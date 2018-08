THẾ GIỚi 24H: Máy bay không người lái ám sát Tổng thống Venezuela

Bộ trưởng Thông tin Venezuela Jorge Rodriguez cho biết hai chiếc máy bay không người lái mang theo thuốc nổ đã tấn công Lễ kỷ niệm 81 năm ngày thành lập lực lượng Phòng vệ Quốc gia Venezuela. Ông khẳng định đây là một vụ tấn công nhằm vào ban lãnh đạo Chính phủ Venezuela và Tổng thống Maduro đang có mặt tại sự kiện này. Theo ông Rodriguez, hai thiết bị bay không người lái gắn chất nổ đã được kích hoạt khi Tổng thống Maduro đang phát biểu, khiến ít nhất 7 người bị thương, trong đó có các binh sĩ.

Ngày 4/8, làn sóng biểu tình ở Iran đã bước sang ngày thứ tư và có nguy cơ lan rộng ra nhiều tỉnh, thành phố.Theo các hình ảnh, đoạn video được đăng tải trên truyền thông xã hội, hàng trăm người biểu tình đã xuống đường tuần hành ở nhiều thành phố trên khắp nước này, trong đó có thủ đô Tehran, nhằm phản đối tình trạng lạm phát tăng cao, giá cả không ngừng leo thang... Truyền thông Iran đưa tin, những người biểu tình thường bắt đầu bằng những khẩu hiệu phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao và tình trạng tham nhũng. Một số cuộc biểu tình đã nhanh chóng chuyển thành các cuộc tuần hành phản đối chính quyền.

Truyền thông Trung Đông ngày 4/8 dẫn tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qassemi nêu rõ các lực lượng của Iran có thể giảm bớt sự hiện diện tại Syria. Và thậm chí kết thúc hoạt động tại quốc gia láng giềng này sau khi tình hình tại Syria ổn định trở lại và cuộc chiến chống khủng bố ở đây thu được các kết quả đáng kể. Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, phát biểu khi trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn PANA (Iran), ông Qassemi khẳng định: “Ngay khi chúng tôi nhận thấy Syria đạt gần tới sự ổn định chắc chắn và cuộc chiến chống khủng bố gần đi đến hồi kết và thu được những kết quả đáng kể, tất nhiên chúng tôi có thể giảm bớt sự hiện diện của các cố vấn ở Syria hoặc thậm chí rút khỏi nước này.”

Ngày càng có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đã không còn giữ vững cam kết cấm vận chặt chẽ để gây áp lực với CHDCND Triều Tiên, trang Los Angeles Times cho biết. Một trong những dấu hiệu cho chuyện này là số lượng khách Trung đến du lịch Triều Tiên tăng vọt. Vệ tinh Mỹ cùng lực lượng bảo vệ biển Nhật đã bắt quả tang nhiều vụ giao dịch dầu trên biển. Nhiều chuyên gia cho hay người lao động Triều Tiên đang quay lại Trung Quốc tìm việc, một số trường hợp đi dưới vỏ bọc trao đổi giáo dục.Một số hoạt động khác còn bất minh hơn, ví dụ như có thông tin chính quyền Bắc Kinh dự tính chi khoảng 88 triệu USD để xây đường nối khu trung tâm thương mại của thành phố Đan Đông (tỉnh Liêu Ninh) với huyện Ryongchon (tỉnh Pyongan Bắc).

Ngày 4/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Bahram Qasemi cho biết Iran sẽ không đàm phán trong bối cảnh bị gây sức ép, đặc biệt là với Tổng thống Mỹ Donald Trump, người "đã vi phạm những nghĩa vụ." Phát biểu khi trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn IRNA (Iran), ông Qassemi khẳng định nếu Mỹ muốn thực hiện các cuộc đàm phán, thì nước này cần phải ngừng gây sức ép cũng như các biện pháp trừng phạt đối với Iran. Ông nhấn mạnh trong trường hợp các cuộc đàm phán không được tổ chức, người dân Iran sẽ chống lại những sức ép đó và cuối cùng sẽ chiến thắng.

Theo AFP, ngày 4/8, truyền thông Iran đưa tin Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho dự kiến thăm Iran vào ngày 7/8 tới. Theo hãng thông tấn Fars của Iran, Ngoại trưởng Ri Yong-ho sẽ gặp người đồng cấp nước chủ nhà Mohammad Javad Zarif. Fars không cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về nội dung hai bên sẽ thảo luận. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Mỹ tái áp đặt các biện pháp trừng phạt nhằm vào Iran, sau khi Washington rút lui khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015.

Ngày 4/8, hãng thông tấn Saba do lực lượng phiến quân Houthi ở Yemen kiểm soát dẫn tuyên bố của lực lượng này cho biết họ đã tiến hành các cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái nhằm vào một căn cứ quân sự của Saudi Arabia ở tỉnh Asir, thuộc khu vực Tây Nam nước này. Tuyên bố của Houthi nêu rõ: “Các cuộc không kích bằng máy bay không người lái Kasif-1 đã đánh trúng căn cứ quân sự Quốc vương Khaled ở thành phố Khamis Mushait thuộc tỉnh Asir. Cuộc tấn công này nhằm đáp trả các cuộc không kích của liên quân do Saudi Arabia đứng đầu nhằm vào dân thường Yemen.”

Một gia đình bốn người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn máy bay loại nhỏ, xảy ra vào sáng 4/8 theo giờ địa phương tại một khu rừng thuộc hạt Hergiswil, bang Nidwald, miền Trung Thụy Sĩ. Phóng viên TTXVN tại Thụy Sĩ dẫn thông báo của cảnh sát bang Nidwalden cho hay gia đình này đã khởi hành từ sân bay Kägiswil, thuộc bang Obwald, miền Trung Thụy Sĩ để đến Pháp, lúc 9 giờ 30 sáng 4/8. Sau khi tai nạn xảy ra, khu vực xung quanh đã bắt lửa. Một chiếc trực thăng phải dập lửa để lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận hiện trường. Tuy nhiên, máy bay gặp nạn đã bị cháy hoàn toàn, làm phức tạp công tác xác định danh tính nạn nhân.



Theo Reuters, ngày 4/8, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào một thánh đường Hồi giáo dòng Shi'ite tại miền Đông Afghanistan, khiến 39 người thiệt mạng và ít nhất 80 người khác bị thương. Trong thông báo do hãng tin Amaq của IS đăng tải, tổ chức khủng bố này tuyên bố có khoảng 150 người, gồm tín đồ Hồi giáo dòng Shi'ite và các nhân viên an ninh, đã thương vong trong vụ đánh bom nêu trên, xảy ra tại thành phố Gardez, tỉnh Paktia.

