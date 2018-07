THẾ GIỚI 24H: Mỹ - Philippines tập trận chung

Cuộc tập trận mang tên “Sama Sama” (có nghĩa là “Chung tay”) đã được khởi động từ ngày 9.7. Phía hải quân Mỹ cử tàu vận chuyển nhanh viễn chinh USNS Millinocket, tàu lặn và cứu hộ USNS Salvor và máy bay săn ngầm P-8 Poseidon. Đối tác Philippines điều động tàu hộ vệ BRP Ramon Alcaraz và tàu đổ bộ BRP Tarlac. Phía hải quân Mỹ cử tàu vận chuyển nhanh viễn chinh USNS Millinocket, tàu lặn và cứu hộ USNS Salvor và máy bay săn ngầm P-8 Poseidon. Đối tác Philippines điều động tàu hộ vệ BRP Ramon Alcaraz và tàu đổ bộ BRP Tarlac. Nội dung của Sama Sama bao gồm diễn tập phòng không, hoạt động lặn và tìm kiếm ở phần diễn tập cứu hộ. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đóng vai trò quan sát viên trong toàn bộ quá trình.

Cảnh sát Malaysia đã đề nghị chính quyền Macau, Trung Quốc bắt giữ chuyên gia tài chính Low Taek Jho, một nhân vật quan trọng trong cuộc điều tra rửa tiền của Quỹ Đầu tư nhà nước Malaysia, 1MDB. Nghi can Low Taek Jho được cho là đã trốn khỏi Hong Kong tới Macau. Các công tố viên Mỹ đã khẳng định 4,5 tỷ USD của quỹ 1MDB đã bị các đại diện cấp cao và các cộng sự của quỹ chiếm đoạt. Bộ Tư pháp Mỹ (DoJ) đã đệ đơn kiện đòi bồi thường 1,7 tỷ USD tài sản được cho là đã bị đánh cắp từ 1MDB, bao gồm một bức tranh Picasso, đồ trang sức và một chiếc du thuyền trị giá 265 triệu đô la.

Tổng thống Trump nhận định Vương quốc Anh đang trong tình trạng hỗn loạn, và chuyến thăm của ông tại đây sẽ có phần phức tạp hơn.Tổng thống Mỹ đang bắt đầu chuyến công du của ông tới châu Âu và tại đây, ông sẽ gặp các đồng minh trong khối NATO tại Brussels, Bỉ, trước khi đến Anh trong ba ngày. Ông sẽ kết thúc chuyến công du châu Âu của mình bằng việc tham dự một hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin tại Helsinki, Phần Lan vào ngày 16/7 sắp tới.

Thủ tướng Anh Theresa May đã bổ nhiệm ông Jeremy Hunt làm ngoại trưởng mới, thay thế cho ông Boris Johnson, người vừa từ chức sau những tranh cãi với Thủ tướng May liên quan đến vấn đề Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit. Trước khi được bổ nhiệm, ông Hunt đã giữ chức Bộ trưởng Y tế từ năm 2012. Thủ tướng May cũng đã bổ nhiệm ông Dominic Raab, cựu Quốc vụ khanh về nhà ở, vào vị trí Bộ trưởng phụ trách Brexit thay thế ông David Davis từ chức tối 8-7. Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định bà May sẽ không từ chức và sẵn sàng đương đầu với bất kỳ cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm nào.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk vừa kêu gọi Tổng thống Donald Trump nên tôn trọng đồng minh sau khi lãnh đạo Mỹ nhiều lần chỉ trích các nước châu Âu vì vấn đề ngân sách quốc phòng. “Nước Mỹ thân mến, hãy tôn trọng đồng minh của mình. Sau tất cả, bạn không có nhiều đồng minh đâu. Ông Trump thường xuyên chỉ trích châu Âu và đó không phải cách đối xử tốt đối với đồng minh. Sẽ là rất giá trị khi biết được đâu là đối tác chiến lược và đâu là vấn đề chiến lược”, ông Tusk nói ít lâu sau khi ký một tuyên bố về hợp tác giữa EU và NATO vào hôm 10-7.

Ngày 10/7, một máy bay bị rơi tại khu vực ngoại ô thủ đô Pretoria của Nam Phi làm 20 người bị thương, trong đó có 1 người trong tình trạng nguy kịch. Trung tâm dịch vụ y tế khẩn cấp ER24 của Nam Phi đăng tải hình ảnh trên Twitter cho thấy hình ảnh chiếc máy bay bị hư hại nằm giữa cánh đồng và nhiều hành khách được giúp đỡ thoát ra khỏi chiếc máy bay. Hiện các nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.