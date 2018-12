THẾ GIỚI 24H: Mỹ tuyên bố Nga có 60 ngày để tuân thủ INF

Phát biểu họp báo sau hội nghị ngoại trưởng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nêu rõ: "Ngày hôm nay, Mỹ tuyên bố Nga vi phạm hiệp ước và trong vòng 60 ngày, chúng tôi sẽ chấm dứt nghĩa vụ của mình (đối với hiệp ước) như một biện pháp khắc phục trừ khi Nga trở lại tuân thủ một cách hoàn toàn và có thể kiểm chứng." Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ra một tuyên bố ủng hộ những cáo buộc của Mỹ đối với Nga, chính thức cáo buộc Moskva vi phạm INF, một hiệp ước loại bỏ khỏi châu Âu các tên lửa hạt nhân phóng từ mặt đất.

Ngày 5/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố Moskva vẫn đang tuân thủ nghiêm ngặt các điều khoản trong Hiệp ước Lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), và Washington biết rõ điều này. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã ra "tối hậu thư" với Nga, khẳng định Moskva đã vi phạm INF và trong vòng 60 ngày Mỹ sẽ chấm dứt nghĩa vụ của mình với hiệp ước này như một biện pháp khắc phục trừ khi Nga trở lại tuân thủ một cách hoàn toàn và có thể kiểm chứng.

46 công nhân xây dựng Trung Quốc đã biến mất khỏi một công trường xây dựng ở Hokkaido, Nhật Bản tháng trước sau khi 11 đồng nghiệp của họ bị bắt. Các nguồn tin cho biết tổng cộng 58 người Trung Quốc đã được một công ty từ tỉnh Chiba chuyển đến Hokkaido để xây dựng một nhà máy điện mặt trời. Tất cả họ đều sống ở thị trấn Kikonai, cách công trường xây dựng khoảng 17 km. Một người sau đó đã chết vì mắc bệnh ngày 25/11 và 11 người bị bắt vào ngày hôm sau, trong khi những người đồng nghiệp còn lại của họ biến mất ngay sau đó.

Ngày 4/12, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton đã bày tỏ "sự ủng hộ mạnh mẽ" đối với chiến dịch quân sự "lá chắn miền Bắc" của Israel nhằm phá hủy các đường hầm được Phong trào Hezbollah đào từ biên giới Liban xuyên sang Israel. Ông Bolton yêu cầu Hezbollah, lực lượng vũ trang tại Liban được Iran hậu thuẫn, chấm dứt đào các đường hầm vào trong lãnh thổ Israel và không tiến hành trả đũa chiến dịch quân sự của Israel. Ông cũng kêu gọi Iran chấm dứt "các hoạt động gây hấn" nhằm đe dọa an ninh của Nhà nước Do Thái.

Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Yong-ho ngày 4/12 tuyên bố nước ông và Syria có chung một "kẻ thù" và kêu gọi tăng cường hợp tác giữa hai nước. Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã tiếp Ngoại trưởng Ri Yong-ho tại thủ đô Damascus vào ngày 4/12. Hãng thông tấn SANA dẫn lời Tổng thống Assad đáp lời ông Ri Yong-ho bằng tuyên bố xác định Mỹ chính là quốc gia thù địch với Syria và Triều Tiên. Ngoài ra, Ngoại trưởng Triều Tiên cũng chúc mừng Syria về những chiến thắng gần đây trước các nhóm vũ trang, cho rằng các thành tựu về quân sự và chính trị sẽ tạo ra một "nền tảng vững chắc" để tái thiết đất nước.

Tòa án tối cao Brazil ngày 4/12 thông báo đã cho phép tiến hành một cuộc điều tra liên bang đối với cáo buộc Chánh văn phòng của tân Tổng thống Bolsonaro đã nhận ủng hộ tài chính trong quá trình tranh cử một cách trái phép. Đây là cuộc điều tra cáo buộc tham nhũng thứ hai đối với các quan chức trong nội các của tổng thống đắc cử Bolsonaro.

Nhật Bản hôm qua phản đối việc Trung Quốc đưa tàu ra khoan thăm dò dầu khí ở khu vực chưa phân định trên biển Hoa Đông. Các nhà phân tích cho rằng có thể Bắc Kinh đang thử quyết tâm của Tokyo.(XEM CHI TIẾT…)

Liên Hợp Quốc hiện đang tìm kiếm 738 triệu USD trong năm 2019 để giúp các nước láng giềng đối phó với dòng người di cư và tị nạn từ Venezuela. Đây là lần đầu tiên cuộc khủng hoảng người di cư và tị nạn Venezuela được bổ sung vào chương trình kêu gọi nhân đạo toàn cầu thường niên của Liên hợp quốc. Chương trình này kêu gọi kinh phí lên tới 21,9 tỷ USD cho năm 2019 và không bao gồm Syria.

Thanh Huyền