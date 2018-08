THẾ GIỚI 24H: Mỹ huỷ bỏ cam kết tài trợ 200 triệu USD cho Syria

Ngày 17/8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert tuyên bố Mỹ ủng hộ việc thành lập một ủy ban điều tra độc lập về vụ nổ nhằm vào Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hôm 4/8 vừa qua tại Caracas, đồng thời chỉ trích phản ứng “tùy tiện” của chính quyền Caracas trước vụ việc trên. Bà Nauert nhấn mạnh chính phủ Mỹ lên án bạo lực chính trị và kêu gọi chính phủ Venezuela tôn trọng các nguyên tắc của pháp luật cũng như sự “suy đoán vô tội của các bị cáo.” Đến nay cơ quan chức năng Venezuela đã tiến hành bắt giữ 14 đối tượng và phát lệnh truy nã và triệu tập 27 đối tượng khác.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 17/8 tiếp tục tung ra lời đe dọa sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ, nếu như nước này không chịu trả tự do cho một mục sư Mỹ đang bị giam giữ- một động thái càng khiến căng thẳng giữa hai bên gia tăng. Tuần trước, chính quyền Tổng thống Trump đã chính thức áp mức thuế mới cao gấp đôi đối với các mặt hàng nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Ankara sau đó tuyên bố rằng họ sẽ không chùn bước trước những lời đe dọa của Mỹ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc Mỹ cố gắng “buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải quỳ gối”.

Quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17/8 cho biết, Mỹ sẽ tiếp tục khẳng định tự do hàng hải trên Biển Đông bất chấp cảnh báo gần đây do Trung Quốc ban hành đối với tàu thuyền và máy bay nước ngoài hoạt động qua lại trên vùng biển này. Ông Randall Schriver cho biết thêm: “Chúng tôi sẽ không cho phép họ [Trung Quốc] viết lại quy tắc trên Biển Đông hoặc thay đổi luật pháp quốc tế”. Vị quan chức này khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tự do hàng hải tại Biển Đông và hoạt động duy trì tự do hàng hải (FONOPs) là một phần của cách tiếp cận chung đối với vấn đề Biển Đông.