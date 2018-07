THẾ GIỚI 24H: Mỹ cáo buộc Triều Tiên vận chuyển dầu bất hợp pháp

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã tuyên bố giới hạn khối lượng xăng dầu tinh chế xuất sang Triều Tiên do nước này tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Theo cáo buộc của Mỹ, tổng cộng đã có ít nhất 759.793 thùng dầu được xuất sang Triều Tiên trong khoảng thời gian này, cao hơn nhiều so với hạn ngạch hàng năm là 500.000 thùng.Tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Bảo an đã giới hạn lượng xuất khẩu các sản phẩm xăng dầu tinh chế sang Triều Tiên ở mức 500.000 thùng/năm. Ủy ban dự kiến có 5 ngày đề xem xét đề nghị của Mỹ, song Trung Quốc và Nga được dự đoán sẽ cản trở hành động này của Mỹ.

Hy Lạp ngày 12/7 ra tuyên bố khẳng định nước này vẫn muốn tìm kiếm mối quan hệ tốt đẹp với Nga dù một ngày trước đó, Athens đã trục xuất 2 nhà ngoại giao Nga về nước với cáo buộc tìm cách hối lộ các quan chức và kích động biểu tình nhằm cản trở một thỏa thuận giúp Macedonia gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thứ trưởng Ngoại giao Hy Lạp George Katrougalos khẳng định Nga là một quốc gia thân thiện mà Hy Lạp có mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, song nhấn mạnh Athens luôn căn cứ pháp luật quốc tế làm nền tảng trong tất cả các mối quan hệ song phương và đa phương để bảo vệ chủ quyền.

Cảnh sát thành phố Moskva, Nga đã tìm thấy một cổ động viên Anh được thông báo mất tích trước đó trong tình trạng an toàn và khỏe mạnh. “Cảnh sát Moskva đã mở một chiến dịch tìm kiếm và phát hiện người này tại một khách sạn ở thủ đô,” người phát ngôn lực lượng cảnh sát Moskva thông báo. Phía cảnh sát Moskva cũng cho biết không nhận thấy có bất cứ hành động bất hợp pháp nào đã xảy ra với Douglas Moreton, người được họ hàng thông báo mất tích, đồng thời đã cung cấp thông tin về nơi ở của người này cho Đại sứ quán Anh tại Nga.

Bộ Ngoại giao Nga đã có những đáp trả trước cáo buộc của Washington về mối liên hệ Nga và nhóm Taliban. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova mới đây đã tuyên bố, tình trạng bất ổn tại Trung Đông và Bắc Phi, cũng như việc chủ nghĩa khủng bố gia tăng trên toàn cầu là kết quả của “những ván bài quân sự của các thành viên NATO”. Đáp trả lại cáo buộc trước đó của Washington rằng, Nga đã hợp tác với lực lượng Taliban, bà Zakhatova lưu ý, đó là cách mà Lầu Năm góc sử dụng, nhằm che giấu “sự tài trợ” của chính họ cho Taliban tại Afghanistan. Bà cũng bổ sung, có những bằng chứng cho thấy việc Mỹ đang “chống lưng” cho nhóm khủng bố này.

Bộ Quốc phòng Yemen ngày 12/7 cho biết, lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay chiến đấu của Saudi Arabia ở khu vực Tây Nam nhằm trả đũa các vụ không kích mới đây. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phóng Yemen khẳng định, các máy bay chiến đấu thuộc Lực lượng Không quân Hoàng gia Saudi Arabia đã bị tấn công trong khu vực Asir khi đang trên đường trở về từ tỉnh Sa’ada, miền Bắc Yemen. Theo các quan chức quân sự Yemen, chiếc máy bay đã tham gia vào các cuộc không kích nhằm vào các khu vực dân cư của nước này.

Ngày 12/7, hãng thông tấn nhà nước Syria (SANA) đưa tin lần đầu tiên sau nhiều năm, quân đội Syria cùng ngày đã tiến vào thành phố Daraa, miền Nam nước này, nơi trước đó nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng nổi dậy. SANA cho biết thêm: “Các đơn vị quân đội Syria đã tiến vào Daraa al-Balad (phần phía Nam của thành phố Daraa) và thượng cờ ở quảng trường chính.” Ngoài ra, quốc kỳ Syria đã được giương cao ở nhiều nơi trong thành phố này. Các lực lượng Chính phủ Syria với sự yểm trợ của Không quân Nga đã giành lại quyền kiểm soát nhiều khu vực thuộc tỉnh Daraa trong 3 tuần qua.

Quân đội Quốc gia Libya (LNA) do Tướng Khalifa Haftar chỉ huy, cho biết một chỉ huy Libya bị Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) truy nã với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh, đã vượt ngục. Một tuyên bố nêu rõ, Tướng Haftar "đã ra lệnh bắt lại chỉ huy Mahmoud al-Werfalli sau khi ông trốn khỏi nhà tù quân đội.” Tuyên bố được đưa ra trong đêm 11, rạng sáng 12/7, không đề cập tới thời điểm đối tượng trốn thoát. Hồi tháng 8/2017, ICC đã lần đầu tiên phát lệnh bắt giữ đối với ông Werfalli, cáo buộc ông này đã ra lệnh hoặc trực tiếp tiến hành 7 vụ hành quyết trong khoảng thời gian từ tháng 3-7/2017 và trong tháng 6/2016.

Tổng thống mới đắc cử của Mexico Andres Manuel Lopez Obrador vừa tuyên bố sẽ hủy bỏ một vài thỏa thuận từng được thông qua bởi người tiền nhiệm, bao gồm hợp đồng mua 8 trực thăng MH-60R Seahawk của Mỹ trị giá 1,36 tỉ USD. Ông Lopez Obrador đã đắc cử với lời hứa theo đuổi lợi ích quốc gia và giảm sự phụ thuộc vào nước láng giềng Mỹ. Ông khẳng định chi tiêu của chính phủ sẽ được cắt giảm tới mức thấp nhất có thể khi ông nhậm chức vào tháng 12 tới.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cho biết Mỹ và Trung Quốc có thể mở lại đàm phán thương mại nếu Trung Quốc thực sự muốn có những thay đổi đáng kể. Trong cuộc điều trần với các nhà lập pháp Mỹ tại thủ đô Washington, Bộ trưởng Tài chính Mnuchin cho biết, cá nhân ông và chính quyền luôn sẵn sàng thảo luận những thay đổi về mặt cấu trúc nếu Trung Quốc thực sự mong muốn. Ông Mnuchin cũng cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang theo dõi sát sao các ảnh hưởng tiêu cực có thể xảy ra đối với nền kinh tế Mỹ trong cuộc chiến đánh thuế nhập khẩu với Trung Quốc.

Đinh Thanh Huyền

Tổng hợp