, Nhật Bản đã nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 (nCoV). Phát biểu trong chương trình truyền hình Face the Nation của kênh CBS, ông Anthony Fauci thuộc Viện Y tế Quốc gia Mỹ xác nhận: “40 người trong số họ đã bị lây nhiễm COVID-19 (nCoV). Họ sẽ không được đi bất cứ nơi đâu. Họ sẽ tới bệnh viện ở Nhật Bản.” Một lái xe taxi đã chết vì nhiễm virus Covid-19 ở Đài Loan. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên trên đảo Đài Loan và là ca tử vong thứ 5 bên ngoài Trung Quốc Đại lục được ghi nhận sau gần 1 tháng hoành hành của căn bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Các nhà chức trách Đài Loan đang cố gắng tìm kiếm nguồn gốc lây nhiễm. Đến nay, hòn đảo này ghi nhận 20 ca viêm phổi cấp vì virus corona. Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 16/2, Phó Thủ tướng Malaysia Wan Azizah Wan Ismail khẳng định tất cả tàu thuyền khởi hành hoặc trung chuyển tại bất kỳ cảng nào của Trung Quốc đều không được cập cảng vào Malaysia. Theo bà Wan Ismail, đây là biện pháp tạm thời nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 giống như trường hợp công dân 83 tuổi người Mỹ bị nhiễm chủng virus này trên tàu MS Westerdam trước đó. Sáng 16/2, quân tiếp viện của Thổ Nhĩ Kỳ đã đến biên giới với Syria, trong khi một đoàn hơn 50 xe tải quân sự của Mỹ cũng đã rời Iraq đến Syria. Thổ Nhĩ Kỳ đang đẩy mạnh việc gửi quân tiếp viện tới Syria, sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố, quyết tâm loại bỏ lực lượng Syria khỏi các trạm quan sát của Thổ Nhĩ Kỳ ở Idlib vào cuối tháng 2. Ông Erdogan nhấn mạnh sẽ làm mọi thứ cần thiết để chống lại quân đội Syria, bao gồm cả việc sử dụng các phương tiện trên bộ và trên không. Theo CNA, một tàu chiến của Mỹ đã đi qua eo biển Đài Loan vào hôm 15/2, đánh dấu sự hiện diện quân sự thứ 3 của quân đội Mỹ ở khu vực tính riêng trong tuần này. Tàu chiến Mỹ vừa đi vào Biển Đông chính là tuần dương hạm USS Chancellorsville (CG-62) mang tên lửa dẫn đường. Động thái này được thực hiện sau khi xảy ra sau hai lần liên tiếp máy bay chiến đấu F-16 của Đài Loan xuất kích để bám theo các máy bay ném bom của Trung Quốc đi vào vùng trời eo biển Ba Sĩ tại phía nam đảo Đài Loan. Truyền thông nhà nước Syria ngày 16/2 đưa tin các lực lượng chính phủ đã gần như kiểm soát hoàn toàn tỉnh Aleppo, nơi do lực lượng phiến quân chiếm giữ, sau một chiến dịch tấn công được không quân Nga yểm trợ. Truyền hình nhà nước Syria đã phát sóng trực tiếp hình ảnh từ Quảng trường Gordoba ở Aleppo, cho thấy người dân nơi đây hoan nghênh quân đội Syria và Tổng thống Bashar al-Assad, vẫy quốc kỳ Syria và ném pháo giấy để chúc mừng sự kiện.

Thanh Huyền