THẾ GIỚI 24H: Mỹ, Nga thảo luận hiệp ước hạt nhân mới

Trong cuộc trao đổi, hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về một hiệp ước kiểm soát vũ khí ba bên, gồm cả Trung Quốc, chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, khủng hoảng ở Venezuela, tình hình ở Ukraina. Người đứng đầu nước Mỹ nói, ông và Tổng thống Nga cân nhắc về một hiệp ước hạt nhân mới và thảo luận về khả năng Trung Quốc cũng tham gia vì “Bắc Kinh rất muốn là một phần trong đó”.

Ngày 3/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tiếp Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi, đang ở thăm nước này. Tại buổi tiếp, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí tiếp tục cuộc chiến chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Iraq và khu vực. Tổng thống Macron hy vọng, Pháp sẽ là một trong những đối tác chính của Iraq, để giúp quốc gia Trung Đông này đảm bảo an ninh.

Ngày 3/5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết dịch Ebola đã làm 994 người ở CHDC Congo thiệt mạng, đồng thời cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh tiếp tục lây lan. Trong những tuần gần đây, giới chức WHO thừa nhận rằng tình hình an ninh bất ổn tại khu vực miền Đông, nguồn tài chính eo hẹp và sự lôi kéo của chính khách địa phương trong vấn đề Ebola đã khiến người dân quay lưng lại với nhân viên y tế, qua đó ảnh hưởng tới nỗ lực khống chế dịch bệnh của WHO.

Giới chức Mali ngày 3/5 cho biết đã có 18 người đã thiệt mạng trong hai vụ tấn công do phiến quân tiến hành tại khu vực miền Trung bất ổn của nước này. Một quan chức địa phương xác nhận 12 người dân đã thiệt mạng khi họ tới gần khu vực xảy ra một vụ nổ ngày 1/5. Một ngày sau đó, khi những người này không trở về, thêm 6 thành viên nữa của cộng đồng đã lên đường tìm kiếm và cũng bị chính nhóm tay súng trên sát hại.

Hơn 3.000 quả bom chưa nổ có niên đại từ thời Thế chiến 2, mới được phát hiện ở sân sau một căn nhà ở miền trung Trung Quốc. Những quả bom có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào này được tìm thấy khi các công nhân xây dựng đang đào đất để xây bể bơi ở thành phố Thương Khâu, tỉnh Hà Nam. Căn nhà khi đó không có người ở và không ai bị thương trong vụ việc. Phần lớn thiết bị nổ là lựu đạn cầm tay, đạn cối và bom cháy. Số vũ khí này bị bỏ lại từ thời Chiến tranh Trung-Nhật lần hai cách đây hơn 70 năm.

Ngày 3/5, hai người Palestine đã thiệt mạng trong một vụ không kích do Israel tiến hành tại Dải Gaza, để đáp trả vụ 2 binh sĩ nước này bị thương ở khu vực biên giới với Gaza. Trước đó, quân đội Israel thông báo họ đã tấn công một căn cứ của phong trào Hồi giáo Hamas tại Dải Gaza sau khi 2 binh sĩ nước này bị thương trong các vụ đụng độ dọc khu vực biên giới bất ổn này.



