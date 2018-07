THẾ GIỚI 24H: Israel đóng cửa khẩu thương mại với Dải Gaza

Thủ tướng Netanyahu cho biết cửa khẩu Kerem Shalom sẽ bị đóng cửa ngay từ tối 9/7, và khu vực đánh cá của Dải Gaza sẽ quay về mức 11km như trước khi được mở rộng tạm thời lên 17km. Theo ông, động thái trên nhằm đáp trả các cuộc tấn công bằng diều và bóng chứa khí heli gây cháy từ Dải Gaza kể từ khi nổ ra các cuộc biểu tình ngày 30/3. Ước tính các cuộc tấn công này đã gây ảnh hưởng tới 33km2 ở miền Nam Israel, thiệt hại lên tới hàng trăm nghìn euro. Theo Thủ tướng Netanyahu, ông và Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman đã quyết định trừng phạt mạnh tay đối với phong trào Hồi giáo Hamas và Israel sẽ tiếp tục đưa ra các biện pháp khác trong thời gian tới, song không cho biết thêm chi tiết.

Mỹ ủng hộ chính quyền Afghanistan đàm phán hòa bình với Taliban. Ngày 9/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã có chuyến thăm không báo trước tới Afghanistan và có các cuộc gặp với các quan chức hàng đầu của nước chủ nhà, trong đó có Tổng thống Ashraf Ghani. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ghani, Ngoại trưởng Pompeo tuyên bố Mỹ hoàn toàn ủng hộ những nỗ lực của ông Ghani trong việc nối lại các cuộc thương lượng hòa bình với phong trào Hồi giáo Taliban, đồng thời nhắc lại rằng Washington sẵn sàng hỗ trợ điều này.

Ngày 9/7, Thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm ông Jeremy Hunt làm Ngoại trưởng mới của nước này, thay thế cho ông Boris Johnson, người vừa quyết định từ chức sau những tranh cãi với Thủ tướng May liên quan đến vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), hay còn gọi là Brexit. Trước khi được bổ nhiệm, ông Hunt đã giữ chức Bộ trưởng Y tế từ năm 2012. Trong một bức thư gửi cựu Ngoại trưởng Johnson, Thủ tướng May cho biết bà "khá bất ngờ" trước quyết định từ chức của ông này.

Một nữ nhân viên y tế của Bệnh viện Countess of Chester, ở thành phố Chester, miền Tây Bắc nước Anh mới bị cảnh sát bắt giữ vì tình nghi sát hại 8 trẻ sơ sinh và có ý định giết hại 6 trẻ sơ sinh khác. Thanh tra thám tử Paul Hughes nhận định: “Vụ bắt giữ là bước tiến đáng kể trong quá trình điều tra”. Cảnh sát Anh cho biết, đang điều tra nguyên nhân tử vong của 17 trẻ sơ sinh tại Bệnh viện Countess of Chester trong năm 2015-2016 và 15 trường hợp rơi vào hôn mê chưa rõ nguyên nhân khác. Người phụ nữ bị bắt giữ là một nhân viên y tế nhưng không được tiết lộ rõ là y tá, bác sĩ hay làm việc với vai trò gì trong bệnh viện. Theo nhận định ban đầu, người phụ nữ này có ý định giết hại các em bé vì không đủ năng lực hoặc do “tai nạn nghề nghiệp”.

Hải quân Mỹ và Philippines bắt đầu tập trận quân sự mang tên "Chung sức" ở Biển Đông, Stars and Stripes hôm 9/7 trích thông cáo của Hải quân Mỹ cho biết. Cuộc tập trận trên Biển Đông mang tên Sama Sama, có nghĩa là “Chung sức" giữa Hải quân Mỹ và Philippines có sự tham gia của tàu vận tải siêu tốc của Mỹ USNS Millinocket, tàu lặn và cứu hộ USNS Salvor hợp cùng tàu chiến hải quân Philippines là BRP Ramon Alcaraz và tàu BRP Tarlac. Hải quân Mỹ cho biết, các thủy thủ Mỹ và Philippines đang thực hiện các cuộc tập trận trên không, lặn và tìm kiếm và cứu nạn trên biển.

Văn phòng Tổng thống Syria ngày 9/7 cho biết Tổng thống Bashar al-Assad khẳng định ưu tiên hàng đầu của ông là tái thiết đất nước vốn đã bị các cuộc giao tranh ác liệt tàn phá trong hơn 7 năm qua. Phát biểu trong cuộc họp với Ngoại trưởng Walid Muallem cùng các nhà ngoại giao khác của Syria tại thủ đô Damascus, Tổng thống Assad nêu rõ: "Công cuộc tái thiết là ưu tiên hàng đầu của Syria, sau đó là tiếp tục cuộc chiến chống khủng bố". Trước đó, Tổng thống Assad tuyên bố chính phủ của ông cũng sẽ tập trung vào việc sửa đổi Hiến pháp, kêu gọi người tị nạn Syria hồi hương và khôi phục lại tiến trình chính trị đang bị đình trệ.

Ngày 9/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã công bố danh sách các thành viên trong nội các mới. Trong đó, ông Erdogan bổ nhiệm con rể của mình là ông Berat Albayrak giữ chức Bộ trưởng Tài chính. Đây là một quyết định gây nhiều bất ngờ đối với thị trường tài chính, khiến đồng lira sụt giảm nhẹ ngay sau đó. Trong nội các mới, ông Erdogan chỉ chọn ra một Phó Tổng thống duy nhất là ông Fuat Oktay. Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar sẽ giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng. Ngoại trưởng Mevlut Cavusoglu và Bộ trưởng Nội vụ Suleyman Soylu vẫn giữ nguyên chức vụ. Ông Ruhsar Pekcan được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại.

Tổng thư ký kế hoạch Brexit, ông David Davis và phó tổng thư ký của mình đã từ chức để phản đối kế hoạch của Thủ tướng Anh Theresa May đối với vấn đề Brexit. Động thái này của ông nhằm phản đối kế hoạch Brexit của bà May rằng sẽ vẫn liên kết nước Anh chặt chẽ với liên minh châu Âu (EU) sau khi đã hoàn toàn thoát ly. Ông đã quyết định từ chức trong một thời điểm quan trọng khi nước Anh đang phải hoàn thiện các điều luật để tách khỏi EU. Anh sẽ phải ký kết một hiệp định chính thức trong vòng 15 tuần tới, trước khi chính thức rời khỏi mái nhà chung vào tháng 4 năm sau. Việc từ chức của ông được dự báo sẽ đặt gánh nặng lên bà May qua việc tạo điều kiện cho phe ủng hộ kế hoạch thoát ly hoàn toàn khỏi EU có thêm nhiều sức ép.

Truyền thông Đức ngày 9/7 đưa tin, chính phủ nước này đang chuẩn bị một đợt chi ngân sách công để hỗ trợ các công ty đầu tư tại châu Phi. Đây là một phần trong khuôn khổ “Kế hoạch Marshall vì châu Phi” mới, vốn được kỳ vọng sẽ góp phần giải quyết tận gốc cuộc khủng người tị nạn khiến tình hình chính trị châu Âu trở nên rối ren kể từ năm 2015. “Kế hoạch Marshall vì châu Phi” hiện là chính sách trọng tâm mà chính quyền của Thủ tướng Angela Merkel đang hướng tới nhằm giảm dòng người tị nạn từ lục địa đen thông qua việc san sẻ gánh nặng chi phí cho các chương trình nhân đạo giữa các nước châu Âu, Trung Đông và châu Phi.