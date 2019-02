THẾ GIỚI 24H: Mỹ điều động 100 xe quân sự từ Iraq sang Syria

SOHR lưu ý rằng, đoàn xe quân sự này gồm 40 xe tải không chở hàng, 50 xe tải chở hàng hóa hóa chưa xác định và 10 xe bồn chở dầu. Trong khi đó, theo trang mạng al-Watan bằng tiếng Arab, quân đội Mỹ đã di chuyển tàn quân của IS từ một địa điểm chưa xác định từ các trang trại ở vùng nông thôn thuộc thị trấn Baghouz, Đông Nam Deir Ezzur.

Ngày 18/2, Chính phủ Anh đã phản đối lời kêu gọi của Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu London tiếp nhận lại và xét xử những phần tử thánh chiến là công dân Anh thuộc tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng bị bắt giữ tại Syria. Theo người phát ngôn của Thủ tướng Anh Theresa May, các tay súng IS này nên được đưa ra xét xử tại nơi mà chúng phạm tội.

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Pakistan đã tuyên bố rằng Islamabad đã triệu hồi đại sứ tại New Delhi để tham khảo ý kiến trong bối cảnh căng thẳng với Ấn Độ leo thang. Jammu và Kashmir là khu vực tranh chấp giữa Ấn Độ và Pakistan kể từ năm 1947 khi cả hai nước giành được độc lập từ Vương quốc Anh. Hai nước đã trải qua 3 cuộc chiến tranh nhưng các mâu thuẫn vẫn chưa được giải quyết. Tình hình bất ổn trong khu vực đã dẫn đến sự xuất hiện của các nhóm cực đoan.

Trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh lần 2 tại Hà Nội, Mỹ đã ngăn chặn kế hoạch của Cơ quan hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) cho phép Triều Tiên nối lại một phần các chuyến bay quốc tế. ICAO đang phối hợp với Bình Nhưỡng để mở một tuyến đường bay mới, kết nối không phận Triều Tiên và Hàn Quốc. Hiện các hãng hàng không đều bay gián tiếp, tránh không phận Triều Tiên vì lý do an ninh.

Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin ngày 18/2 đã đề nghị Liên minh châu Âu (EU) cho vay và viện trợ hàng trăm triệu Euro cho cơ sở hạ tầng và các doanh nghiệp tại các khu vực bất ổn tại miền Đông và miền Nam Ukraine. Phát biểu với phóng viên tại Brussels, Ngoại trưởng Pavlo Klimkin nêu rõ: "Chúng tôi cần sự hỗ trợ cho miền Nam Ukraine để hợp tác cùng chúng tôi về cơ sở hạ tầng... Những động thái bổ sung của Nga nhằm gây bất ổn miền Nam Ukraine sẽ tạo bất lợi cho an ninh châu Âu.

Ngày 18/2, Tập đoàn dầu khí Ấn Độ (IOC) tuyên bố họ đã ký một thỏa thuận mua 3 triệu tấn dầu thô mỗi năm từ Mỹ trị giá 1,5 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên một công ty dầu khí Ấn Độ nhập dầu thô từ Mỹ và thỏa thuận sẽ được thực hiện từ đầu năm tài khóa 2019 -2020 bắt đầu vào ngày 1/4 tới.

Cuối tuần này Mỹ sẽ đưa một số máy bay vận tải hạng nặng Boeing C-17 Globemaster III chở phương tiện, đồ dùng của Tổng thống Mỹ và đoàn tùy tùng đến Nội Bài (Hà Nội). Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Mỹ tuần qua đã làm việc với Bộ Ngoại giao và nhà chức trách hàng không VN để bàn công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho đoàn Tổng thống Mỹ đến Hà Nội dự hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều diễn ra ngày 27-28/2.

