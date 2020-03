THẾ GIỚI 24H: Hơn 30 rocket dội xuống căn cứ quân Mỹ đồn trú ở Iraq

Quảng cáo

Phát ngôn viên của cơ quan này ban đầu xác nhận ít nhất 2 quân nhân Iraq trọng thương sau vụ pháo kích. Các lực lượng an ninh chính phủ sau đó đã tìm thấy 7 bệ phóng rocket, được sử dụng cho vụ tấn công. Quân đội Iraq cũng vô hiệu hóa được 24 quả rorcket khác, hãng thông tấn INA cho biết.

Số ca tử vong vì nhiễm virus corona ở Italy đã lên đến 1.441 trường hợp tính đến ngày 14/3, tăng gần 14% so với một ngày trước đó. Thêm 3.497 ca nhiễm mới được xác nhận. Theo Reuters, tổng số ca nhiễm tăng vọt từ 17.660 lên 21.157 trong vòng một ngày. Trong khi đó, có thêm 527 bệnh nhân được xác nhận đã hồi phục. Số ca bệnh nặng cần điều trị tích cực đã tăng từ 1.328 lên 1.518 người.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết, số người tử vong do Covid-19 tại nước này đã tăng lên 611 người, cao hơn gần 100 người so với một ngày trước đó, trong khi tổng số ca nhiễm bệnh là 12.729. Iran là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 sau Trung Quốc đại lục, nước đầu tiên bùng phát dịch bệnh.

Kết quả xét nghiệm mới được Nhà Trắng công bố cho thấy ông Trump âm tính với virus SARS-CoV-2, theo CNN. Việc xét nghiệm Covid-19 được tiến hành sau khi Nhà Trắng ra tuyên bố hôm thứ Sáu, dẫn lời bác sĩ Sean P. Conley rằng ông Trump có nguy cơ mắc bệnh thấp dù đã tiếp xúc gần với 2 quan chức dương tính với SARS-CoV-2.

Theo các tin tức mới nhất về đại dịch Covid-19, Bộ trưởng Giao thông Indonesia và Đại sứ Brazil tại Mỹ là những quan chức quốc tế mới nhất bị nhiễm Covid-19, trong khi Iran xác nhận một tướng cao cấp của nước này cũng thiệt mạng vì virus corona. Chuẩn tướng Nasser Shabani, chỉ huy hàng đầu của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) vừa thiệt mạng vì virus corona chủng mới giữa lúc đại dịch Covid-19 tiếp tục hoành hành ở nước này.

Thống đốc bang New York Andrew Cuomo ngày 14/3 cho biết một cụ bà 82 tuổi, trước đó đã có tiền sử bệnh khí phế thũng, đã tử vong tại một bệnh viện ở Manhattan do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Đây là ca đầu tiên tại bang New York tử vong do bệnh này. Trao đổi với báo giới qua điện thoại, ông Cuomo cho hay số ca mắc bệnh COVID-19 tại bang này đã tăng lên thành hơn 500 trường hợp.

Ngày 14/3, Quốc hội Romania bỏ phiếu phê chuẩn ông Ludovic Orban đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng theo đề nghị của Tổng thống nước này. Đây là lần thứ 2 ông Ludovic Orban đảm nhận cương vị Thủ tướng Romania sau lần đầu tiên vào tháng 11/2019.

Ngày 14/3, ông Javid Faisal, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Afghanistan, cho biết chính quyền Kabul đã hoãn kế hoạch thả tù nhân. Động thái này được đánh giá đẩy tiến trình đàm phán hòa bình vốn đã bấp bênh giữa Kabul với lực lượng Taliban rơi vào khủng hoảng trầm trọng hơn. Phát biểu tại Kabul, ông Javid Faisal cho biết Chính phủ Afghanistan đã nhận được danh sách tù nhân sẽ được thả song cần thêm thời gian để kiểm tra. Theo quan chức này, cần phải đảm bảo những người sắp được trả tự do sẽ không tham chiến trở lại.

Đã có ít nhất 384.000 người thiệt mạng, trong đó có 116.000 dân thường, kể từ khi chiến tranh bùng phát tại Syria hồi tháng 3/2011. Trong báo cáo công bố ngày 14/3, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết vào thời điểm cuộc chiến bước vào năm thứ 10, quân đội chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad đã kiểm soát hơn 70% lãnh thổ cả nước. Tuy nhiên, cuộc chiến đã gây ra những hậu quả thảm khốc về kinh tế và thiệt hại lớn về người. Chiến tranh đã tàn phá nền kinh tế, khiến hơn 11 triệu dân Syria phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn. Gần 400.000 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 22.000 trẻ em và 13.000 phụ nữ.

Yonhap ngày 13/3 đưa tin, Chỉ huy Bộ tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD), Tướng Terrence O'Shaughnessy vừa cảnh báo Triều Tiên đang chuẩn bị thử tên lửa đạn đạo hiện đại hơn mẫu Hwasong-15 phóng năm 2017. Theo đánh giá của Chỉ huy NORAD, những cuộc thử nghiệm động cơ gần đây cho thấy, Triều Tiên đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có tính năng tiên tiến, giúp tăng cường khả năng đe dọa lãnh thổ (Mỹ) khi nổ ra xung đột.

