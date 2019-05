THẾ GIỚI 24H: Nga trục xuất hai nhà ngoại giao Thụy Điển

Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Thụy Điển xác nhận việc Nga đã trục xuất hai nhà ngoại giao nước này sau khi Stockholm từ chối cấp thị cho hai nhà ngoại giao Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thụy Điển Sofia Nahringbauer cho biết nước này lấy làm tiếc trước quyết định của Nga. Động thái trên diễn ra sau khi nhà chức trách Thụy Điển bắt giữ một công nhân kỹ thuật vào cuối tháng 2 vừa qua, do tình nghi người này làm gián điệp cho Nga.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo sẽ họp tại Sochi (Nga) vào ngày 14/5, vấn đề Triều Tiên sẽ là chủ đề của cuộc thảo luận. Nga và Mỹ sẽ giữ liên lạc chặt chẽ về vấn đề này. Tổng thống Putin cho rằng, nếu Triều Tiên thực hiện đúng các cam kết thì cũng cần có những bước đi tương xứng để giảm sức ép trừng phạt lên Triều Tiên. Theo điện Kremlin, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ nhất trí cần kiên trì theo đuổi con đường phi hạt nhân hóa và đạt được sự bình thường hóa lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 8/5, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố, nước này sẽ thúc đẩy hỗ trợ lương thực hợp lý cho Triều Tiên trong sự phối hợp chặt chẽ với cộng đồng quốc tế. Quyết định trên được đưa ra sau khi một báo cáo của Liên hiệp quốc được công bố gần đây cho thấy, khoảng 40% tổng dân số của nước này đang cần hỗ trợ lương thực. Năm 2017, Chính phủ Hàn Quốc đã dành riêng 8 triệu USD viện trợ nhân đạo Triều Tiên, song kế hoạch này không được thực hiện do vấp phải lệnh trừng phạt. Trong cuộc điện đàm, ông Trump ghi nhận rằng quan hệ Mỹ - Triều Tiên đã “rất khác” với cách đây 2 năm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 8/5 đã ra lệnh áp đặt các lệnh trừng phạt mới đối với ngành công nghiệp kim loại của Iran. Ông Trump tuyên bố sẽ tiếp tục đóng băng Iran cho tới khi nước này thay đổi các chính sách của mình. Tuyên bố của Tổng thống Trump được đưa ra tròn 1 năm sau khi ông Trump đơn phương rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran được ký năm 2015.

"Cảnh sát Sri Lanka đã bắt giữ 7 chiến binh đang chuẩn bị trở thành kẻ đánh bom tự sát", thông tin được đăng tải trên báo Daily Mirror, trích dẫn nguồn tin từ cảnh sát nước này. Theo nguồn tin, những người bị giam giữ tự nhận mình thuộc nhóm vũ trang “Jamaat al-Tawhid al-Watania”, có liên kết với tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo”. Nguồn tin cho biết 7 người này đã được đào tạo cách sử dụng súng và các thiết bị nổ trong một thời gian dài.

Thủ tướng Anh Theresa May cam kết sẽ trình thỏa thuận Brexit lên Hạ viện bỏ phiếu lần thứ 4 trong vòng hai tuần tới để phá vỡ thế bế tắc trước khi diễn ra cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu ngày 23/5. Bà May đưa ra phát biểu trên trong cuộc gặp với các nghị sỹ Bảo thủ cấp cao ở thủ đô London. Trong cuộc gặp\, các nghị sỹ đã được cảnh báo về tác động của cuộc bầu cử EP đối với đảng Bảo thủ. Bà May cũng cho biết sẽ có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Ủy ban 1922 (gồm các nghị sỹ Bảo thủ không có ghế trong chính phủ) để thảo luận về tiến trình ra đi của bà trong thời gian tới.

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 8/5 tuyên bố Bắc Kinh sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả nếu Mỹ xúc tiến kế hoạch tăng thuế áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 9/5. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 8/5 tuyên bố Bắc Kinh sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả nếu Mỹ xúc tiến kế hoạch tăng thuế áp đặt đối với hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc từ ngày 9/5.

Thanh Huyền