THẾ GIỚI 24H: LHQ họp khẩn vụ hai cha con cựu điệp viên bị đầu độc

Cuộc họp được tổ chức theo yêu cầu phía Nga, sau khi đề nghị được tham gia điều tra vụ việc của nước này bị hội đồng điều hành OPCW bác. Phiên họp bất thường của Hội đồng điều hành OPCW về vụ Skripal, trong đó xem xét cho Nga tham gia điều tra diễn ra tại The Hague (Hà Lan) vào ngày 4/4, cũng theo yêu cầu của Nga.

Thứ trưởng Ngoại giao Malaysia, ông Datuk Seri Reezal Merican Naina Merican tuyên bố chính phủ sẽ không cho phép bên thứ ba can thiệp và tác động vào phiên tòa xét xử vụ sát hại một công dân Triều Tiên tên Kim Chol. Theo ông Reezal Merican, mục đích để đảm bảo quá trình xét xử diễn ra suôn sẻ, New Straits Times cho biết. Ông nhấn mạnh hai nghi phạm Siti Aisyah (25 tuổi, quốc tịch Indonesia) và Đoàn Thị Hương (29 tuổi, quốc tịch Việt Nam) nhận được sự hỗ trợ về pháp lý phù hợp cũng như có người phiên dịch trong suốt quá trình tố tụng.

Hội đồng quốc gia các bác sỹ (CNOM) vừa công bố báo cáo cho thấy năm 2017 là năm thứ hai liên tiếp số lượng các vụ tấn công nhân viên y tế đã đạt mức kỷ lục. Theo đó, 1.035 người đã bị tấn công trong năm 2017, so với 638 người vào năm 2003, năm đầu tiên thực hiện bản báo cáo này. Các cuộc tấn công bằng lời nói-lăng mạ, đe dọa, quấy rối, thường xảy ra nhiều nhất và chiếm đến 62% tổng số vụ việc. Tuy nhiên, 75 cuộc tấn công bằng vũ lực cũng được ghi nhận, thậm chí có cả tấn công tình dục. Trong số các nạn nhân, có 61% là bác sỹ đa khoa. Các bác sỹ nữ bị tấn công chiếm đến 51% trường hợp.

Theo CNN, tối 4/4 (giờ địa phương), tức sáng 5/4 (giờ Việt Nam), 39 tiếng chuông tương ứng với số tuổi của mục sư Luther King đồng loạt vang lên khắp nước Mỹ tưởng niệm 50 năm ngày ông bị bắn chết ở Memphis, bang Tennessee. Từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ lòng kính trọng đối với Martin Luther King khi tuyên bố ngày 4/4 là ngày vinh danh nhà hoạt động vì quyền của con người vĩ đại này.

Theo báo chí Italy, trong tuần qua, các lực lượng an ninh nước này đã thực hiện 3 chiến dịch truy quét khủng bố tại ba miền Bắc, Trung và Nam nhằm ngăn chặn 3 loại chủ nghĩa cực đoan và mối đe dọa hoàn toàn khác nhau. Tại thành phố Foggia, miền Nam Italy, các nhân viên an ninh đã phát hiện tại một trường Hồi giáo có một giáo sĩ Ai Cập đã diễn thuyết, tuyên truyền và huấn luyện cho trẻ em theo đạo Hồi (chủ yếu được sinh ra ở Italy) với rất nhiều video của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng và các nghi thức tuyên thệ.

Hãng Twitter ngày 5/4 thông báo kể từ năm 2015 đến nay đã tạm khóa hơn 1 triệu tài khoản chuyên đăng các bài viết "cổ xúy khủng bố" nhằm ngăn chặn trang mạng xã hội này trở thành một diễn đàn của các đối tượng cực đoan kêu gọi bạo lực. Báo cáo của Twitter nêu rõ, trong giai đoạn từ tháng 8/2015 đến tháng 12/2017, hơn 1,2 triệu tài khoản đã bị tạm ngừng hoạt động do những vi phạm liên quan tới việc đăng tải các nội dung kích động khủng bố.

Trong bài diễn văn tại Hội nghị An ninh Quốc tế Moscow lần thứ VII, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thừa nhận sự lo lắng về việc Mỹ hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân. “Trong việc ổn định chiến lược, Washington đặt trọng tâm vào chính sách bảo đảm sự ưu việt quân sự và phá hoại tính bình đẳng. Cụ thể là việc Mỹ nỗ lực triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu, tăng cường hoạt động quân sự gần biên giới Nga. Và mối quan ngại sâu sắc nhất là việc Mỹ giảm ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân”, Ngoại trưởng Nga Lavrov nói.

Cựu Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva sẽ phải vào tù vì tội nhận hối lộ. Đây là phán quyết của Toà án tối cao Brazil ngày 5/4, bác bỏ quyền tại ngoại của ông này. Theo Reuters, ông Lula, (cầm quyền giai đoạn 2003-2011) cáo buộc phán quyết 12 năm tù giam của tòa án mang động cơ chính trị nhằm ngăn cản ông ra tranh cử tổng thống vào tháng 10. Các cuộc thăm dò cho thấy ông Lula dẫn đầu trong số các ứng viên. Vị cựu Tổng thống 72 tuổi này có thể vẫn tự do cho đến khi các cơ quan tư pháp hoàn tất thủ tục bắt ông. Khoảng 20.000 người biểu tình tại São Paulo hôm 3-4 kêu gọi bỏ tù ông Lula ngay lập tức, trong khi những người ủng hộ ông cũng đã xuống đường nhiều nơi.

Đinh Thanh Huyền

Tổng hợp