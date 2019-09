THẾ GIỚI 24H: Ít nhất 25 người nhập viện trong các cuộc biểu tình ở Hong Kong

Quảng cáo

Theo đài truyền hình RTHK, 25 người bị thương trong các vụ đụng độ và phải nhập viện. Hầu hết trong số họ đang ở trong tình trạng ổn định. Trong cuộc biểu tình vào chiều ngày 14/9 tại trung tâm thương mại Amoy Plaza, thuộc khu vực Kowloon Bay, nhóm ủng hộ chính phủ Bắc Kinh đã cùng hát quốc ca và vẫy quốc kỳ Trung Quốc.

Cháy rừng tại Indonesia đang tạo ra những đám mây khói bụi che phủ Malaysia và Singapore. Quan chức môi trường Malaysia và Indonesia đã khẩu chiến dữ dội. Bộ trưởng Lâm nghiệp Indonesia Siti Nurbaya tuyên bố Malaysia "không minh bạch" về các vụ cháy rừng ở nước này. Trong khi đó, Bộ trưởng Môi trường Malaysia Yeo Bee Yin nhấn mạnh: "Bộ trưởng Siti Nurbaya đừng chối bỏ trách nhiệm".

Nhà Trắng ngày 14/9 cho biết, Hamza bin Laden, con trai và là người thừa kế được chỉ định của Osama bin Laden, nhân vật sáng lập mạng lưới khủng bố quốc tế Al-Qaeda, đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch do Mỹ dẫn đầu chống khủng bố dọc biên giới Afghanistan-Pakistan. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ liệt Hamza vào danh sách khủng bố toàn cầu và treo giải thưởng 1 triệu USD cho ai cung cấp thông tin về nơi ẩn náu của y.

Đài quan sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết, một vụ nổ dữ dội tại thành phố Afrin, Syria đã làm rung chuyển Afrin, khiến ít nhất một người thiệt mạng và hơn 20 người khác bị thương. Theo nguồn tin quân sự địa phương, số người thiệt mạng sẽ tiếp tục tăng do có rất nhiều người bị thương nặng. Thành phố Afrin, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ, chủ yếu là nơi sinh sống của người Kurd. Khu vực này bị phiến quân chiếm đóng hồi tháng 3/2018, buộc hàng nghìn người Kurd phải đi sơ tán.

Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Canada (RCMP) thông báo đã bắt giữ ông Cameron Ortis-một quan chức tình báo cấp cao của nước này bị tình nghi đánh cắp tài liệu mật. Là cố vấn hàng đầu của cựu tư lệnh RCMP Bob Paulson, ông Ortis đối mặt với 5 cáo buộc theo bộ luật hình sự Canada và đạo luật an ninh thông tin của Canada.

Bộ Thương Mại Trung Quốc thông báo sẽ không tăng thêm thuế đối với đậu nành, thịt lợn và một vài loại nông sản khác từ Mỹ. Đây được xem là bước đi mới nhất của quốc gia này nhằm giảm căng thẳng thương mại với Mỹ. Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh ngày tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lùi thời hạn tăng thuế tiếp theo lên hàng hóa Trung Quốc.

Ngày 14/9, chiến dịch thu thập chữ ký phản đối các biện pháp bao vây kinh tế mà chính phủ Mỹ áp đặt chống lại Venezuela tiếp tục được triển khai tại nhiều địa phương của quốc gia Nam Mỹ này. Phát biểu trên các phương tiện truyền thông nhà nước, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro khẳng định cuối tuần này sẽ là thời điểm mang tính quyết định với khả năng thu thập được tới 13 triệu chữ ký những người ủng hộ việc phản đối các biện pháp phi lý của Washington lên người dân Venezuela.

Kết quả cuộc thăm dò dư luận hôm 14/9 tại Anh cho thấy, lượng cử tri Anh ủng hộ đảng Bảo thủ vẫn ở mức cao và cách biệt lớn so với các đảng đối lập. Đảng Bảo thủ vẫn giành được 37% sự ủng hộ của những cử tri Anh được phỏng vấn, cách xa so với các đối thủ chính là Công đảng, được 25% và đảng Dân chủ-tự do được 16%. Giới phân tích cho rằng, nguyên nhân chính khiến đảng Bảo thủ và cá nhân ông Boris Johnson vẫn giữ vững được sự ủng hộ là do quan điểm muốn giải quyết dứt điểm Brexit càng sớm càng tốt, trong bối cảnh dân chúng Anh đã quá mệt mỏi với bế tắc Brexit kéo dài suốt hơn 3 năm qua.

Ngày 14/9, kênh truyền hinh Al-Masirah của Houthi cho biết, lực lượng này đã huy động tới 10 máy bay không người lái để tấn công 2 cơ sở lọc dầu ở thành phố Abqaiq và Khurais. Phiến quân Houthi khẳng định, những vụ công kích này nhằm buộc liên quân do Saudi Arabia phải ngừng chiến dịch quân sự ở Yemen.

Thanh Huyền