THẾ GIỚI 24H: Iran lại bắt giữ tàu chở dầu trên Vịnh Ba Tư

“Vụ bắt giữ xảy ra gần đảo Greater Tunb của Iran tại Vịnh Ba Tư… Thủy thủ đoàn đã được bàn giao cho nhà chức trách ở tỉnh Hormozgan thuộc miền nam Iran”, hãng thông tấn ISNA của Iran ngày 16/9 đưa tin. UAE hiện chưa bình luận về thông tin trên. Trong những tháng gần đây, Iran cũng bắt giữ nhiều tàu chở hàng ở Eo biển Hormuz, một tuyến đường biển vận chuyển dầu mỏ quan trọng.

Ngày 16/9, Tòa sơ thẩm Phnom Penh đã ra lệnh bắt giữ ông Sam Rainsy, thủ lĩnh lưu vong của Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia đối lập đã bị giải thể. Các cơ quan có thẩm quyền của Campuchia đã nhận lệnh phải nhanh chóng tìm kiếm, bắt giữ và đưa ông Sam Rainsy ra truy tố, do đã có hành vi xúc phạm Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Theo người phát ngôn Bộ Tư pháp Campuchia Kim Santepheap, nếu bị kết tội, ông Sam Rainsy có thể phải chịu mức án lên đến 10 năm tù giam.

Cảnh sát Ấn Độ ngày 16/9 cho biết đã bắt 2 người Mỹ vì điều khiển thiết bị bay không người lái để quay phim (flycam) gần phủ tổng thống tại thủ đô New Delhi. Các thiết bị bay không người lái (drone) bị cấm bay trong không phận xung quanh tòa nhà quốc hội và phủ tổng thống vì khu vực này được cơ quan hàng không Ấn Độ xác định là “vùng đỏ”. Tại Ấn Độ, những ai muốn điều khiển drone cần phải có giấy phép, song người nước ngoài hiện không được phép sử dụng.

Các nguồn tin thương mại ngày 16/9 cho biết Saudi Arabia đã đóng đường ống dẫn dầu thô đến Bahrain sau các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vừa qua nhằm vào 2 cơ sở lọc dầu ở nước này. Đường ống trên có công suất vận chuyển 220.000-230.000 thùng/ngày dầu nhẹ Arab của tập đoàn dầu khí nhà nước Saudi Aramco cho công ty quốc doanh Bapco của Bahrain.

Sau khi nhận trách nhiệm tấn công hai nhà máy lọc dầu ở Ả Rập Xê Út, lực lượng nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen dọa tiếp tục phá hủy các cơ sở tương tự. Các công ty và người nước ngoài nên tránh những cơ sở lọc dầu ở Ả Rập Xê Út vì họ có thể trở thành mục tiêu tấn công bất cứ lúc nào, kênh truyền hình al-Masirah dẫn lời phát ngôn viên Yahya Saree của lực lượng Houthi cảnh báo ngày 16/9.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia ngày 16/9 thông báo sẽ mời các chuyên gia quốc tế, trong đó có các chuyên gia Liên hợp quốc, tham gia điều tra vụ tấn công các cơ sở dầu mỏ của nước này. Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Saudi Arabia, vụ tấn công đã gây thiệt hại cho nhà máy chế xuất dầu thô lớn nhất thế giới của Saudi Arabia và khiến sản lượng dầu mỏ của nước này giảm hơn một nửa. Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các vũ khí được sử dụng trong cả 2 cuộc tấn công đều đến từ Iran.

Hải quân Ấn Độ đang sử dụng các máy bay do thám chống ngầm P-8I và những thiết bị giám sát khác để theo dõi chặt chẽ một nhóm tàu chiến gồm bảy chiếc của hải quân Trung Quốc đang hoạt động bên trong và xung quanh khu vực Ấn Độ Dương, trong đó có một tàu đổ bộ với trọng tải 27.000 tấn. Theo báo Times of India ngày 16/9, tàu đổ bộ LPD Tây An 32 của Trung Quốc đã bị phát hiện di chuyển qua khu vực Nam Ấn Độ Dương trước khi đi vào vùng biển Sri Lanka hồi đầu tháng Chín. Máy bay P-8I đã chụp những bức ảnh và đang liên tục theo dõi các hoạt động và di chuyển của các tàu Trung Quốc tại đây.

Theo Bộ Quốc phòng Azerbaijan, ngày 16/9, các lực lượng vũ trang nước này đã bắt đầu tiến hành hoạt động diễn tập tác chiến và chiến thuật quy mô lớn nhằm tăng cường khả năng phản công. Các cuộc diễn tập quân sự kéo dài trong năm ngày với sự tham gia của 10.000 quân nhân, hơn 100 xe tăng và các xe bọc thép khác, 120 khẩu đội tên lửa và pháo binh, trong đó có các hệ thống rốcket đa nòng, cùng 20 máy bay chiến đấu và thiết bị bay không người lái.

