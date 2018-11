THẾ GIỚI 24H: Mỹ đóng cửa Đại sứ quán tại Congo do đe dọa khủng bố

Đại sứ quán Mỹ tại Cộng hòa Congo ngày 24/11 cho biết đã nhận được thông tin đáng tin cậy và cụ thể về một mối đe dọa khủng bố chống lại các cơ sở chính phủ Mỹ ở thủ đô Kinshasa. Tuyên bố không nói rõ lời đe dọa là gì và đại sứ quán từ chối bình luận thêm. Mặc dù không có tổ chức khủng bố nước ngoài nào được Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo có những hoạt động lớn ở Congo, nhưng tình hình chính trị của quốc gia Trung Phi này hiện nay khá căng thẳng.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng, Mỹ đang viện cớ tiêu diệt IS để tiếp tục hiện diện quận sự tại Syria. Phát biểu họp báo chung với Ngoại trưởng Bồ Đào Nha Augusto Santos Silva ở thủ đô Lisbon ngày 24/11, ông Lavrov nêu rõ: “Suy đoán của tôi, đó là Mỹ xem IS như cái cớ để hiện diện quân sự ở Syria và thậm chí coi IS gần như là một đồng minh trong cuộc chiến nhằm vào chính quyền Syria, đã được chứng minh là thật”.

Các Ngoại trưởng của Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan và Kazakhstan ngày 23/11 nhóm họp tại Brussels (Bỉ) trong khuôn khổ vòng thứ 14 của Hội nghị thượng đỉnh châu Âu và Trung Á, đã ra một tuyên bố chung trong phiên bế mạc hội nghị. Tuyên bố chung nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ và ủng hộ mọi phương diện của thỏa thuận hạt nhân Iran, hay còn có tên gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), đã hoan nghênh việc Iran tuân thủ những cam kết của nước này trong thỏa thuận hạt nhân.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 24/11 tuyên bố chính phủ của ông sẽ ủng hộ thỏa thuận Brexit với Anh sau khi đạt được thỏa thuận với Liên minh châu Âu (EU) về vấn đề lãnh thổ Gibraltar. Trong một bài phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Sanchez cảnh báo rằng ông có thể tẩy chay hội nghị thượng đỉnh đặc biệt của EU dự kiến diễn ra vào ngày 25/11, nếu London và Brussels không xác nhận quyền phủ quyết của Tây Ban Nha về bất cứ thỏa thuận thương lai nào trong quan hệ với Gibraltar.

Trong tuyên bố hôm 24/11, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định nước này biết rất rõ cách tự bảo vệ trước chế độ Iran. Ông Netanyahu cho rằng: Lời phỉ báng của Tổng thống Iran Hassan Rouhani, kêu gọi hủy diệt Israel, một lần nữa chứng tỏ tại sao các quốc gia trên thế giới cần tham gia trừng phạt Iran. Trước đó, phát biểu tại Hội nghị Đoàn kết Hồi giáo diễn ra thường niên, Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 24/11 đã gọi Israel là một “khối u ác tính” do các nước phương Tây dựng lên nhằm thúc đẩy các lợi ích của họ ở Trung Đông.

Các nhà lãnh đạo 27 nước EU sẽ họp tại Brussels vào ngày 25/11 để hoàn tất và chính thức hóa kết quả của các cuộc đàm phán Brexit. Trong thư gửi các nhà lãnh đạo trước thềm Hội nghị thượng đỉnh bất thường của Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 25/11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk đã đề nghị lãnh đạo 27 nước EU chấp thuận kết quả của những cuộc đàm phán về việc Anh rời khỏi EU (Brexit).

Đặc phái viên LHQ Syria - Staffan de Mistura khẳng định sự cần thiết phải khởi động tiến trình chính trị tại Syria trước cuối năm nay. Ông Staffan de Mistura hi vọng đến ngày 31/12 có thể tìm ra ánh sáng cuối đường hầm. Ủy ban hiến pháp này là điểm khởi đầu có thể mang lại những thay đổi thực sự. Bởi đây là mong muốn của tất cả mọi người, bao gồm cả Tổng thống Bashar al-Assad.

Bà Marine Le Pen, Chủ tịch đảng Tập hợp quốc gia theo đường lối cực hữu, ngày 24/11 đã đổ lỗi cho Chính phủ Pháp về tình trạng bạo lực bùng phát trong cuộc biểu tình ở Paris nhằm phản đối chính sách tăng thuế xăng dầu. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình BFMTV, bà Le Pen nhấn mạnh Bộ trưởng Nội vụ Christophe Castaner phải chịu trách nhiệm vì cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn. Theo bà, đó là kết quả của chiến lược căng thẳng do chính phủ sử dụng trong tuần qua để tìm cách ngăn chặn phong trào “Áo vàng."

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 24/11 lên tiếng bác bỏ mạnh mẽ kế hoạch của Mỹ thiết lập trạm quan sát ở các khu vực dọc biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, hồi giữa tuần, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cho biết, Mỹ thiết lập các trạm quan sát ở miền Bắc Syria nhằm tạo thuận lợi cho cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

