THẾ GIỚI 24H: Iraq hoãn vô thời hạn các chuyến bay tới Syria

Theo bộ trên, 2 chuyến bay dự kiến vào ngày 18/5 đã bị hoãn do các vấn đề hành chính giữa Cơ quan Hàng không Dân dụng Syria và hãng hàng không Iraqi Airways, nhưng không cho biết chi tiết. Đại sứ quán Iraq tại Syria cũng ra thông báo tương tự. Hiện chỉ có hãng hàng không Syria Airlines vẫn duy trì hoạt động tại sân bay quốc tế Damascus và tổ chức một số chuyến bay quốc tế.

Ngày 18/5, cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernandez bất ngờ thông báo quyết định sẽ tham gia cuộc bầu cử sắp tới. Bà Cristina Fernandez sẽ tranh cử với tư cách ứng cử viên Phó Tổng thống để kết hợp cùng với cựu Chánh văn phòng nội các Alberto Fernandez, ứng cử viên Tổng thống của đảng Đoàn kết Công dân (Unidad Ciudadana) nhằm tìm kiếm sự trở lại của lực lượng cánh tả sau bốn năm cầm quyền của Tổng thống theo đường lối cánh hữu Mauricio Macri.

Ngày 18/5, Bahrain đã cảnh báo công dân của nước này tránh tới Iraq và Iran, đồng thời khuyến cáo những công dân đang ở các quốc gia này "ngay lập tức" quay về để đảm bảo an toàn. Theo hãng thông tấn nhà nước BNA của Bahrain, Bộ Ngoại giao nước này đưa ra cảnh báo trên viện dẫn những mối đe dọa tiềm tàng, những diễn biến nguy hiểm và tình hình bất ổn tại khu vực. Cảnh báo này được đưa ra giữa lúc căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran.

Ngày 18/5, Hội đồng Quân sự Chuyển tiếp (TMC) tại Sudan thông báo các cuộc đàm phán với lãnh đạo lực lượng biểu tình sẽ được nối lại vào ngày 19/5, 4 ngày sau khi TMC đình chỉ các cuộc đàm phán về việc chuyển giao quyền lực cho chính quyền dân sự tại nước này. Trước đó, ngày 16/5, TMC đã tạm ngừng trong 72 giờ các cuộc thương lượng với lực lượng biểu tình về việc thiết lập chính quyền dân sự tại nước này.

Tối 18/5, Thủ tướng Áo Sebastian Kurz đã đề nghị tiến hành bầu cử sớm sau một bê bối chính trị dẫn tới sự ra đi của Phó Thủ tướng, đồng thời là chủ tịch Đảng tự do cực hữu trong liên minh cầm quyền, ông Heinz-Christian Strache. Phát biểu trước các nhà báo, Thủ tướng Kurz khẳng định nhờ có sự hợp tác của Đảng Tự do Áo (FPO) của ông Strache trong liên minh cầm quyền mà Đảng Nhân dân Áo (OVP) của ông có thể thực hiện những cam kết đưa ra trước bầu cử.

Đương kim Thủ tướng Úc Scott Morrison, đại diện liên minh trung hữu, đã chiến thắng đối thủ Bill Shorten của Đảng Lao động, một kết quả gây sốc vì trái với các cuộc thăm dò trước đó, theo đài BBC. Ông cũng nói với những người ủng hộ rằng ông "luôn tin vào phép màu”. Các cuộc thăm dò ý kiến trước đây đều cho thấy một chiến thắng cho Công đảng lần đầu tiên sau sáu năm, dù sẽ rất sít sao.

Lực lượng an ninh Yemen đã bắt giữ một trong những thủ lĩnh hàng đầu của al-Qaeda trong một chiến dịch chống khủng bố ngày 18/5 tại tỉnh Tây Nam Taiz của nước này. Người phát ngôn cảnh sát Abdul-Basit Baher cho hay: "Một chiến dịch an ninh đặc biệt chống khủng bố đã bắt giữ được một trong những thủ lĩnh nguy hiểm nhất của al-Qaeda là Bilal Ali Wafi, một tên khủng bố bị truy nã toàn cầu."

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ngày 18/5 đã thừa nhận gây ra vụ tấn công nhằm vào một mỏ dầu ở thị trấn Zalla, miền Nam Libya, giết hại hai người và bắt cóc bốn người khác. Tuyên bố của IS cho biết: "Các chiến binh IS vào lúc rạng sáng đã tấn công vào thị trấn Zalla và kiểm soát khu vực này, sau cuộc đụng độ với các tay súng của Haftar.” Trước đó, một quan chức địa phương cho biết: "Các phần tử khủng bố đã tấn công vào Mỏ dầu số 47, do Công ty dầu khí Zueitina thuộc sở hữu của chính phủ điều hành, tại thị trấn Zalla vào lúc rạng sáng, giết hại hai người và bắt cóc bốn người khác."

