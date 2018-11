THẾ GIỚI 24H: LHQ kêu gọi Nga và Ukraine kiềm chế gây căng thẳng

Phát biểu tại phiên họp khẩn cấp tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, Phó Tổng Thư ký phụ trách các vấn đề chính trị, bà Rosemary DiCarlo cho hay Liên hợp quốc hoàn toàn ủng hộ nỗ lực của các bên nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình và cho rằng “chỉ những hành động mang tính xây dựng mới giúp các bên liên quan vượt qua được những bế tắc trong thương thảo ngoại giao.” Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an được tiến hành theo đề nghị của cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, tại cuộc họp, các nước ủy viên Hội đồng Bảo an đã không thông qua chương trình thảo luận do Nga đề xuất liên quan đến vụ việc ở Eo Kerch.

Theo thông báo mới nhất của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, Tổng thống nước này ông Petro Posochenko đã ký quyết định ban hành tình trạng thiết quân luật với thời gian có hiệu lực từ ngày 26/11 đến 15 giờ ngày 26/1/2019. Đây là động thái cứng rắn nhất mà Ukraine đưa ra sau khi căng thẳng với Nga leo thang xung quanh cây cầu nối liền eo biển Kerch - con đường độc đạo dẫn vào biển Azov đang bị Nga phong tỏa.

Ngày 26/11, một máy bay do thám của Mỹ đã tiến vào Biển Đen sau khi xảy ra vụ đối đầu giữa Ukraine và Nga tại Eo biển Kerch, khu vực ngăn cách vùng biển này và biển Azov. Theo Cổng thông tin của quân đội Ukraine, máy bay do thám RC-135V của Mỹ đã rời căn cứ hải quân ở Vịnh Souda trên đảo Crete (Hy Lạp) vào lúc 5h50 (giờ GMT), sau đó bay về phía Đông. Chiếc máy bay do thám điện tử trên xuất hiện trên không phận Bulgaria vào lúc 6h30 (giờ GMT) và bay về hướng bán đảo Crimea.

Ngày 26/11, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) ân xá cho nghiên cứu sinh người Anh, Matthew Hedges, người gần đây bị kết án tù chung thân về tội gián điệp. Hedges nằm trong số hơn 700 tù nhân được ân xá đợt này nhân dịp Quốc khánh của UAE. Anh sẽ được phép rời UAE sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết.

Ngày 26/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa sẽ đóng cửa biên giới “vĩnh viễn” với Mexico nếu cần thiết, đồng thời tuyên bố đoàn xe chở người di cư từ Trung Mỹ sẽ không thể vào nước Mỹ. Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump kêu gọi Mexico trục xuất những người di cư đang tìm cách vào Mỹ.

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 26/11. Thiếu tá cảnh sát Mohamed Hussein cho biết một xe ô tô chở chất nổ đỗ ngay trước các cửa hàng ở quận Wadajir đã bất ngờ phát nổ. Ông Hussein dự báo số người thiệt mạng có thể tăng lên do khu vực này tập trung nhiều cửa hàng.

Thủ tướng Pakistan Imran Khan ngày 26/11 gọi "cuộc chiến chống khủng bố" là một "cuộc chiến tranh áp đặt" đối với Pakistan và tuyên bố sẽ không bao giờ tiến hành một cuộc chiến như vậy bên trong lãnh thổ nước mình. Tuyên bố này là một lời công kích úp mở nhằm vào Tổng thống Mỹ Donald Trump, người nhiều lần cáo buộc Islamabad không giúp Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố của Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 26/11 tuyên bố Mỹ và Trung Quốc có khả năng đạt được một thỏa thuận thương mại bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) diễn ra tại Argentina vào cuối tuần này. Phát biểu với phóng viên, Tổng thống Trump nêu rõ: "Tôi nghĩ điều này có thể xảy ra. Chúng tôi có mối quan hệ tốt đẹp. Song đây mới là điểm mấu chốt: Trung Quốc phải đối xử công bằng với chúng tôi".

