THẾ GIỚI 24H: Indonesia quyết định chuyển thủ đô ra khỏi đảo Java

"Tổng thống đã chọn phương án di dời thủ đô ra khỏi đảo Java. Đây là một quyết định quan trọng", Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Indonesia Bambang Brodjonegoro nói với báo giới sau cuộc họp nội các hôm 29/4. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Indonesia Brodjonegoro, tình trạng ách tắc giao thông đang là nguyên nhân gây thiệt hại tới 7,04 tỉ USD kinh tế hàng năm của Jakarta. Ngoài ra, do vị trí nằm ở vùng đất thấp, thủ đô của Indonesia rất dễ bị ngập lụt khi triều cường. Thủ đô Jakarta là thành phố lớn nhất ở Indonesia - nơi sinh sống của gần 10 triệu người, song vùng đô thị Jakarta có dân số gần 30 triệu người.



Ngày 29/4 đã xảy ra các vụ nổ súng nhằm vào khu vực gần tòa nhà Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Port-au-Prince, Haiti. Trong một cảnh báo gửi tới công dân và khách du lịch, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, những tiếng súng đã được nghe thấy tại lối vào phía sau của Đại sứ quán Mỹ và nhân viên đại sứ quán đã lập tức sơ tán vào bên trong tòa nhà. Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, khi đến Đại sứ quán, các công dân Mỹ, cũng như khách du lịch nên tạm thời tìm kiếm một khu vực an toàn để trú ẩn. Hai giờ sau thông báo này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, tình hình đã ổn định trở lại, song không cung cấp thêm chi tiết.

Ngày 29/4, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy hội nghị cấp cao khác với Triều Tiên sau khi có tin Seoul có thể từ bỏ nỗ lực sớm tổ chức hội nghị cấp cao liên Triều. Trước đó, Tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ hy vọng tiến hành hội nghị cấp cao lần thứ tư với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un nhằm cải thiện quan hệ liên Triều và giúp đẩy mạnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân đang bị đình trệ giữa Mỹ và Triều Tiên.

Ngày 29/4, truyền thông Trung Đông đưa tin, thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Al-Baghdadi đã xuất hiện trong một đoạn video tuyên truyền của IS. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của thủ lĩnh IS trong 5 năm qua. Trong video, Al-Baghdadi đã đề cập tới tình hình căng thẳng nhiều tháng qua trong cuộc giao tranh ở Baghouz đã kết thúc hồi tháng trước. Ngoài ra, thủ lĩnh IS cũng tuyên bố rằng tổ chức khủng bố này sẽ tìm cách trả thù việc những tay súng IS bị tiêu diệt và bỏ tù.

Ủy ban gồm giới tướng lĩnh quân sự và thủ lĩnh lực lượng biểu tình ở Sudan cùng ngày đã nối lại các cuộc đàm phán về việc thành lập một hội đồng quân sự-dân sự chung nhằm thay thế hội đồng quân sự cầm quyền hiện nay. Các cuộc đàm phán đã được tổ chức tại dinh tổng thống ở thủ đô Khartoum và một tuyên bố chung của các bên dự kiến được công bố vào cuối ngày 29/4 theo giờ địa phương. Vòng đàm phán mới nhất này diễn ra sau khi hai bên trước đó đạt được nhất trí về việc thành lập hội đồng quân sự - dân sự chung để điều hành quốc gia Bắc Phi này.

Ngày 29/4, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo bày tỏ tin tưởng rằng các các lệnh trừng phạt liên tục sẽ giúp đạt được phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Trả lời phỏng vấn tờ The Hill, ông Pompeo ngụ ý rằng Washington không có ý định giảm sức ép đối với Bình Nhưỡng cho đến khi Triều Tiên hủy bỏ các chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của nước này. Ông Pompeo nói: "Tôi tin rằng khi chúng tôi tiếp tục gây sức ép kinh tế đối với Triều Tiên là chúng ta sẽ nắm lấy cơ hội khác để phi hạt nhân hóa Triều Tiên."

Thanh Huyền