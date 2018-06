THẾ GIỚI 24H: LHQ cảnh báo trận chiến quy mô lớn tại Syria

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Mistura cho rằng trận chiến này có thể ảnh hưởng tới một khu vực rộng bằng nơi xảy ra các trận chiến ở Đông Ghouta và Aleppo cộng lại. Theo ông Mistura, một trận chiến như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng với Israel, đồng thời gây ảnh hưởng tới những tiến triển ít ỏi đạt được trong các cuộc đàm phán chính trị quốc tế, vốn tập trung vào những nỗ lực thành lập một ủy ban hiến pháp Syria có nhiệm vụ soạn thảo hiến pháp mới cho Syria.

Theo Reuters, ngày 27/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết cuộc gặp giữa ông và người đồng cấp Nga Vladimir Putin có thể diễn ra tại Helsinki (Phần Lan) sau hội nghị thượng đỉnh Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) diễn ra trong 2 ngày 11-12/7 ở Brussels (Bỉ). Trả lời báo giới, Tổng thống Trump cho biết ông sẽ thảo luận với người đồng cấp Nga về cuộc chiến ở Syria cũng như tình hình tại Ukraine. Ông Ushakov cho biết cuộc gặp thượng đỉnh Putin-Trump có thể kéo dài ra trong vài giờ, trong đó có các cuộc đối thoại trực tiếp và họp với báo giới.

Ngày 27/6, đại diện của Nga trong Nhóm Tiếp xúc về Ukraine, ông Boris Gryzlov cho biết, nhóm này đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới vô thời hạn tại khu vực Donbass, có hiệu lực từ lúc 0 giờ 1 phút ngày 1/7 (21 giờ 1 phút GMT ngày 30/6). Theo ông Gryzlov, trong cuộc họp ngày 27/6, Nhóm Tiếp xúc (gồm đại diện của Nga, Ukraine và Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE) đã thông qua một tuyên bố chung về lệnh ngừng bắn vào thời điểm bắt đầu mùa thu hoạch. Tuyên bố đã ghi nhận tầm quan trọng của việc đảm bảo hòa bình và ổn định cho người dân ở khu vực xung đột. Tuyên bố nhắc lại cam kết của các bên tham gia xung đột đối với một lệnh ngừng bắn toàn diện, vững vàng và vô thời hạn, bắt đầu từ ngày 1/7/2018.

Dự luật cải cách nhập cư còn bị bác bỏ mạnh mẽ tại Hạ viện do không nhận được sự nhất trí của ngay chính các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Quốc hội Mỹ vừa bác bỏ một dự luật cải cách nhập cư quan trọng, khiến chính quyền Tổng thống Donald Trump phải hứng chịu thêm một đòn giáng mạnh nữa trong nỗ lực thông qua văn kiện mang tính thỏa hiệp này nhằm chấm dứt tình trạng ly tán của các gia đình nhập cư trái phép. Không những thất bại tại Thượng viện, nơi phe Dân Chủ thiểu số có quyền phong tỏa, dự luật này còn bị bác bỏ mạnh mẽ tại Hạ viện, do không nhận được sự nhất trí của ngay chính các nghị sĩ đảng Cộng hòa, khi chỉ nhận được 121 phiếu ủng hộ, dù đảng này chiếm thế đa số với 235 ghế.

Theo Bloomberg, một số quan chức Nhà Trắng đang tìm cách mở lại đối thoại với Trung Quốc nhằm tránh chiến tranh thương mại trước khi Mỹ chính thức áp thuế 25% đối với 50 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc. Sau những tuyên bố cứng rắn qua lại giữa Mỹ và Trung Quốc liên quan tới vấn đề thương mại song phương, cần chờ tới ngày 6/7 để xem Washington và Bắc Kinh có thực sự áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu từ mỗi bên hay không.Nếu ngày 6/7 tới, hai bên thực sự bắt đầu áp thuế nhập khẩu 25% như tuyên bố, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung có thể sẽ bắt đầu.

Ngày 27/6, Bộ trưởng Công nghiệp Nga Georgy Kalamonov cho rằng tương lai của Tổ chức Cấm Vũ khí hóa học (OPCW) đang bị hoài nghi sau khi các thành viên bỏ phiếu ủng hộ việc mở rộng quyền hạn của cơ quan này. Phát biểu trước báo giới, ông Kalamonov nhấn mạnh nhiều nước bỏ phiếu phản đối biện pháp này đang bắt đầu cân nhắc cách thức OPCW tồn tại và hoạt động trong tương lai.

Châu Phi là địa bàn có hơn 10.000 phần tử khủng bố của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và Al-Qaeda ở Al-Qaeda ở Bắc Phi. Đó là phát biểu của Ngoại trưởng Morocco Nasser Bourita tại một hội nghị của liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu diễn ra tại thủ đô Rabat của Morocco vào ngày 27-6. Bộ trưởng Nasser Bourita kêu gọi hợp tác giữa các nước châu Phi và liên minh toàn cầu để đánh bại IS.

Chính sách đối với người di cư gây nhiều tranh cãi của Mỹ lại trở thành tâm điểm trong cuộc thảo luận giữa Tổng thống Brazil Michel Temer và Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đang thăm chính thức Brazil. Ông Michel Temer nhấn mạnh: “Chính phủ Brazil sẵn sàng hỗ trợ đưa trẻ em Brazil trở về nước, nếu đó là mong ước của gia đình họ. Trong cuộc hội đàm, Tổng thống Michel Temer cho biết đây là vấn đề vô cùng nhạy cảm đối với xã hội và Chính phủ Brazil, đồng thời đề nghị giới chức Mỹ dành sự quan tâm đặc biệt nhằm đảm bảo sự đoàn tụ nhanh chóng cho những trẻ em Brazil bị tách khỏi bố mẹ ở biên giới phía Nam nước Mỹ.

Đội ngũ cứu hộ sẽ khoan vào một hang động nơi 12 học sinh nam và huấn luyện viên bóng đá của các em được cho là đang bị mắc kẹt vì nước lũ 4 ngày qua. Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anupong Paochinda cho biết việc này sẽ được tiến hành trong ngày 28/6, với sự tham gia của các tình nguyện viên và binh sĩ, gồm 45 thành viên của đơn vị Tấn công Phá hủy Dưới nước (thường gọi là "Seal") thuộc hải quân.

Đinh Thanh Huyền

Tổng hợp