THẾ GIỚI 24H: Mỹ bắt giữ hàng trăm người biểu tình

Hơn 1.000 các nhà hoạt động nữ đã tuần hành qua các phố chính tại thủ đô Washington, Mỹ và tập trung tại tòa nhà Thượng viện để phản đối chính sách nhập cư "Không khoan nhượng" của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 100 người trong số những người tham gia tuần hành tại tòa nhà Thượng viện. Những người tham gia tuần hành ngồi tại tòa nhà Thượng viện yêu cầu Quốc hội Mỹ chấm dứt các chính sách hình sự hóa những người nhập cư bất hợp pháp và tách rời trẻ em khỏi gia đình họ. Các cuộc tuần hành và biểu tình lớn dự kiến sẽ được tổ chức tại nhiều thành phố trên khắp nước Mỹ vào ngày 30/6 với khẩu hiệu “Gia đình ở bên nhau”.

Các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) cho rằng tàu Lifeline đã vi phạm luật pháp quốc tế khi giải cứu những người di cư trong khi lực lượng bảo vệ bờ biển Libya vào cuộc. Sau 6 ngày mắc kẹt trên biển Địa Trung Hải, tàu cứu hộ Lifeline chở 230 người di cư đã được phép cập cảng Malta ngày 27-6, sau khi nước này cùng 7 nước khác gồm Italy, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Ireland, Bỉ và Pháp nhất trí cùng tiếp nhận người di cư trên tàu. Theo thông báo của Chính phủ Malta, sau khi cập cảng Valletta, thuyền trưởng tàu Lifeline đã bị đưa tới sở cảnh sát để thẩm vấn.

5 người đã thiệt mạng trong một vụ xả súng ở văn phòng của một tờ báo địa phương tại bang Maryland, Mỹ, ngày 28/6 (theo giờ Mỹ). Vụ xả súng diễn ra tại văn phòng tờ Công báo thủ đô (Capital Gazette) ở bang Maryland (Mỹ) vào đầu giờ chiều 28/6 (giờ địa phương). Theo thông tin ban đầu, 4 người đã thiệt mạng và 1 nghi phạm đã bị bắt giữ. Một số lượng lớn cảnh sát đã được điều động để phản ứng với vụ việc. Toàn bộ nhân viên tòa báo đã được sơ tán khỏi tòa nhà. Một phóng viên của tờ báo cho biết, tay súng đã bắn qua cửa kính và bắn vào nhiều nhân viên trong tòa nhà.

Nga đã rút hơn 1.000 nhân viên quân sự và hàng chục thiết bị quân sự khỏi Syria trong vài ngày qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hôm 28-6. Phát biểu tại một cuộc gặp với các sinh viên tốt nghiệp trường quân sự, ông Putin cho biết 1.140 nhân viên, 13 máy bay chiến đấu và 14 trực thăng đã trở về Nga. Trong một chuyến thăm bất ngờ đến căn cứ Hemeimeem của Nga tại tỉnh ven biển Latakia của Syria vào tháng 12, ông Putin đã ra lệnh rút quân Nga khỏi đất nước bị chiến tranh tàn phá này sau khi công bố chiến thắng trước Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Liên minh do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành các cuộc không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và Syria nhưng chiến dịch này đã khiến hơn 930 người dân thường thiệt mạng kể từ tháng 8/2014. Lực lượng liên quân phối hợp thuộc Chiến dịch Nhổ tận gốc chống IS tại Iraq và Syria vào ngày 28/6 đã xác nhận thông tin trên. Hãng Sputnik (Nga) dẫn tài liệu được công bố cho biết trong khoảng thời gian từ tháng 8/2014 đến tháng 5/2018, lực lượng liên quân phối hợp đã thực hiện 29.569 cuộc không kích chống IS tại Iraq và Syria “vô tình” gây ra cái chết của 939 dân thường.

Ngày 28/6, Nga đã phải sơ tán ba trung tâm mua sắm và một bệnh viện tại thành phố Samara vì nhận một loạt các cuộc điện thoại đe dọa đánh bom. Ngày 28/6, cảnh sát Nga đã phải nhanh chóng tiến hành sơ tán ba trung tâm mua sắm và một bệnh viện tại thành phố Samara của nước này- nơi đăng cai tổ chức World Cup 2018, sau khi nhận được một loạt các cuộc điện thoại đe dọa đánh bom. Các tòa nhà này sau đó đã được mở cửa trở lại sau vài giờ. Đây là lần thứ 2 trong hai ngày qua xuất hiện các cuộc gọi nặc danh dọa đánh bom tại các thành phố đăng cai tổ chức World Cup 2018.

Ngày 28/6, một quan chức Bộ ngoại giao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng phối hợp với các nước đồng minh, theo từng trường hợp cụ thể, để giúp họ giảm lượng dầu nhập khẩu từ Iran khi Washington tái áp đặt lệnh trừng phạt đối với Tehran vào tháng 11 tới. Trả lời hãng tin Reuters, nguồn tin trên khẳng định: “Trọng tâm của chúng tôi là phối hợp với các nước nhập khẩu dầu thô từ Iran để có càng nhiều nước có thể giảm (lượng dầu nhập khẩu) xuống mức 0 từ ngày 4/11.”

Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 28-6 cảnh báo thách thức từ vấn đề di cư có thể định đoạt số phận của châu Âu, vài giờ trước thềm hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) diễn ra tại Brussels (Bỉ). Phát biểu trước các nghị sĩ Đức, bà Merkel nêu rõ: “Châu Âu đối mặt với nhiều thách thức nhưng di cư có thể là vấn đề định đoạt số phận của châu Âu”.

Moscow và Washington đã nhất trí tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 16/7 tại Helsinki, Phần Lan, hãng tin Nga R.T đưa tin hôm qua, 28/6. Tại Washington, ông Trump cho biết, cuộc gặp gỡ có thể sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO dự kiến từ 11-12/7, theo Reuters. Ông Trump đã liệt kê một số vấn đề dự kiến được đề cập trong cuộc gặp gỡ với ông Putin, trong đó có vấn đề Syria và Ukraine.

Đinh Thanh Huyền

Tổng hợp