THẾ GIỚI 24H: Mỹ áp đặt các lệnh trừng phạt mới liên quan tới Nga

Thứ trưởng bộ Tài chính Mỹ phụ trách về khủng bố và tình báo tài chính Sigal Mandelker cho biết, bộ này sẽ tiếp tục nhắm tới các thực thể được Nga ủng hộ đang tìm cách trục lợi từ việc Nga sáp nhập và chiếm đóng trái phép bán đảo Crimea. Theo Bộ Tài chính Mỹ, quyết định này nhằm trừng phạt Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 cũng như ủng hộ các nhóm phiến quân thân Nga ở khu vực miền Đông Ukraine.

Cảnh sát Mỹ vừa xác định được danh tính nghi phạm xả súng giết hại ít nhất 12 ngưởi ở California vào hôm 8/11 là một cựu lính thủy đánh bộ. Vụ xả súng đã diễn ra trong một quán bar tổ chức lễ hội nhạc đồng quê. Các nhân chứng cho biết, tay súng đã nổ súng vào nhân viên bảo vệ ở cửa, sau đó ném bom khói vào trong quán bar và tiếp tục nổ súng. Ngoài 12 người thiệt mạng, trong đó có một cảnh sát, con số người bị thương vào khoảng 22 người và đã được đưa tới các bệnh viện khác nhau.

Theo AFP, các lực lượng an ninh cho biết ngày 8/11 đã xảy ra vụ đánh bom xe gần một nhà hàng tại thành phố Mosul của Iraq. Đây là vụ tấn công đầu tiên như vậy ở Mosul kể từ khi tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mất quyền kiểm soát thành phố này hồi năm ngoái.

Một tòa án phúc thẩm Mỹ ngày 8/11 đã ra phán quyết yêu cầu chính quyền Tổng thống Donald Trump cần phải tiếp tục chương trình bắt đầu dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama bảo vệ hàng trăm nghìn người nhập cư trẻ tuổi đang ở nước này một cách bất hợp pháp. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ triển khai quân đội dọc biên giới phía Nam để ngăn chặn hoạt động xâm nhập bất hợp pháp cho tới khi Mỹ xây dựng được một bức tường tại đó.

Ngày 8/11, Edward Snowden - một cựu nhân viên kỹ thuật Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ (NSA), cho rằng Saudi Arabia có thể đã sử dụng phần mềm do một công ty hệ thống thông tin và máy tính của Israel chế tạo để “lần theo dấu vết” của nhà báo Jamal Khashoggi. Phát biểu trước một hội nghị ở Tel Aviv (Israel) qua cầu truyền hình từ Nga, ông Snowden cho biết phần mềm gián điệp Pegasus, do hãng NSO Group của Israel phát triển, đã được sử dụng để theo dõi các nhân vật đối lập.

Hãng AFP ngày 8/11 đưa tin cựu Tổng thống Ecuador Rafael Correa đã xin tị nạn tại Bỉ từ hồi cuối tháng 6/2018 ngay trước khi bị cơ quan luật pháp quốc gia Nam Mỹ này truy tố và ra lệnh bắt giữ với cáo buộc liên quan tới vụ bắt cóc một chính trị gia đối lập hồi năm 2012 ở Colombia. Trong một động thái mới nhất, ngày 7/11, thẩm phán Daniella Camacho đã quyết định triệu tập ông Correa ra trước tòa để điều trần về vụ việc này bất chấp việc nhà lãnh đạo cánh tả này không có mặt.

Theo một nguồn tin từ văn phòng công tố Thổ Nhĩ Kỳ, giới chức điều tra của nước này đã tìm ra dấu vết của acid hydrofluoric ở một cái giếng tại dinh thự của tổng lãnh sự Mohammed al-Otaibi tại Istanbul. Các nhà điều tra của Thổ Nhĩ Kỳ đã lấy được mẫu vật từ giếng khi họ được quyền tiếp cận khu vực này vào hôm 16, 17/10 và đã tìm thấy dấu vết của acid hydrofluoric cùng các chất hóa học khác. Các mẫu vật khác cũng đã được lấy từ hệ thống thoát nước xung quanh và cho thấy có dấu hiệu của acid.

Thanh Huyền

Tổng hợp