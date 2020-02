THẾ GIỚI 24H: Lầu Năm Góc dọa sa thải trên 9.000 nhân viên người Hàn Quốc

Quảng cáo

Theo trang tin Military, trong một tuyên bố ngày 23/2, Bộ quốc phòng Mỹ cho biết Washington vẫn tiếp tục hỗ trợ cho các hợp đồng và khoản lương quan trọng, như lương cho một số “nhân vật then chốt”, song không quên cảnh báo trên 9.000 nhân viên Hàn Quốc sẽ bị sa thải từ ngày 1/4 tới. Trong một động thái bất thường, lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đã phát đi một thông cáo báo chí về kế hoạch tổ chức cuộc họp toàn quân vào cuối ngày 24/2 tại các căn cứ để thông báo về nguy cơ sa thải.

Một nhóm chuyên gia từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dự kiếnsẽ đến Tehran vào ngày 25/2 sau khi số lượng ca nhiễm mới ở Iran tăng mạnh. Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 24/2, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc WHO, cho biết sự gia tăng đột ngột các trường hợp nhiễm mới tại Iran, Italy và Hàn Quốc có “rất đáng lo ngại”. Quyết định của WHO được đưa ra sau khi xuất hiện những con số mâu thuẫn về số ca tử vong ở Iran trong ngày 24/2.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, tính đến ngày 24/2, đã có 15 nước và vùng lãnh thổ cấm hoặc siết chặt nhập cảnh từ Hàn Quốc nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19. Tính đến 21 giờ ngày 24/2, giới chức y tế Hàn Quốc đã ghi nhận ca tử vong thứ tám vì dịch Covid-19, trong khi số ca nhiễm tăng thêm 231, nâng tổng số ca nhiễm lên 833 người. Riêng hai vùng dịch là thành phố Daegu và tỉnh Gyeongbuk là 681 trường hợp.

Chính phủ Iran ngày 24/2 đã bác bỏ thông tin có 50 người tại thành phố Qom tử vong vì Covid-19, đồng thời cam kết sẽ minh bạch số liệu báo cáo về tình hình dịch bệnh tại quốc gia này. Trong khi đó, nhiều quốc gia đã đóng cửa biên giới với Iran để đề phòng dịch bệnh.

Trong thông báo tối ngày 24/2, Tổng Thư ký Cung điện Hoàng gia Malaysia Mohd Zuki Ali cho biết sau cuộc gặp chiều 24/2, Quốc vương Malaysia đã phê chuẩn đơn từ chức của ông Mahathir. Đồng thời chỉ định chính khách này làm thủ tướng tạm quyền trong thời gian chờ bổ nhiệm thủ tướng mới theo quy định tại điểm A, khoản 2, điều 43 Hiến pháp Malaysia. Như vậy, ông Mahathir tiếp tục điều hành Chính phủ Malaysia tới khi quốc gia Đông Nam Á này có thủ tướng mới và thành lập nội các.

Ngày 24/2, Viện Nghiên cứu quốc phòng – an ninh Malaysia (MiDAS) đã tổ chức Đối thoại Perwira 2020 với chủ đề “Sách Trắng Quốc phòng (DWP) đầu tiên của Malaysia: Ý tưởng và Vận dụng” với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Quốc phòng nước này cùng nhiều quan chức, chuyên gia nghiên cứu Malaysia và các nước trong khu vực. Tổng Tư lệnh quân đội Malaysia, tướng Haji Affendi Buang nhấn mạnh đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước này, Malaysia công bố DWP, xây dựng định hướng chiến lược cho quốc phòng trong thời gian 10 năm tiếp theo. Văn bản này nhấn mạnh phương châm chia sẻ thịnh vượng chung của khu vực và các nước láng giềng, phù hợp với các nguyên tắc của Khu vực Hòa bình, tự do và trung lập (ZOPFAN).

Ngày 24/2, Liên hợp quốc thông báo các bên đối địch tại Libya đã đề xuất một dự thảo thỏa thuận ngừng bắn, trong đó Liên hợp quốc sẽ đóng vai trò giám sát việc đưa người dân trở về quê nhà an toàn. Trong một tuyên bố, Phái bộ hỗ trợ Liên hợp quốc (UNSMIL) tại Libya nêu rõ đã cùng với Chính phủ Đoàn kết dân tộc Libya (GNA) và Quân đội miền Đông Libya (LNA) chuẩn bị một dự thảo ngừng bắn, trong đó thúc đẩy công tác hồi hương an toàn cho người dân thông qua việc thực thi một cơ chế giám sát chung.

Mỹ sẽ cung cấp cho Hải quân Ấn Độ lô hàng trực thăng quân sự trị giá 3 tỷ USD, hãng tin Sputnik dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết. Trước đó, hôm 19/2, tờ The Economic Times đưa tin Ấn Độ đã phê duyệt kế hoạch chi 2,6 tỷ USD để mua 24 chiếc trực thăng của Tập đoàn Mỹ Lockheed Martin cho Hải quân nước này.

Israel đã bắn hạ 12 tên lửa, chỉ hơn nửa ngày sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thực hiện các cuộc không kích vào Syria và Gaza. Quân đội Israel cho biết các cuộc tấn công này nhằm vào các mục tiêu khủng bố. IDF thông báo trên Twitter rằng còi báo động đã vang lên ở miền Nam Israel hôm 24/2, sau khi 14 tên lửa bắn vào Israel từ Gaza. IDF cho biết 12 trong số 14 tên lửa trên đã được ngăn chặn thành công.

Theo kết quả ban đầu cuộc bầu cử sơ bộ theo hình thức họp kín tại tiểu bang Nevada, thượng nghị sỹ độc lập bang Vermont, Bernie Sanders, giành chiến thắng áp đảo với tỷ lệ 47,1% trong cuộc đua giành tấm vé duy nhất trở thành ứng cử viên chính thức của đảng Dân chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ cuối năm nay. Ông Sanders luôn giành được sự ủng hộ cao nhất của các cử tri tại bang này khi ban vận động tranh cử của ông tập trung vận động các cử tri Mỹ nói tiếng Tây Ban Nha và người Mỹ gốc Phi, nhóm cử tri đã giúp cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton vượt qua ông trong cuộc bầu cử năm 2016.

Thanh Huyền