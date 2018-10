THẾ GIỚI 24H: Indonesia quyết mua Su-35 bất chấp trừng phạt của Mỹ

“Indonesia mong chờ nhận được các máy bay chiến đấu SU-35 sớm, chúng tôi rất quan tâm đến điều này”, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Ryacudu nói bên lề hội nghị các bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN vào hôm 20/10. Thỏa thuận mua 11 chiếc Su-35 từ Nga sẽ tiêu tốn 1,154 tỉ USD của Indonesia. Tuy nhiên, quốc gia Đông Nam Á được cho là sẽ không chi trả bằng tiền mà sẽ đổi cà phê, trà, dầu cọ và các mặt hàng khác như biện pháp thanh toán cho số máy bay trên.

Bộ Y tế Cộng hòa dân chủ Congo đã gọi ngày 20/10 là một ngày đen tối cho những nỗ lực chống lại dịch Ebola đang hoành hành tại nước này, khi các phần tử vũ trang bắn chết 2 nhân viên y tế đang giúp ngăn chặn bệnh dịch lan rộng. Đây là lần đầu tiên các nhân viên y tế bị các phần tử vũ trang sát hại trong đợt bùng phát dịch Ebola này. Tuyên bố của Bộ Y tế Congo cho biết, thời điểm tấn công vào ban ngày và dân thường có mặt tại đó không bị ảnh hưởng, cho thấy vụ tấn công đã được tính toán trước.

Ngày 20/10, Mỹ đã chính thức đề nghị sẽ miễn áp đặt các biện pháp trừng phạt Ấn Độ do New Delhi ký thỏa thuận mua tên lửa S-400 từ Nga nếu Ấn Độ đảm bảo nước này sẽ mua máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ. Các quan chức Mỹ cho biết đề nghị của phía Mỹ được đưa ra hồi đầu tháng này và Tổng thống Mỹ Donald Trump cần một thỏa thuận tốt với Ấn Độ để miễn trừ áp dụng Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA).

Ngày 20/10, những phần tử khủng bố thuộc nhóm Mặt trận Al-Nusra đã tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào các cứ điểm của quân đội Syria ở khu vực phi quân sự nằm ở Bắc Hama và Nam Idlib, đồng thời điều động nhiều vũ khí hạng nặng tới khu vực này. Đây là hành động được coi là sự vi phạm thỏa thuận Sochi. Fars dẫn một số nguồn tin từ các khu vực ở phía Bắc Syria cho hay lực lượng phiến quân Tahrir al-Sham (Hội đồng Giải phóng Levan hay Mặt trận Al-Nusra) và những phần tử khủng bố khác đã phát động các cuộc tấn công bằng pháo và súng cối nhằm vào các vị trí của quân đội Syria và các thị trấn ở Bắc Hama và Đông Nam Idlib.

Ngày 20/10, Tư lệnh cảnh sát tỉnh Diyala của Iraq Faisal al-Abadi cho biết các tay súng ủng hộ chính quyền thuộc Các đơn vị huy động nhân dân (PMU) đã xóa sổ hoàn toàn trung tâm chỉ huy của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Diyala, miền Đông Iraq. PMU là lực lượng chính trị-quân sự có nhiều đóng góp trong cuộc chiến chống IS ở Iraq. Phát biểu với hãng tin Baghdad Today, ông Abadi nêu rõ: “IS đã hứng chịu những thất bại lớn trong năm nay và phần lớn các chỉ huy của chúng, vốn là các thành viên của cái gọi là Hội đồng Chiến tranh, đã bị tiêu diệt trong các chiến dịch quân sự ở Diyala."

Hai năm sau cuộc trưng cầu dân ý về việc Anh rời khỏi EU (Brexit), rất nhiều người Anh hiện nay lại cùng nhau biểu tình để ở lại với liên minh châu Âu. Hàng nghìn người đã xuất hiện ở trung tâm London vào ngày 20/10 để tham gia cuộc diễu hành “Lá phiếu của nhân dân” để yêu cầu chính phủ tổ chức cuộc trưng cầu dân ý thứ 2 về việc đưa Anh rời khỏi EU.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20/10 cho biết sẽ rút khỏi Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), vì Nga đã vi phạm thỏa thuận này. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ không đề cập rõ những vi phạm đó là gì. Hiệp ước INF được lãnh đạo Mỹ và Liên Xô trước đây ký ngày 8/12/1987. Theo đó, hai bên cam kết không sản xuất, thử nghiệm, triển khai các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình trên mặt đất tầm trung và tầm ngắn (từ 500 km tới 5.500 km).

Các quan chức Colombia ngày 20/10 thông báo, một trực thăng quân sự của nước này đã bị rơi sau khi tiến hành chiến dịch chống lại những kẻ buôn bán ma túy, làm cả 4 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Thông báo đăng trên trang mạng xã hội của Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Guillermo Botero cho biết, trong số những người thiệt mạng có một Thiếu tá và một Đại úy. Chiếc trực thăng được tìm thấy ở vùng đất giữa thành phố Balboa và Argelia, phía Tây đất nước.

It nhất 62 dân thường đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Không quân Mỹ vào 2 ngôi làng gần thành phố Deir ez-Zor. Các cuộc không kích nhằm vào hai ngôi làng là Sousse, Bubradan và khiến nhiều thường thiệt mạng, hãng thông tấn Syria cho hay. Hai chiến đấu cơ F-15 của liên quân do Mỹ dẫn đầu mới đây đã không kích vào lực lượng Kurd làm cản trở quá trình tấn công chống khủng bố IS của lực lượng này. Sự việc khiến 6 người Kurd thiệt mạng và 15 người bị thương.

