THẾ GIỚI 24H: Iraq mở chiến dịch quy mô lớn càn quét IS

Người phát ngôn Bộ Tư lệnh Các chiến dịch chung Iraq, Chuẩn tướng Yahya Rasoul cho biết, chiến dịch trên được triển khai nhằm truy quét tàn quân IS tại khu vực sa mạc rộng lớn giữa các tỉnh Salahudin, Nineveh và Anbar. Sau đó, lực lượng an ninh sẽ tiến về phía Tây tới gần biên giới với Syria. Chiến dịch này nối dài những nỗ lực phòng ngừa cũng như tiếp tục theo dõi các nhóm khủng bố nhằm bảo đảm an ninh biên giới với Syria theo chỉ đạo của tân Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. Được sự hỗ trợ của lực lượng bán quân sự Hashd Shaabi, các lực lượng an ninh Iraq cũng đã được triển khai tại khu vực sa mạc trên trong nhiều tháng qua nhằm bảo đảm an ninh cho khu vực biên giới với Syria và ngăn chặn các cuộc thâm nhập của các tay súng IS từ Syria sang Iraq.

Giới chức địa phương và Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết một chiếc xe chứa bom ngày 4/11 đã phát nổ gần một vị trí quân sự tại thành phố Raqqa, Syria. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận đứng sau vụ nổ này. Các lực lượng an ninh Raqqa cho biết một dân thường đã thiệt mạng và một số người, bao gồm dân thường và tay súng đã bị thương. Trong khi đó, theo SOHR, vụ nổ đã gây ra số lượng thương vong lớn.

Ngày 4/11, truyền thông Syria cho biết Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Mekdad đã lên tiếng yêu cầu các lực lượng “chiếm đóng” từ Thổ Nhĩ Kỳ phải rời khỏi nước này. Quan chức ngoại giao này nhấn mạnh rằng các lực lượng của chính quyền Ankara phải rời khỏi các vùng lãnh thổ thuộc quốc gia Arab này để tạo điều kiện cho việc khôi phục an ninh và sự ổn định của Syria.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier đã cùng tham gia vào lễ kỷ niệm tối qua (4/11) tại thành phố Strasbourg (Pháp) để khởi động tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới I. Tuần lễ kỷ niệm 100 năm kết thúc Chiến tranh thế giới I (1918-2018) chính thức bắt đầu tại thành phố Strasbourg của Pháp, nằm ở biên giới Pháp-Đức.

Chiều 4/11, theo hãng tin Tass, chuyến bay của hãng hàng không NordStar (Nga), chở 173 người đã phải bay vòng trên không, chuẩn bị để hạ cánh khẩn cấp xuống Siberia vì nứt cửa chắn gió buồng lái. Chiếc Boeing 737 gặp sự cố khi đang trên đường từ TP. Novosibirsk của Nga tới Tam Á, Trung Quốc thì phi hành đoàn phát hiện vết nứt trên cửa chắn gió buồng lái và quyết định hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Krasnoyarsk.

Hôm nay (5/11), lực lượng lính thủy đánh bộ của Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiến hành cuộc huấn luyện chung kéo dài trong 2 tuần ở khu vực xung quanh thành phố cảng Pohang, phía đông nam Hàn Quốc. Cuộc tập trận có sự tham gia của 500 binh sỹ thuộc lực lượng thủy quân lục chiến Hàn Quốc và lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đồn trú ở tỉnh Okinawa, Nhật Bản.

Ngày 4/11, Mỹ và Nhật đang lên kế hoạch hoạt động cho phản ứng chung giữa lực lượng vũ trang hai nước trước các mối đe doạ tiềm tàng từ Trung Quốc đối với quần đảo tranh chấp giữa Nhật-Trung trên biển Hoa Đông. Hai nước đang bàn luận, vạch ra phản ứng trước những kịch bản khẩn cấp xảy ra xung quanh nhóm đảo không người ở mà cả Nhật và Trung Quốc đều tuyên bố chủ quyền trên Biển Hoa Đông. Theo các nguồn tin giấu tên, Tokyo và Washington hướng tới hoàn thiện kế hoạch vào tháng 3 năm sau.

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel ngày 4/11 tới Bình Nhưỡng, bắt đầu chuyến thăm được truyền thông Triều Tiên miêu tả là “sự kiện lịch sử”, thể hiện rõ tình hữu nghị không gì có thể lay chuyển của 2 nước. Tại Triều Tiên, Chủ tịch nước Cuba sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tối cao Kim Yong Nam và một số lãnh đạo cấp cao khác của Triều Tiên.

Ngày 4/11, ban lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền tại Đức đã nhóm họp tại Berlin nhằm thảo luận về tương lai của đảng này, sau khi Thủ tướng Angela Merkel hồi đầu tuần trước tuyên bố sẽ không tiếp tục ứng cử vị trí lãnh đạo đảng vào cuối năm nay. Dự kiến, ban lãnh đạo CDU cũng sẽ thảo luận về tiến trình tổ chức cuộc bầu chọn lãnh đạo mới của đảng.

Ngày 4/11, Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena thông báo sẽ dừng đình chỉ hoạt động Quốc hội từ ngày 14/11 trong nỗ lực đối phó với áp lực quốc tế mạnh mẽ yêu cầu quốc gia Nam Á này mở lại cơ quan lập pháp và giải quyết cuộc khủng hoảng lãnh đạo hiện nay. Theo Công báo được ban hành, Tổng thống Sirisena cho hay Quốc hội sẽ được triệu tập vào lúc 10 giờ sáng 14/11 theo giờ địa phương.

Thanh Huyền