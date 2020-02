THẾ GIỚi 24H: Lật thuyền chở 130 người di cư, ít nhất 16 người thiệt mạng

Quảng cáo

Được biết, hầu hết nạn nhân trên thuyền là người Hồi giáo Rohingya (sống ở Myanmar), họ được những kẻ buôn người dụ dỗ đến Malaysia làm việc. Nhận được tin báo, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt nhưng chỉ cứu thoát được 62 người. Ít nhất 16 thi thể đã được tìm thấy, trong đó 14 người là phụ nữ, một người đàn ông và một trẻ em. Công tác cứu hộ hiện vẫn đang được tiếp tục nhưng các trường hợp mất tích được cho là có khả năng sống sót thấp.

Chính phủ Nigeria hôm 7/2 vừa đưa ra cảnh báo về một "dịch bệnh lạ" đã khiến ít nhất 15 người tử vong và hàng chục người khác bị nhiễm chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần, The Independent đưa tin. Chính quyền địa phương đã ghi nhận ca nhiễm "bệnh lạ" đầu tiên ở bang Bernue, phía Đông Nam thủ đô Abuja của Nigeria vào ngày 29/1 vừa qua. Bệnh nhân có một số triệu chứng như nôn mửa, phù nề và tiêu chảy.Sau đó, đến ngày 3/2, "số người nhiễm căn bệnh lạ này đã tăng lên 104 người", báo địa phương the Daily Post dẫn lời Thượng nghị sĩ Abba Moro trong một phiên họp của thượng viện Nigeria. Căn bệnh lạ này không có liên quan tới virus Ebola hay virus Lassa (gây sốt xuất huyết) - hai loại virus nguy hiểm thường xuất hiện ở vùng Tây Phi.

Chính phủ Indonesia ngày 11/2 đã quyết định không hồi hương 689 công dân của nước này từng tham gia tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria. Phát biểu sau cuộc họp Nội các, Bộ trưởng Điều phối các vấn đề pháp lý, chính trị và an ninh Mohammad Mahfud cho biết Tổng thống Joko Widodo và nội các đã đưa ra quyết định này nhằm đảm bảo rằng 267 triệu người dân Indonesia sẽ được an toàn trước nguy cơ khủng bố.



Ngày 11/2, Điện Kremlin kêu gọi chấm dứt các cuộc tấn công nhằm vào các lực lượng Nga và Chính phủ Syria tại tỉnh Idlib, đồng thời nhấn mạnh rằng thỏa thuận ngừng bắn giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cần phải được duy trì. Ông Peskov cho biết mặc dù Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan vẫn chưa có kế hoạch thảo luận trực tiếp về vấn đề Syria, nhưng một cuộc gặp như vậy có thể nhanh chóng được sắp xếp nếu cần thiết. Dự kiến, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc điện đàm trong ngày 11/2.

Các quan chức Philippines hôm qua cho biết, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã thông báo chính thức tới Mỹ quyết định chấm dứt hiệp định Các lực lượng thăm viếng (VFA) song phương, sau một thời gian Manila liên tục đe dọa hạ cấp độ liên minh quân sự với Washington. “Đã đến lúc chúng ta phải dựa vào bản thân, chúng ta sẽ củng cố nền quốc phòng và không dựa dẫm vào bất kỳ quốc gia nào”, ông Salvador Panelo nói tại một cuộc họp báo khi dẫn lời ông Duterte.

Bộ Nội vụ Afghanistan ngày 11/2 cho biết, ít nhất 5 người chết, 12 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết gần một học viện quân sự ở thủ đô Kabul sáng cùng ngày. Vụ việc xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng, gần lối vào Học viện Quân sự Marshal Fahim, một trường đại học quốc phòng do chính phủ quản lý. Học viện này từng là mục tiêu của một số vụ tấn công, trong đó có vụ tấn công hồi tháng 5/2019, do tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tiến hành.

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 11/2, Bộ trưởng Tài chính Malaysia Lim Guan Eng cho biết chính phủ nước này sẽ công bố gói kích cầu kinh tế nhằm đối phó với những tác động do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (2019-nCoV) gây ra trong thời gian tới. Theo các chuyên gia kinh tế, chính phủ Malaysia cần phải chi từ 10 đến 15 tỷ ringgit (2,5 đến 3,8 tỷ USD) nhằm ngăn chặn sự giảm tốc của nền kinh tế do ảnh hưởng xấu từ sự bùng nổ dịch bệnh, nhất là ngành du lịch của nước này.

Virus corona chủng mới, có nguồn gốc từ Vũ Hán, Trung Quốc, đã được đặt tên chính thức là "Covid-19" hôm 11/2. Tới nay, hơn 43.000 ca lây nhiễm đã được ghi nhận tại 28 quốc gia, với số trường hợp chủ yếu tập trung ở Trung Quốc. Số người tử vong vì virus corona đã lên tới 1.110 tại Trung Quốc đại lục hôm 12/2 sau khi tỉnh Hồ Bắc công bố 94 ca tử vong mới. Theo số liệu mới nhất công bố hôm 12/2, tỉnh Hồ Bắc, tâm điểm của dịch bệnh, ghi nhận thêm 94 ca tử vong trong ngày 11/2, nâng tổng số người chết lên thành 1.068. Tổng số người chết vì virus corona tại Trung Quốc đại lục đã lên tới 1.110 ca.

Thanh Huyền